O Παναθηναϊκός κέρδισε τον Αρη την περασμένη Κυριακή στο γήπεδο της Λεωφόρου με 3-1 και έπιασε τον Λεβαδειακό στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας. Την Κυριακή οι δυο του παίζουν αντιμέτωποι στη Λιβαδειά, αλλά πριν απ’ το ραντεβού τους ο ΠΑΟ έχει να δώσει ένα ματς με τον ΟΦΗ την Τετάρτη επίσης εντός έδρας: αν το κερδίσει θα πάει την Κυριακή να βρει την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου με αβαντάζ τριών βαθμών. Και να ηττηθεί θα έχει πάλι ένα αβαντάζ: το πιο εύκολο πρόγραμμα. Ο Λεβαδειακός έχει να πάει και στην Τούμπα να αγωνιστεί με τον ΠΑΟΚ.

Πρεστίζ

Είναι τόσο σημαντικό ο ΠΑΟ να τερματίσει τέταρτος αντί για πέμπτος; Ναι είναι. Γιατί ο τέταρτος εξασφαλίζει ευρωπαϊκό εισιτήριο ενώ ο πέμπτος όχι. Αν ο ΟΦΗ κερδίσει το Κύπελλο Ελλάδας ο πέμπτος, όποιος κι αν είναι, δεν θα αγωνιστεί στα προκριματικά του Conference League. Ενα τέτοιο ενδεχόμενο είναι για τον ΠΑΟ καταστροφικό, όχι για λόγους πρεστίζ, αλλά για λόγους που έχουν να κάνουν με τα οικονομικά του και το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό συμμετοχής στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μελλοντικά. Θυμηθείτε ότι το περασμένο καλοκαίρι ο ΠΑΟ υποχρεώθηκε να πουλήσει παίκτες στο πλαίσιο του σεβασμού του Financial Fair Play της UEFA και μάλιστα είχε αυτή την υποχρέωση μετά τον σχετικό έλεγχο, μολονότι είχε ευρωπαϊκό εισιτήριο και μάλιστα για τα προκριματικά του Τσάμπιονς Λιγκ. Τον Ιανουάριο για το restart του ΠΑΟ ξοδεύτηκαν πολλά χρήματα. Το ευρωπαϊκό εισιτήριο που εξασφαλίζει η τέταρτη θέση είναι απαραίτητο. Και για τώρα και για το μέλλον. Δεύτερο μπλέξιμο με τα cost control δεν χρειάζεται.

Αρης

Αυτό το ευρωπαϊκό εισιτήριο το έχει μεγάλη ανάγκη κι ο Αρης, που τέταρτος δεν μπορεί να έρθει αλλά τις πιθανότητές του να τερματίσει τουλάχιστον πέμπτος (και να ελπίζει να πάρει το Κύπελλο Ελλάδας ο ΠΑΟΚ) θα τις κυνηγήσει όσο μπορεί. Για αυτό και η αλλαγή προπονητή – με τον ερχομό του Μιχάλη Γρηγορίου στη θέση του Μανόλο Χιμένεθ – για αυτό και τα πολλά νεύρα για τη διαιτησία του Ούγγρου Μπόγκναρ στη Λεωφόρο. Ο Αρης δεν έχει πολύ άδικο στην κριτική που ασκεί στον αρχιδιαιτητή Λανουά. Ο Μπόγκναρ και την προηγούμενη φορά που ήρθε στην Ελλάδα δεν έκανε μια άψογη διαιτησία. Η δε Κούλτσαρ, που ήταν στο VAR, δεν ήταν η κατάλληλη επιλογή: το ματς απαιτούσε κάποιον πιο έμπειρο. Ο Μπόγκναρ δεν δέχτηκε την υπόδειξη της συνεργάτη του για επιθετικό φάουλ στον Κοντούρη πριν απ’ το γκολ του Ράστιτς με το οποίο ο Αρης μείωσε. Οσα έγιναν στη συνέχεια του ματς δείχνουν πως ένας διαιτητής με μικρή πείρα που βρίσκεται στο VAR είναι δύσκολο να καλέσει τον έμπειρο διαιτητή που βρίσκεται στο γήπεδο να ξαναδεί μια φάση γιατί διαφωνεί με την απόφασή του. Μετά την άρνηση του Μπόγκναρ να ακυρώσει το γκολ του ΠΑΟ, η Κούλτσαρ δεν ενόχλησε τον διαιτητή και στη φάση του γκολ που πετυχαίνει ο Τεττέη για το 3-1 και στη φάση που ο Αρης ζητά πέναλτι του τερματοφύλακα του ΠΑΟ Λαφόν για ανατροπή του Αλφαρελά. Οι φάσεις είναι τέτοιες που αποκλείεται δυο διαιτητές να έχουν την ίδια γνώμη: η Κούλτσαρ δεν ενημερώνει γιατί δεν θέλει μια δεύτερη απόρριψη.

