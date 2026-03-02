Ενώ σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανιχνεύουν το νέο τοπίο που δημιουργεί η δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές που έγιναν με το Predator και το άνοιγμα (ξανά) αυτής της υπόθεσης, επισημαίνω ότι εκκρεμεί και ο έλεγχος νομιμότητας των άλλων παρακολουθήσεων, αυτών που έγιναν από την ΕΥΠ. Σας έχω γράψει εγκαίρως ότι το Ευρωπαικό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου εξετάζει κατά προτεραιότητα, ως κατεπείγον, το ζήτημα της μη εφαρμογής της απόφασης του ΣτΕ, αυτής που διέταξε να δοθούν στην ΑΔΑΕ τα στοιχεία για την παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη. Στο πλαίσιο αυτό έστειλε προδικαστικά ερωτήματα στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες – των οποίων οι απαντήσεις τους έχουν, μάλλον, βάλει στόχο να τρελάνουν το Στρασβούργο. Σας έγραψα προ ημερών για την απάντηση της ΑΔΑΕ που, όλως τυχαίως, αποφάσισε να διαψεύσει το ΣτΕ, το Σύνταγμα και τον νόμο και να δηλώσει αναρμόδια. Η ΕΥΠ, στο υπόμνημα που έφτασε στο ΕΔΔΑ, το πήγε ακόμη πιο πέρα. Ενώ όλοι είχαμε μείνει με την εντύπωση – μετά και τις καταθέσεις των μελών της ΑΔΑΕ στο δικαστήριο – πως ο φάκελος της παρακολούθησης του Ανδρουλάκη είχε γίνει… χαρτοπόλεμος στον καταστροφέα εγγράφων, ξαφνικά το αφήγημα αλλάζει…

«Δεν αναφέρθηκε καταστροφή…»

Τι ακριβώς απάντησαν το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και η ΕΥΠ στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τον φάκελο που δήθεν καταστράφηκε; Ισχυρίστηκαν ότι «καμία τέτοια καταστροφή δεν αναφέρθηκε από την ΕΥΠ», ενώ διέψευσαν και τις ένορκες καταθέσεις των μελών της ΑΔΑΕ στο Πρωτοδικείο, απαντώντας πως η καταστροφή «δεν προκύπτει από την έρευνα της ίδιας της ΑΔΑΕ». Δηλαδή η ΑΔΑΕ δεν ξέρει αν υπάρχει φάκελος, αλλά δεν ξέρει κι αν δεν υπάρχει πια. Διόλου τυχαία, ένας από τους δικηγόρους του Ανδρουλάκη, ο Μανόλης Βελεγράκης, στην πρόσφατη συνέντευξη Τύπου στη Χαριλάου Τρικούπη κάλεσε την κυβέρνηση και την ΕΥΠ να κόψουν τις «πιρουέτες». Να πουν ευθέως αν ο φάκελος Ανδρουλάκη στην ΕΥΠ καταστράφηκε και, αν δεν καταστράφηκε, να βγει τώρα από το συρτάρι και να πάει μέσω ΑΔΑΕ στον άμεσα ενδιαφερόμενο, όπως έκρινε το ανώτατο δικαστήριο. Αλλωστε, όπως έχει τονίσει και ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, θέμα εθνικής ασφάλειας δεν υφίσταται, από τη στιγμή που ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε δηλώσει στο ντιμπέιτ του 2023 ότι ο Ανδρουλάκης δεν συνιστά εθνικό κίνδυνο.

Οι «προειδοποιήσεις» του Ντιλιάν

Για το Μέγαρο Μαξίμου, πάντως, όσο κι αν δεν το παραδέχονται οι κυβερνητικοί, η τροπή που παίρνει η υπόθεση των υποκλοπών είναι πολύ επικίνδυνη. Θα επισημάνω μονάχα ένα γεγονός: Στο δικαστήριο ο συνήγορος του καταδικασθέντος Ταλ Ντιλιάν, είχε δηλώσει εκ μέρους του εντολέα του ότι αιφνιδιάστηκε από κάποια έγγραφα και καταθέσεις που έγιναν στο ακροατήριο. Και προειδοποίησε ότι αν καταδικαστούν η υπόθεση θα πάει στο Εφετείο κι εκεί «θα πουν και εκείνοι πράγματα που θα προκαλέσουν μεγάλη έκπληξη» όπως, για παράδειγμα, ποιος είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης της εταιρείας που ανέπτυξε κι εμπορεύτηκε το λογισμικό.

Ο άνθρωπος αυτός, μαζί με τους φερόμενους συνεργούς του, καταδικάστηκε πρωτόδικα σε ποινή φυλάκισης οκτώ ετών, εκτιτέα μετά το εφετείο. Περιττό να πω, λοιπόν, ότι κάποιοι φοβούνται πως δεν θα συνεχίσει να μένει σιωπηλός. Θυμίζω ότι πάγια θέση του είναι ότι το Predator έχει πουληθεί αποκλειστικά και μόνο σε «νόμιμα κράτη». Ενώ, τη μοναδική φορά που πήρε αυτοπροσώπως τον λόγο στο δικαστήριο, κατά την κατάθεση του Θανάση Κουκάκη, ήταν για να θέσει ένα ερώτημα: «Είπατε ότι η Intellexa πούλησε (το Predator) στην ελληνική κυβέρνηση… Δεν είναι η Ελλάδα νόμιμη χώρα;». Ρητορικό το ερώτημα, το υπονοούμενο σαφές.

Ο Καράογλου δεν θέλει χρίσμα

Σε άλλα (πιο χαλαρά) πολιτικά νέα, η στήλη είχε εγκαίρως ενημερώσει ότι ο Θόδωρος Καράογλου έχει αποφασίσει να είναι υποψήφιος περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, ανεξαρτήτως του αν θα έχει το επίσημο «χρίσμα» του Μαξίμου ή όχι. Το ‘πε και το ‘κανε, λοιπόν. Κάλεσε δημοσιογράφους της Θεσσαλονίκης για brunch και τους ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του, λέγοντας ότι η απόφαση του είναι ειλημμένη και ότι την επίσημη ανακοίνωση θα την κάνει σε πολιτική εκδήλωση το ερχόμενο Σάββατο. Σημειώνω πως, όταν τον ρώτησαν αν έχει ενημερώσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη για όλα αυτά, τους απάντησε ότι τα γνωρίζει βέβαια, αλλά θα του τα πει και ο ίδιος στην επόμενη συνάντησή τους. Δεν ξέρω πόσο θα του αρέσει του Πρωθυπουργού, αλλά εκείνος που σίγουρα δεν τα ακούει ευχάριστα είναι ο Απόστολος Τζιτζικώστας, ο οποίος παραμένει, έστω και ατύπως, επικεφαλής της «γαλάζιας» περιφερειακής παράταξης.