Σε μαζικές αλλαγές προχώρησε ο Ράφα Μπενίτεθ στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για τον εντός έδρας αγώνα με αντίπαλο τον Άρη. Ο Ισπανός τεχνικός επέλεξε επτά διαφορετικούς παίκτες σε σχέση με την ομάδα που αντιμετώπισε πριν από λίγες ημέρες τη Βικτόρια στο Πλζεν για το Europa League.

Φανέλα βασικού πήραν οι Γεντβάι, Ερνάντεθ, Κοντούρης, Τσέριν, Παντελίδης, Σφιντέρσκι και Αντίνο, ενώ από τους ποδοσφαιριστές που ήταν ενδεκαδάτοι στην Τσεχία, βρίσκονται στο αρχικό σχήμα του Παναθηναϊκού μονάχα οι Λαφόν, Καλάμπρια, Κάτρης και Κυριακόπουλος.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Γεντβάι, Κάτρης, Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Κοντούρης, Τσέριν, Κυριακόπουλος, Παντελίδης, Αντίνο, Σφιντέρσκι.