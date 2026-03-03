Κέρδισε τελικά έναν βαθμό η ΑΕΚ στον Βόλο ή έχασε δύο; Ετσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, μάλλον το πρώτο συνέβη από τη στιγμή μάλιστα που το σκορ διαμορφώθηκε από ένα γκολ της Ενωσης σε νεκρό χρόνο. Σε ένα πρωτάθλημα που τρεις ομάδες πηγαίνουν μαζί στην κορυφή, δεν μπορείς να ξέρεις πόσο σημαντικός μπορεί να αποδειχθεί αυτός ο βαθμός που στο 90+8′ ήταν χαμένος. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει ικανοποίηση για την ισοπαλία. Το αντίθετο προκύπτει από τις δηλώσεις και του Μάρκο Νίκολιτς και των ποδοσφαιριστών μετά το παιχνίδι. Τι έφταιξε όμως στην ΑΕΚ και το πάρτι των 20.000 οπαδών της στις κερκίδες δεν συνοδεύτηκε και από ένα αντίστοιχο στον αγωνιστικό χώρο;

Αρχικά, το πιο απλό. Παίζει και ο αντίπαλος. Μπορεί να προερχόταν από μεγάλο αρνητικό σερί ο Βόλος, αλλά δεν είναι τόσο κακή ομάδα. Με την τριάδα στα στόπερ εγκλώβισε την Ενωση για ένα μεγάλο διάστημα ενώ, παρότι δεν είχε κάποιο τρομερό πλάνο ανάπτυξης, παρά μόνο πετούσε την μπάλα μπροστά με στόχο να βρει τον Ουρτάδο στον χώρο, ανησύχησε αρκετές φορές την ΑΕΚ. Εκανε ωστόσο μία ευκαιρία στο 5′ και πέτυχε δύο γκολ από λάθη των μπακ των Κιτρινόμαυρων.

Οι στιγμές δεν ήταν με την ΑΕΚ που όσο περνούσε η ώρα αγχωνόταν. Με εξαίρεση το διάστημα από το 1-1 μέχρι την ανάπαυλα, η Ενωση έβγαζε βιασύνη και έδειχνε πιεσμένη. Πριν απ’ το ματς ο Νίκολιτς έκανε λόγο στις δηλώσεις του για υποχρέωση που δημιουργεί στην ομάδα η παρουσία 20.000 οπαδών σε εκτός έδρας παιχνίδι και, όπως αποδείχθηκε, η διαχείριση αυτής της υποχρέωσης δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Ακόμα βέβαια και με όσα πήγαν ανάποδα θα μπορούσε να έχει γυρίσει το παιχνίδι αν η κεφαλιά του Γιόβιτς στο 86′ δεν σταματούσε στο δοκάρι, με τη συμβολή του Σιαμπάνη.

Τα παράπονα

Είχε δέκα λεπτά με τις καθυστερήσεις η Ενωση για την ανατροπή, αλλά με τα «αν» δεν μπορεί να γίνει κουβέντα. Ενας παράγοντας που έπαιξε τον ρόλο του στο αποτέλεσμα ήταν και τα όσα έγιναν με τη λήξη του πρώτου μέρους. Η μεγάλη ένταση που οδήγησε και στην αποβολή του Νίκολιτς. Αυτός ο εκνευρισμός δεν έκανε καλό στην ΑΕΚ που είχε λόγο να έχει παράπονα από τον Τσιμεντερίδη, όχι τόσο για τις μεγάλες φάσεις όσο για τη ροή του ματς. Για τον τρόπο που σφύριζε ή δεν σφύριζε κάποια φάουλ και για τις καθυστερήσεις που επέτρεψε ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο στους παίκτες του Βόλου.

Παράπονα έχει και η ομάδα της Μαγνησίας από τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, θεωρώντας πως αδικήθηκε. Μεταξύ άλλων, ο Βόλος αναφέρεται σε ανακοίνωσή του στα παράπονα που εξέφρασε για τη διαιτησία στη συνέντευξη Τύπου ο Νίκολιτς, τονίζοντας πως «μπορεί πράγματι σε άλλα παιχνίδια η ομάδα του να έχει αδικηθεί, αλλά στο μεταξύ μας χθεσινό αγώνα αν μία ομάδα έπρεπε να νικήσει αυτή ήταν ο Βόλος που αδικήθηκε κατάφωρα». Ενα πράγμα που αξίζει να σημειωθεί και το ανέφερε τόσο ο Ηλίας Κυριακίδης, όσο και ο Νίκολιτς, είναι το ότι οι παίκτες δεν παράτησαν το παιχνίδι και πάλεψαν μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο έστω για τον βαθμό.

Συσπείρωση

Ο Νίκολιτς έκανε λόγο πολλές φορές επίσης για συσπείρωση στην ομάδα, την οποία είδαμε και μετά τη λήξη του ματς. Οταν ο Βίντα μάζεψε τους συμπαίκτες του στο κέντρο του γηπέδου και για αρκετή ώρα τους μιλούσε δίνοντας το σύνθημα για τη συνέχεια. Με τον κόσμο της ΑΕΚ να χειροκροτεί τους παίκτες αναγνωρίζοντας την προσπάθεια. Και μετά στις δηλώσεις τους και σε αναρτήσεις τους στα social media οι ποδοσφαιριστές ήταν στο ίδιο μήκος κύματος γνωρίζοντας πως τα πάντα είναι στα πόδια τους και πως έχουν μπροστά τους δύο μεγάλες προκλήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Τέλος, την πολύ σημαντική πιστοποίηση Access Champions Certification από τον Διεθνή Οργανισμό AccessibALL απέσπασε η «Αγια-Σοφιά». Ο συγκεκριμένος Οργανισμός συνεργάζεται με την UEFA και τη FIFA ελέγχοντας τα ποδοσφαιρικά γήπεδα για το αν είναι προσβάσιμα σε όλους τους φιλάθλους. Τη συγκεκριμένη πιστοποίηση στην Ευρώπη την έχουν μόνο η Ατλέτικο Μαδρίτης και η Σπάρτα Πράγας.