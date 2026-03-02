Η ALLWYN Arena έγινε το πρώτο γήπεδο στην Ελλάδα που λαμβάνει την πιστοποίηση «Access Champions Certification» από τον Διεθνή Οργανισμό AccessibALL, αποτελώντας παράλληλα τον τρίτο σύλλογο στην Ευρώπη που πετυχαίνει τη συγκεκριμένη διάκριση. Πριν από την ΑΕΚ, την ίδια πιστοποίηση έχουν εξασφαλίσει η Atlético Madrid και η AC Sparta Prague.

Ο οργανισμός AccessibALL συνεργάζεται στενά με την UEFA και τη FIFA, πραγματοποιώντας ελέγχους σε εκατοντάδες γήπεδα παγκοσμίως, με στόχο να διασφαλίσει ότι είναι πλήρως προσβάσιμα και φιλικά προς όλους τους φιλάθλους, ανεξαρτήτως αναπηρίας.

Το πρόγραμμα αξιολόγησης δεν περιορίζεται μόνο στις κτιριακές υποδομές, αλλά επεκτείνεται στη συνολική εμπειρία των ατόμων με αναπηρία, στην ψηφιακή προσβασιμότητα, καθώς και στις υπηρεσίες φιλοξενίας. Η ΑΕΚ προσκλήθηκε να συμμετάσχει στη διεθνή αυτή πρωτοβουλία, αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο στην προώθηση της ισότιμης ένταξης και της συμπερίληψης στον αθλητισμό.

Στην τελετή απονομής παρευρέθηκαν ο CEO της AccessibALL, Ολιβιέ Γιάροζ, και ο Παγκόσμιος Σύμβουλος του οργανισμού και πρώην πρόεδρος της Ελβετικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Ντομινίκ Μπλανκ. Από πλευράς ΑΕΚ, την πιστοποίηση παρέλαβαν ο Α’ Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Μηνάς Λυσάνδρου και η Γενική Διευθύντρια Αγγελική Αρκάδη.

Ο κ. Γιάροζ υπογράμμισε πως η αποστολή της AccessibALL είναι να διασφαλίσει ότι κάθε φίλαθλος μπορεί να απολαμβάνει ισότιμα την εμπειρία του γηπέδου, επισημαίνοντας ότι στην περίπτωση της ΑΕΚ η προσβασιμότητα αποτελεί κομμάτι της ίδιας της φιλοσοφίας του συλλόγου. Από την πλευρά του, ο κ. Μπλανκ ανέφερε ότι η μέριμνα για την προσβασιμότητα ενσωματώθηκε από τα πρώτα στάδια σχεδιασμού και κατασκευής του γηπέδου.

Η ALLWYN Arena διαθέτει ολοκληρωμένες υποδομές για άτομα με αναπηρία, είτε χρησιμοποιούν αμαξίδιο είτε όχι. Στους χώρους της εφαρμόζεται το διεθνές σύστημα ColorADD για άτομα με δυσχρωματοψία, ενώ παρέχεται και υπηρεσία ζωντανής ακουστικής περιγραφής για φιλάθλους με προβλήματα όρασης.

Επιπλέον, από τα τέλη του 2024 λειτουργεί ειδικά διαμορφωμένο Sensory Room, σχεδιασμένο για να φιλοξενεί παιδιά με γνωστικές ή νευρολογικές δυσκολίες, προσφέροντας ένα ασφαλές και κατάλληλα εξοπλισμένο περιβάλλον, σύμφωνα με τα πρότυπα μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων.