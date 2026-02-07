Χιλιάδες νέοι που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους μπαίνουν φέτος για πρώτη φορά στη διαδικασία υποβολής φορολογικής δήλωσης. Σύμφωνα με τις οδηγίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η υποχρέωση αφορά όσους απέκτησαν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, ανεξάρτητα από το ύψος του, αλλά και όσους διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία που δημιουργούν τεκμήρια διαβίωσης.

Ποιοι υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση

Υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης έχουν οι νέοι 18 ετών που:

Δεν συγκατοικούν με τους γονείς τους και διαμένουν είτε σε κατοικία που τους ανήκει, ακόμη και με μικρό ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας, είτε φιλοξενούνται δωρεάν σε κατοικία γονέα ή τρίτου.

Κατέχουν περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν τεκμήρια διαβίωσης, όπως αυτοκίνητο.

Απέκτησαν εισόδημα το 2025 από μισθούς, επιδόματα, ενοίκια, αγροτική ή επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και υπεραξίες από μετοχές, ομόλογα ή αμοιβαία κεφάλαια.

Ίδρυσαν επιχείρηση ή προχώρησαν σε έναρξη ελευθέρου επαγγέλματος μέσα στο 2025.

Είναι έγγαμοι κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης.

Ποιοι εξαιρούνται

Δεν έχουν υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης οι 18άρηδες που:

Δεν είχαν κανένα εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό.

Δεν διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία που δημιουργούν τεκμήρια διαβίωσης.

Φιλοξενούνται από γονείς, συγγενείς ή φίλους.

Είναι φοιτητές και διαμένουν με ενοίκιο σε άλλη πόλη για λόγους σπουδών, χωρίς να έχουν εισόδημα.

Τι ισχύει για τη φοιτητική κατοικία

Η φοιτητική κατοικία δηλώνεται ως δευτερεύουσα κατοικία από τον γονέα, ακόμη κι αν το μισθωτήριο συμβόλαιο είναι στο όνομα του τέκνου. Προϋπόθεση είναι το τέκνο να παραμένει εξαρτώμενο μέλος χωρίς εισόδημα.

ΑΦΜ και κωδικοί Taxisnet

Για την υποβολή φορολογικής δήλωσης απαιτούνται ΑΦΜ και κωδικοί Taxisnet. Η ΑΑΔΕ χορηγεί αυτόματα ΑΦΜ σε άτομα ηλικίας 12 έως 18 ετών. Όσοι δεν διαθέτουν κλειδάριθμο μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση μέσω της νέας ψηφιακής διαδικασίας έκδοσης κωδικών, ώστε να μπορέσουν να υποβάλουν την φορολογική τους δήλωση.

