Το φινάλε στη Λεωφόρο βρήκε τον Άρη να ξεσπά για τη διαιτησία του Τάμας Μπόγκναρ και της Καταλίν Κούλτσαρ. Οι αποφάσεις τους έφεραν αρχικά την αντίδραση του Μιχάλη Γρηγορίου και η συνέχεια δόθηκε μέσω επίσημης τοποθέτησης του Άρη μέσα από τα social media.

Η ΠΑΕ της Θεσσαλονίκης εξαπέλυσε επίθεση για ακόμη μία φορά φέτος κατά του Στεφάν Λανοιυά. «Αν απέμεινε ίχνος ντροπής στον κ. Λανουά θα πρέπει απόψε κιόλας να πάρει το πρώτο αεροπλάνο και να επιστρέψει στην πατρίδα του . Η επιλογή στο VAR σήμερα άραγε ήταν τυχαία; Στέρεψαν πια τα λόγια μας… Καληνύχτα και καλή τύχη …», ανέφερε η σκληρή ανάρτηση των «κιτρινόμαυρων» για τον Γάλλο αρχιδιαιτητή, ο οποίος για ακόμη μία αγωνιστική βρίσκεται στο επίκεντρο με τους ορισμούς.

Ένας Λανουά που μάλιστα ήταν χθες στη Λεωφόρο, προκαλώντας και το ξέσπασμα του Γιώργου Γκουγκουλιά. «Νας μας εξηγήσει ο κ. Λανουά, που ήρθε εδώ, αυτό το πράγμα το οποίο έχει φτιάξει. Να μας εξηγήσει το περσινό touch στο Αγρίνιο. Έπεσε στον Αθανασιάδη o Τετέι και δεν ακυρώθηκε. Ντροπή! Το VAR το έβαλαν για να πάμε το ποδόσφαιρο μπροστά ή να βοηθούν κάποιες ομάδες; Στον Αλφαρέλα, είναι δυνατόν να μην καλεί το VAR και να τον καλεί στο δικό μας γκολ; Να ακυρώσει τί; Μπροστά στο πέναλτι του Αλφαρέλα ήταν και δεν τον είδε; Είναι ντροπή αυτά τα πράγματα», δήλωσε έξω από τη Λεωφόρο ο γενικός αρχηγός του Άρη.