Εχει δύο σκέλη η μαζική εκδρομή των φίλων της ΑΕΚ στον μαγευτικό Βόλο. Το ένα κομμάτι είναι το αγωνιστικό. Αποδείχθηκε σε πλείστες περιπτώσεις πως όταν δημιουργούνται συνθήκες πάρτι, τότε το αποτέλεσμα δεν είναι το επιθυμητό. Είτε επειδή δεν δίνεται η πρέπουσα σημασία στο παιχνίδι και αποπροσανατολίζονται οι αθλητές είτε γιατί απουσιάζει από τους πάντες η συγκέντρωση. Οταν πας για θριαμβευτική νίκη και πετάς στα σύννεφα, η προσγείωση ενίοτε είναι απότομη.

Το δεύτερο κομμάτι στα της εκδρομής, σχετίζεται με το τι φάνηκε. Τα αυστηρά μέτρα αποδίδουν καρπούς. Τα ονομαστικά εισιτήρια, επίσης. Κοντά στους 20.000 φίλους της ΑΕΚ βρέθηκαν στο Πανθεσσαλικό, ήταν για ώρες στην πόλη και δεν παρατηρήθηκε κάτι το ακραίο σε επίπεδο συμπεριφοράς. Το παραδέχθηκε και σε ανακοίνωσή της η ΠΑΕ του Βόλου που ανέφερε «ένα μεγάλο μπράβο ανήκει και στη μεγάλη πλειοψηφία των φιλάθλων της ΑΕΚ για την άψογη συμπεριφορά τους. Δυστυχώς υπήρξε και μια μικρή μειοψηφία που κατέστρεψε καθίσματα, χώρους υγιεινής, αλλά αυτά δεν χαλούν τη συνολική εικόνα. Eνα μπράβο σε όλους».

Τι συνάγεται, συνεπώς; Oταν θέλουμε μπορούμε. Λέγαμε τόσα χρόνια πως δεν μπορεί σε μια πολιτισμένη χώρα να απαγορεύεται συλλήβδην η παρουσία φιλοξενούμενων θεατών στις εξέδρες. Σταδιακά έγιναν τα βήματα που απαιτούνταν. Τα όσα είδαμε την Κυριακή στον Βόλο δεν ήταν τα μόνα. Και σε άλλες περιπτώσεις, σε παρουσία οπαδών του Ολυμπιακού ή άλλων ομάδων, η εικόνα ήταν το ίδιο ή και περισσότερο αισιόδοξη και κυρίως, άκρως αθλητική. Πρόοδος; Ας το πούμε και έτσι.

Ασφαλώς, χρειάζεται να επισημανθεί και η εξής παράμετρος. Με ποιους άραγε να τσακώνονταν οι οπαδοί της ΑΕΚ; Αντίπαλο δέος στις εξέδρες δεν υπήρχε. Ο Βόλος δεν είναι ούτε Ολυμπιακός Βόλου ούτε Νίκη Βόλου. Μιλάμε για ομάδα δίχως οπαδική βάση που παίζει συχνά σε ένα άδειο Πανθεσσαλικό Στάδιο, ωστόσο το κρατά «ζωντανό». Αλλά ένταση ή αντεγκλήσεις στα παιχνίδια του και ειδικά στις εξέδρες, σχεδόν αδύνατο να προκύψει. Αρα, ίσως το τελικό συμπέρασμα θα μπορούσε να εξαχθεί όταν δούμε οπαδούς δύο ομάδων στις εξέδρες. Δεκτή, έως τότε, κάθε επιφύλαξη. Ας κρατήσουμε μικρό καλάθι, μολονότι τα εφετινά δείγματα για τις οργανωμένες εκδρομές οπαδών ανά την επικράτεια επιτρέπουν σε ορισμένους να λένε πως μπορούσε να γυρίσουμε σελίδα.

Με μέτρο, ναι. Και με τη γνώση πως είμαστε ακόμη στην αρχή του δρόμου που όλοι θέλουν να διανύσουν έως το τέρμα. Κυρίως οι οπαδοί που αγαπούν τις ομάδες τους και βέβαιοι οι πόλεις που ποντάρουν στον λεγόμενο «αθλητικό τουρισμό».