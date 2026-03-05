Το 2040 (μόλις 14 χρόνια μακριά από σήμερα) εκτιμάται ότι 120 εκατομμύρια παιδιά και έφηβοι ανά τον κόσμο θα έχουν αναπτύξει χρόνια νοσήματα, τα οποία κατά κανόνα εκδηλώνουν άτομα μεγαλύτερης ηλικίας – όπως είναι η υπέρταση και τα καρδιαγγειακά. Η αιτία; Η παχυσαρκία και η υπερβαρότητα, καταστάσεις που επιβαρύνουν σημαντικά τον οργανισμό, θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των επόμενων γενιών καθώς έχουν μετατραπεί σε σύγχρονη μάστιγα.

Μάλιστα, σε αυτή τη λίστα θα συμπεριλαμβάνονται και 127.000 Ελληνόπουλα, τα οποία επίσης θα αναπτύξουν ασθένειες λόγω παχυσαρκίας, σύμφωνα με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Παχυσαρκίας (WOF).

Αυτές είναι μόνον μερικές από τις προβλέψεις που προβληματίζουν, όπως αποτυπώνονται στον ανανεωμένο Παγκόσμιο Ατλαντα Παχυσαρκίας (World Obesity Atlas, 2026). Οι συντάκτες του, δε, εκτιμούν ότι εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα έως το 2040, περίπου 227 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας 5 έως 19 ετών θα πάσχουν από παχυσαρκία και περισσότερα από μισό δισεκατομμύριο θα είναι υπέρβαρα.

«Τα αυξανόμενα ποσοστά παχυσαρκίας θα επιβαρύνουν ολοένα και περισσότερο τα συστήματα υγείας, τις κοινότητες και τις μελλοντικές γενιές. Η παιδική παχυσαρκία συχνά συνεχίζεται και στην ενήλικη ζωή, αυξάνοντας τον κίνδυνο μη μεταδοτικών ασθενειών όπως ο διαβήτης, οι καρδιακές παθήσεις και ορισμένοι τύποι καρκίνου», προειδοποιούν οι ίδιοι. Και συνεχίζουν: «Τα πρώτα σημάδια αυτών των χρόνιων ασθενειών εμφανίζονται ήδη στα παιδιά σήμερα. Πέρα όμως από τη σωματική υγεία η παιδική και εφηβική παχυσαρκία έχει επίσης σημαντικές ψυχοκοινωνικές συνέπειες».

Σήμερα, σε όλο τον κόσμο περισσότερα από ένα στα πέντε παιδιά και έφηβοι έχουν περιττό βάρος, ενώ συνολικά 180 εκατομμύρια παιδιά είναι παχύσαρκα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Υπό τα δεδομένα αυτά, ο Dr. Kremlin Wickramasinghe, επικεφαλής του προγράμματος για την παχυσαρκία στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), έκανε λόγο για «αποτυχία». Και επέμεινε ότι πρέπει να επιβληθούν αυστηροί κανόνες στο μάρκετινγκ και να προστεθούν στις συσκευασίες τροφίμων σαφείς επισημάνεις.

«Η πλειονότητα των κυβερνήσεων – συμπεριλαμβανομένων πολλών και στην Ευρώπη – επιτρέπουν στη βιομηχανία τροφίμων να στοχεύει τα παιδιά χωρίς περιορισμούς», συμπλήρωσε ο ίδιος χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι χρειάζεται πολιτική βούληση.

Η Ελλάδα στο… μικροσκόπιο. Οπως προκύπτει από τα ίδια στοιχεία, 486.000 ανήλικοι ήταν υπέρβαροι ή παχύσαρκοι το 2025 στη χώρα μας. Από αυτούς, οι 164.000 είχαν ηλικία 5-9 ετών και οι 322.000 ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 10-19 ετών.

Μάλιστα, ένα σημαντικό ποσοστό εξ αυτών είχαν ήδη αναπτύξει συννοσηρότητες, λόγω της παχυσαρκίας, γεγονός που ενεργοποιεί υγειονομικό συναγερμό.

Πιο συγκεκριμένα:

35.000 είχαν υπέρταση

16.000 είχαν υπεργλυκαιμία (υπερβολική γλυκόζη στο αίμα)

52.000 είχαν αυξημένα τριγλυκερίδια

98.000 είχαν λιπώδη διήθηση του ήπατος (λίπος στο συκώτι)

Τα θετικά νέα είναι ότι οι αριθμοί αυτοί αναμένεται να μειωθούν στην Ελλάδα έως το 2040, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνεχίσουν να τρέχουν τα προγράμματα διαχείρισης και ελέγχου της παχυσαρκίας, που έχουν τεθεί σε εφαρμογή. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι έως τα τέλη Ιανουαρίου, υπό την ομπρέλα της Εθνικής Δράσης κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας, περισσότερα από 1.100 παιδιά είχαν ήδη λάβει διατροφική υποστήριξη εξ αποστάσεως.

Ο επίσημος, δε, πρώτος απολογισμός έδειξε ότι από τα πρώτα 220 παιδιά που είχαν ολοκληρώσει το πρώτο τρίμηνο του προγράμματος, το 80% παρουσίασε σημαντική μείωση του Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), ενώ για το 40% η βελτίωση ήταν και κλινικά σημαντική.

Εντούτοις και παρά την προβλεπόμενη μείωση, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Παχυσαρκίας (WOF) προειδοποιεί ότι το πρόβλημα δεν θα εξαλειφθεί. Αντιθέτως, το 9,2% των παιδιών θα είναι παχύσαρκα. Μοιραία, το 2040 θα καταγράφονται στους ανηλίκους: