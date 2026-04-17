Η διαδικασία υποβολής φορολογικών δηλώσεων περνά σε μια νέα εποχή, με την αυτοματοποίηση να παίζει πλέον βασικό ρόλο.

Ήδη πάνω από 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενοι έχουν ενημερωθεί από την ΑΑΔΕ ότι οι δηλώσεις τους είναι έτοιμες, καθώς έχουν προσυμπληρωθεί.

Σε περίπτωση που δεν προχωρήσουν οι ίδιοι στην οριστική υποβολή, η Αρχή θα κινήσει τη διαδικασία αυτόματης υποβολής, με την εκκαθάριση να πραγματοποιείται την Πέμπτη μετά το Πάσχα, στις 16 Απριλίου.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά κυρίως μισθωτούς και συνταξιούχους χωρίς άλλες πηγές εισοδήματος, αλλά και όσους δηλώνουν μόνο εισοδήματα από ενοίκια. Παρόλα αυτά, το γεγονός ότι οι δηλώσεις είναι προσυμπληρωμένες δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι και χωρίς σφάλματα.

Προσυμπληρωμένες δηλώσεις: «Πατήθηκε» το κουμπί της αυτόματης υποβολής

– Εκτύπωση των εκκαθαριστικών & των δηλώσεων -> βεβαιωμένος φόρος

– Ενημέρωση με email πως η φορολογική τους δήλωση προσυμπληρώθηκε και υποβλήθηκε αυτόματα

– Διορθώσεις: από σήμερα 17/4 έως 15/7

*διορθώσεις μετά τις 15/7 -> πρόστιμο

– 31/7 η πληρωμή

Τα στοιχεία που πρέπει να ελεγχθούν

– Αν έχουν συμπληρωθεί σωστά:

οι κωδικοί 049-050 για ηλεκτρονικές αγορές

τα στοιχεία των τεκμαρτών δαπανών (ακίνητα, αυτοκίνητα κλπ.)

Προσοχή

Αν τα τεκμαρτά υπερβαίνουν τα πραγματικά εισοδήματα -> συμπλήρωση κωδικού 787-788 ανάλωσης κεφαλαίου, με τροποποιητική δήλωση,

– Αν έχει συμπληρωθεί:

κάποιο επίδομα που λάβατε

τυχόν αναδρομικά που εισπράχθηκαν το 2025

– Να ελεγχθούν τα προστατευόμενα μέλη