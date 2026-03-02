Υπό το πρίσμα της νέας ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, η οποία γεννά και στην Αθήνα ανησυχία για πολυεπίπεδες επιπτώσεις από την οικονομία έως το Μεταναστευτικό, το Μέγαρο Μαξίμου διαπιστώνει ότι το μέτωπο των προκλήσεων διευρύνεται καθ’ οδόν προς την εθνική αναμέτρηση. Εξού και στη διαχείρισή τους ξορκίζει λάθη (πολιτικά και επικοινωνιακά), που αποδεδειγμένα τού έχουν κοστίσει στο παρελθόν.

Αυτό δείχνει αφενός η αλλαγή τακτικής σε ορισμένες περιπτώσεις με χαρακτηριστικό παράδειγμα την άμεση και ψυχρή πια απάντηση στην κριτική (εκ δεξιών και εκ των έσω) για την εξωτερική πολιτική, αφετέρου η έκτακτη διαχείριση στην οποία οδηγείται αναγκαστικά το Μαξίμου με ενδεικτική την περίπτωση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Παλιοί λογαριασμοί και νέες πιέσεις δοκιμάζουν την κυβερνητική έδρα που βλέπει να λιγοστεύουν οι ευκαιρίες ανάκτησης της εμπιστοσύνης με κομμάτια του εκλογικού σώματος που την ενδιαφέρουν. Διότι μπορεί η ΝΔ, δημοκοπικά, να διατηρεί απόσταση ασφαλείας από τον δεύτερο, ωστόσο διατηρείται ταυτόχρονα η απόκλισή της από εκείνο το σημείο που θα της επέτρεπε να μιλάει με ρεαλιστικούς όρους για αυτοδυναμία «σε περίπου 15 μήνες».

Πληγές

Χωρίς να κερδίζει ακόμα το στοίχημα της επανασυσπείρωσης, το Μαξίμου διαπιστώνει ότι υπάρχουν πληγές της προηγούμενης περιόδου οι οποίες αιμορραγούν ξανά. Πρώτον, οι τηλεφωνικές υποκλοπές, που είχαν προκαλέσει τη σοβαρότερη ενδοκυβερνητική κρίση της περιόδου 2019 – 2023 επανέρχονται στο προσκήνιο. Δεύτερον, η τρίτη επέτειος των Τεμπών – μιας τραγωδίας η οποία ετεροχρονισμένα εξελίχθηκε σε επιταχυντή της κυβερνητικής φθοράς – επιβεβαίωσε ότι παραμένει ισχυρό το πολιτικό και κοινωνικό αποτύπωμα αυτού του συλλογικού τραύματος. Τρίτον, ο ορίζοντας της εθνικής κάλπης και εκείνος της πιθανής επόμενης μέρας της ΝΔ βγάζει στο φως εσωκομματικές αναταράξεις και συγκεκριμένα συζητήσεις για τη φυσιογνωμία του κόμματος, που ήταν υπαρκτές, πλην παρασκηνιακές, εδώ και καιρό στους γαλάζιους διαδρόμους. Η στρατηγική του Μητσοτάκη φάνηκε στην τελευταία ανοιχτή σύγκρουση με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά: σκληρή αντεπίθεση σε όσους αμφισβητούν την ενεργειακή και την εξωτερική πολιτική.

«Η Ελλάδα στέκεται με ψυχραιμία ως δύναμη σταθερότητας και υπευθυνότητας στην περιοχή» σημείωσε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανασκόπηση ως προς τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι το απρόβλεπτο περιβάλλον ενισχύει, σε πολιτικό επίπεδο, το κεντρικό σύνθημα της ΝΔ περί κυβερνητικής «σταθερότητας». Και πιθανόν, λένε, να καταγραφούν τάσεις συσπείρωσης στο επόμενο διάστημα – πρόκειται για το λεγόμενο «rally round the flag» (συσπείρωση γύρω από τη σημαία) σε περιόδους κρίσης, όπως υπήρξε υπέρ της ΝΔ μετά τη ρωσική εισβολή στο ουκρανικό έδαφος. Κατά τ’ άλλα, για τους ανοιχτούς λογαριασμούς των υποκλοπών και των Τεμπών, το Μαξίμου δείχνει μονότονα προς τη μεριά της Δικαιοσύνης.

Βεβαίως όσο κι αν πολλοί στην κυβέρνηση υποστηρίζουν ότι το ζήτημα των υποκλοπών κρίθηκε πολιτικά το 2023, στις δημοσκοπήσεις διαπιστώνεται ότι κάθε άλλο παρά προνομιακό για τη ΝΔ είναι συνολικά το πεδίο διαφάνειας και κράτους δικαίου. Οχι τυχαία ο Μητσοτάκης απέφυγε επί της ουσίας να σηκώσει το γάντι του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή την Παρασκευή και προανήγγειλε μόνο ότι θα αποδεχθεί το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Θετική διάθεση ωστόσο δεν υπάρχει για μια νέα Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές, που απαιτεί 120 υπογραφές και άρα θα χρειαζόταν σύμπλευση όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης μαζί με κάποιους από το κλαμπ των ανεξάρτητων βουλευτών. Για τα Τέμπη έχει μετρηθεί οριζόντια διάχυση της οργής. Και μπορεί να αλλάζει δεδομένα η προαναγγελία κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού, με την κυβέρνηση να παραπέμπει στην έναρξη της δίκης τον Μάρτιο – ένα «κρίσιμο θεσμικό βήμα» κατά τον Μητσοτάκη –, ωστόσο έμπειροι αναλυτές συμφωνούν στο ίδιο: το ρήγμα εμπιστοσύνης δύσκολα κλείνει μέχρι τις εκλογές.