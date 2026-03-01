Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ήταν η πρώτη ομάδα που κινητοποιήθηκε για να βγάλει τους ξένους παίκτες εκτός του Ισραήλ.

Η ομάδα του Όντεντ Κάτας φρόντισε να απομακρύνει τους ξένους της, ωστόσο δεν υπολόγιζε το μέγεθος της «ανάφλεξης» που προκλήθηκε μετά την επίθεση.

Η Τεχεράνη έχει βάλει στο στόχαστρο όλες τις χώρες του Κόλπου που θεωρούνται σύμμαχοι των ΗΠΑ. Σε αυτό το πλαίσιο ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν το αεροδρόμιο του Ντουμπάι, εκεί όπου έχουν μεταβεί οι παίκτες της ομάδας του λαού.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα sport5 οι άνθρωποι της ομάδας αναζητούν τρόπους προκειμένου οι παίκτες να μεταβούν σε ένα ασφαλές μέρος.

Τι αναφέρουν για τους παίκτες της Μακάμπι και της Χάποελ

Αντίθετα σήμερα (1/3) βγήκαν εκτός Ισραήλ οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο της Χάποελ Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με ισραηλινό δημοσίευμα, η ομάδα θα ταξιδέψει στο Ελάτ και από εκεί θα πάει στην Αθήνα, όπως επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο σύλλογος.

Εφόσον έρθει στην ελληνική πρωτεύουσα, είτε θα μεταφερθεί στο Βελιγράδι ή στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, στη Σόφια, ανάλογα το πού θα διεξαχθεί το ματς με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την Euroleague.