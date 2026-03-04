Τουλάχιστον ένα με ενάμιση χρόνο μετά την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού τους θα χρειαστούν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) προκειμένου να επιτύχουν πλήρη ομοιογένεια και υψηλά στάνταρ στις υπηρεσίες που παρέχουν σε αστικά κέντρα και περιφέρεια.

Αυτό προκύπτει από τις τοποθετήσεις της διοίκησης του Υπερταμείου, στο πλαίσιο της χθεσινής παρουσίασης για την πορεία μετασχηματισμού τόσο των ΕΛΤΑ όσο και του ίδιου του οργανισμού.

Η διοίκηση του Υπερταμείου παρουσίασε τη μετάβαση του φορέα από οργανισμό διαχείρισης δημοσίων επιχειρήσεων σε Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο της Ελλάδας για την Ανάπτυξη (Growth Fund), με ενισχυμένο ρόλο στη χρηματοδότηση και υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι διαρθρωτικές παρεμβάσεις σε κρίσιμες δημόσιες επιχειρήσεις, καθώς και οι νέες προτεραιότητες για την επόμενη τριετία.

Σε ό,τι αφορά τα ΕΛΤΑ, ανακοινώθηκε ότι και τα δύο μεγάλα Κέντρα Διαλογής – στο Κρυονέρι Αττικής και στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης – πρόκειται να παραχωρηθούν σε ιδιώτες, με τις σχετικές συμβάσεις να καταρτίζονται αυτή την περίοδο. Πρόκειται για τα τελευταία σημαντικά περιουσιακά στοιχεία που διατηρούσε ο οργανισμός, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των υπόλοιπων δραστηριοτήτων (κέντρα διανομής, καταστήματα ELTA Courier, χρηματαποστολές κ.ά.) έχει ήδη περάσει σε ιδιωτικά σχήματα.

Η διοίκηση εκτιμά ότι απαιτείται ένα μεταβατικό διάστημα τουλάχιστον 12 έως 18 μηνών μετά την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης λειτουργική εξομοίωση των υπηρεσιών σε όλη τη χώρα.

Σιδηροδρομικά έργα 415 εκατ. ευρώ

Αναφορικά με τα κρίσιμα έργα του ΟΣΕ, ΣΚΑ – Οινόη και Μουριές – Προμαχώνας, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 415 εκατ. ευρώ, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Υπερταμείο με στόχο την επιτάχυνση της υλοποίησής τους, ανακοινώθηκε ότι οι σχετικοί διαγωνισμοί θα προκηρυχθούν έως τα τέλη Μαΐου.

Κατά την παρουσίαση ο διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου, και ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, παρουσίασαν τον απολογισμό του 2025 και τις προτεραιότητες του Στρατηγικού Σχεδίου 2025-2027.

Σύμφωνα με την εκτελεστική διοίκηση, την τριετία 2025-2027 τα οργανικά κέρδη αναμένεται να ανέλθουν σε 1 δισ. ευρώ, ενώ τα μερίσματα προς το Δημόσιο θα φτάσουν τα 0,7 δισ. ευρώ. Παράλληλα, το 2026 προβλέπεται η δημοπράτηση έργων προϋπολογισμού 1 δισ. ευρώ μέσω της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF).

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Καινοτομίας & Υποδομών (Hellenic Innovation & Infrastructure Fund – IIF), με στόχο την κινητοποίηση κεφαλαίων ύψους 1 δισ. ευρώ για επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς της Νέας Οικονομίας την επόμενη τριετία, σηματοδοτώντας τη διεύρυνση του ρόλου του Υπερταμείου από διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων σε ενεργό επενδυτικό βραχίονα ανάπτυξης.

«Ενισχύουμε τον επενδυτικό μας ρόλο, κινητοποιούμε κεφάλαια και τεχνογνωσία και δημιουργούμε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που συνδυάζει μετασχηματισμό, επενδύσεις και επιτάχυνση έργων με απτά αποτελέσματα για την οικονομία και τους πολίτες» τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Γιάννης Παπαχρήστου παρουσιάζοντας τις στρατηγικές προτεραιότητες.

Η νέα φάση του Υπερταμείου συνδέει τον στρατηγικό σχεδιασμό με μετρήσιμα αποτελέσματα και ισχυρό επενδυτικό αποτύπωμα, όπως είπε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος Παναγιώτης Σταμπουλίδης.