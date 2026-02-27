Πολιτική θύελλα ξέσπασε με την ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, που έκρινε ένοχους – χωρίς κανένα ελαφρυντικό – τέσσερις ιδιώτες για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Η σύγκρουση, που εξελίσσεται από χθες με πυρ ομαδόν της αντιπολίτευσης στο Μέγαρο Μαξίμου και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, μεταφέρεται σε λίγες ώρες στη Βουλή, όπου αναμένεται μονομαχία του πρωθυπουργού και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Η προγραμματισμένη για σήμερα, Παρασκευή, «Ώρα του πρωθυπουργού» στις 9:30 έχει ως θέμα τα ενεργειακά – πρόκειται για απάντηση επίκαιρης ερώτησης του ΠΑΣΟΚ. Όμως, προδιαγράφεται ότι θα μετατραπεί τελικά σε σκληρή κόντρα για τις υποκλοπές. Απέναντι στο αναμενόμενο νέο σφυροκόπημα της κυβέρνησης από τον Ανδρουλάκη, μένει να φανούν οι εξηγήσεις (η προσπάθεια αντεπίθεσης, όπως αναμένεται) του Μητσοτάκη.

«Δεν αφορά εμάς…»

Την ώρα που το δικαστήριο διαβιβάζει τη δικογραφία στην εισαγγελία ώστε να ερευνηθεί αν έχουν τελεστεί άλλα αδικήματα – τουλάχιστον η απόπειρα κατασκοπείας – την κυβερνητική γραμμή συνοψίζει προς το παρόν η φράση «δεν αφορά εμάς» η συγκεκριμένη δικαστική απόφαση.

Απο την κυβέρνηση επιλέγουν να προσπεράσουν τα περί ανοίγματος του φακέλου, δηλαδή τη δρομολόγηση περαιτέρω έρευνας, αλλά και αποφεύγουν να σχολιάσουν όσα ακούστηκαν στην ακροαματική διαδικασία και οδήγησαν στην καταδίκη των τεσσάρων επιχειρηματιών. Επιμένουν μόνο ότι η πρωτοβάθμια απόφαση αφορά ιδιώτες και κυρίως ότι η δική ήρθε σε συνέχεια έρευνας του Αρείου Πάγου που «είχε καταλήξει ότι δεν υπάρχουν ευθύνες για τους κρατικούς λειτουργούς και φορείς».

Με τα λόγια του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, «δεν προκύπτει σύνδεση» του Predator με την ΕΥ». Ο ίδιος, σκιαγραφώντας εν μέρει και τη σημερινή στάση του πρωθυπουργού, στάθηκε και στις κινήσεις της κυβέρνησης για αλλαγή του θεσμικού πλαισίου ως προς το πλαίσιο των νόμιμων επισυνδέσεων.

Τι θα πει ο Μητσοτάκης

Στο πλαίσιο αυτό, ο Μητσοτάκης αναμένεται να μιλήσει από τη Βουλή για τα μέτρα που θεσμοθετήθηκαν το 2022, όταν πρώτος ο Ανδρουλάκης αποκάλυψε την υπόθεση. Θα αναφερθεί συγκεκριμένα στον νόμο 5002 για αυστηροποίηση του πλαισίου άρσης του απορρήτου, ιδίως για τα πολιτικά πρόσωπα και για την καθολική απαγόρευση εμπορίας και χρήσης κακόβουλων λογισμικών, τύπου Predator.

«Η κυβέρνηση έφερε και δεύτερο εισαγγελικό φίλτρο για άρση απορρήτου, επαναφέροντας διάταξη που είχε καταργήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2018» έλεγαν κυβερνητικές πηγές, επιχειρώντας να μεταφέρουν τη συζήτηση εκεί που τους βολεύει.

Τι λένε για μια νέα Εξεταστική

Απο το ΠΑΣΟΚ μιλούν για δικαίωση του Ανδρουλάκη αλλά και για υπόθεση που αφορά όλη την κοινωνία και το κράτος δικαίου στη χώρα. Η κυβέρνηση πιεζόμενη ήδη, όπως προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις, στο κεφάλαιο «διαφάνεια» ξορκίζει περαιτέρω αποσυσπειρωτικές τάσεις στα ακροατήρια, που ιεραρχούν ψηλά τα ζητήματα κρατικής και θεσμικής λειτουργίας.

Εξ ου και επιχειρείται αντεπίθεση σε ό,τι αφορά την προαναγγελία του Ανδρουλάκη για αίτημα συγκρότησης νέας Εξεταστικής Επιτροπής. «Εδώ είμαστε να ακούσουμε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ αν θεωρεί ότι υπάρχουν νέα στοιχεία» λένε από τη ΝΔ, αλλά ταυτόχρονα σπεύδουν να χρεώσουν προκαταβολικά στην αντιπολίτευση ότι προσπαθεί «να μετατρέψει τη Βουλή και την δημόσια συζήτηση σε ένα απέραντο δικαστήριο, σε μια αέναη διαδικασία εξεταστικών και προανακριτικών επιτροπών – όχι γιατί θέλει να βρει την αλήθεια αλλά για να καλύψει τα πολιτικά της κενά».

Αυτό μαρτυρά ότι η κυβέρνηση δεν έχει καμία διάθεση αποδοχής ενός αιτήματος για Εξεταστική και, όπως αναμένεται να διατυπωθεί και από τον Μητσοτάκη, η θέση του Μαξίμου είναι «να αφήσουμε την ανεξάρτητη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της».

«Μέχρι τέλους»

Πάντως εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ διαμηνύεται ότι θα πάνε την υπόθεση «μέχρι τέλους» με τον Ανδρουλάκη να εγείρει έτσι κι αλλιώς το ζήτημα της μη εφαρμογής της απόφασης του ΣτΕ, που επιβάλλει ενημέρωσή του για τους λόγους της τρίμηνης παρακολούθησής του από την ΕΥΠ.

Σχετικά με αυτό, ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ σκοπεύει να πιέσει και σήμερα τον πρωθυπουργό. Εκείνος από την πλευρά του ενδεχομένως να αποπειραθεί πιέσεις τον Ανδρουλάκη, λέγοντας του ότι θα περιμένει να καταθέσει αίτημα για προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή – μια αντιπαράθεση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, δηλαδή.