Η τελευταία επίθεση στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Παρί έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον μπασκετικό κόσμο της Ευρώπης. Στο καθοριστικό σουτ του Νάιτζελ-Χέιζ-Ντέιβς υπήρξε επαφή με τον Καβαλιέρ, ωστόσο οι διαιτητές δεν καταλόγισαν παράβαση, με αποτέλεσμα η Παρί να πάρει τη νίκη.

Το περιστατικό σχολίασε ο Todd Warnick, αναλυτής διαιτησίας του BasketNews, ο οποίος εξέτασε καρέ-καρέ τη φάση. Σύμφωνα με την εκτίμησή του, στο σημείο όπου καταγράφεται επαφή στο χέρι του Αμερικανού φόργουορντ, προκύπτει αντικειμενικά φάουλ από τον αμυνόμενο.

Η συγκεκριμένη απόφαση έχει σηκώσει μεγάλη συζήτηση, τόσο λόγω της κρισιμότητας του αγώνα όσο και εξαιτίας της οριακής φύσης της φάσης.

«Με 5’’ να απομένουν και το σκορ στο -2, ο Χέιζ-Ντέιβις εκτελεί τρίποντο. Στο ριπλέι φαίνεται πως ο Λεοπολντ Καβαλιέρ αμύνεται με τα χέρια εκτός κυλίνδρου και έρχεται σε επαφή με τον αγκώνα του σουτέρ. Βάσει κανονισμών, η επαφή στο χέρι του σουτέρ, ειδικά όταν το χέρι δεν είναι σε νόμιμη κατακόρυφη θέση, συνιστά φάουλ. Η φάση, αντικειμενικά, έπρεπε να δοθεί. Σε αυτό το σημείο, ο Εργκίν Αταμάν έχει ισχυρό επιχείρημα».

Οι άλλες φάσεις που ανέλυσε

Στη συνέχεια της ανάλυσής του, ανέφερε πως υπάρχουν αρκετές αμφισβητούμενες φάσεις και στο προηγούμενο κομμάτι της αναμέτρησης, οι οποίες σηκώνουν αρκετή συζήτηση. Ωστόσο φυσικά, καμία σε τόσο κρίσιμο σημείο όπως η παραπάνω.

Φάουλ του Τζέρεμι Μόργκαν στον Τσέντι Όσμαν (5:13, 3η περίοδος): Καθαρό μπλοκ, δόθηκε φάουλ.

Φάουλ του Χομς στον Σλούκα (2:08, 3η περίοδος): Ξανά επαφή μόνο με την μπάλα.

Drive του Λαμάρ Στίβενς (4:38, 3η περίοδος): Πιθανό and-one που δεν δόθηκε.

Φάση με τον Ρογκαβόπουλο στον Στίβενς (2:46, 3η περίοδος): Πιθανό επιθετικό φάουλ που δεν σφυρίχθηκε.

Ακόμη και η παράβαση παρέμβασης καλαθιού στον Φαγιέ (2:58, 4η περίοδος) είναι οριακή: Η απλή επαφή με το ταμπλό δεν αποτελεί παράβαση αν δεν επηρεάζει την πορεία της μπάλας».

Στο συμπέρασμα που καταλήγει ο Γουόρνικ, υπογραμμίζει πως τα παράπονα στέκουν απόλυτα και δεν είναι αδικαιολόγητα.