VAR

Στο ματς της Λεωφόρου υπάρχουν διαιτητικές αποφάσεις που προκαλούν συζητήσεις. Στο ματς του Βόλου με την ΑΕΚ όχι. Εστω και με τη βοήθεια του VAR ο διαιτητής Τσιμεντερίδης παίρνει στο τέλος τις σωστές αποφάσεις κι αυτό έχει σημασία. Ο Τσιμεντερίδης κακώς δίνει πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ στο 44′ και ορθώς το παίρνει πίσω ύστερα από υπόδειξη του Παπαδόπουλου που είναι στο VΑR. Ο Μπουζούκης χρησιμοποιεί το χέρι για να στηριχθεί πέφτοντας και η μπάλα πάει σε αυτό: δεν παίρνει την μπάλα με το χέρι. Για τον Τσιμεντερίδη είναι ανεπίτρεπτο που δεν βλέπει το χέρι του Πήλιου από το οποίο προέρχεται το πέναλτι που κερδίζει ο γηπεδούχος στη φάση που γίνεται το 2-1.

Το πεδίο είναι ανοιχτό, ο παίκτης της ΑΕΚ κάνει μια μεγάλη κουταμάρα καθώς δεν έχει κανένα παίκτη του Βόλου κοντά του και είναι παράξενο που ο διαιτητής δεν καταλογίζει την παράβαση. Αλλά και πάλι το VAR παρεμβαίνει και διορθώνει τα πράγματα: το πέναλτι δίνεται – δεν υπάρχει λάθος τελικά. Ωστόσο η φάση στην οποία βλέπουμε την καλή πίστη του διαιτητή είναι η τελευταία του ματς. Ο Τσιμεντερίδης έχει δώσει 7 λεπτά έξτρα χρόνο. Εντός αυτών των λεπτών ο τερματοφύλακας του Βόλου Σιαμπάνης κάνει καθυστέρηση. Ο διαιτητής του βγάζει μια κίτρινη κάρτα και κρατά ένα λεπτό παραπάνω: εντός αυτού του λεπτού γίνεται η φάση χάρη στην οποία η ΑΕΚ ισοφαρίζει. Μάλιστα σε αυτή την τελευταία φάση ο βορειοελλαδίτης διαιτητής αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί μολονότι οι επιθετικοί της ΑΕΚ παίζουν πολύ δυνατά και υπάρχουν πολλές επαφές εντός περιοχής. Ενας διαιτητής που θα ήθελε να γνωρίσει η ΑΕΚ την ήττα θα έδινε κάτι και το ματς θα τελείωνε.

Διαρροές

Η ΑΕΚ διαμαρτυρήθηκε με τον γνωστό τρόπο, δηλαδή με διαρροές αλλά και δηλώσεις του κόουτς Νίκολιτς. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει κάνει σχολή: τις διαμαρτυρίες για τη διαιτησία τις εκφράζουν πλέον οι προπονητές στις συνεντεύξεις Τύπου. Ο Νίκολιτς μιλούσε κανένα δεκάλεπτο εναντίον του διαιτητή χρησιμοποιώντας ως πειστήριο της κακής του διαιτησίας ότι απέβαλε τον ίδιο στο ημίχρονο και τον βοηθό του Δημήτρη Ναλιτζή. Ο σέρβος προπονητής ειρωνεύτηκε τον διαιτητή γιατί αυτός ισχυρίστηκε πως τον έβρισε στα σέρβικα: είπε πως δεν περίμενε οι έλληνες διαιτητές να γνωρίζουν ξένες γλώσσες. Θα είναι τυχερός αν ο Τσιμεντερίδης δεν έχει σημειώσει στο φύλλο αγώνα όσα ο ίδιος ισχυρίζεται ότι του είπε και τα οποία έγιναν ο λόγος της αποβολής του.

Χρησιμότερο

Ο Νίκολιτς ίσως έλειψε από τον πάγκο της ΑΕΚ: θα μπορούσε ενδεχομένως να δώσει κάποιες οδηγίες ή να βάλει στους παίκτες του τις φωνές καθώς ειδικά στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου έμοιαζαν κοιμισμένοι. Ο καλός Ναλιτζής από την άλλη δεν νομίζω ότι θα έπαιζε κάποιο ρόλο ώστε να συζητάμε σοβαρά αν η αποβολή του διαμόρφωσε την εξέλιξη του αγώνα. Εκτός αν ο Νίκολιτς, βλέποντας την κακή κατάσταση του Γιόβιτς, είχε σκοπό να τον στείλει στο γήπεδο για κανά τέταρτο: θα μπορούσε να είναι μια λύση και να κάνει κι αυτός κάτι χρησιμότερο από το να καβγαδίζει…