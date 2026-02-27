Στην πρόσφατη συνάντησή του με τον κλήρο της Επισκοπής της Ρώμης, ο Πάπας Λέων XIV απηύθυνε μια σαφή προειδοποίηση προς τους ιερείς σχετικά με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη σύνταξη των κηρυγμάτων τους. Ο ποντίφικας τόνισε ότι ο «πειρασμός» να ανατεθούν οι ομιλίες σε ψηφιακά συστήματα αποτελεί κίνδυνο για τη διατήρηση της προσωπικής πνευματικής άσκησης και της πνευματικής ευαισθησίας του κλήρου.

Ο Πάπας εξήγησε ότι η εκπαίδευση του νου και η προσωπική ενασχόληση με τον λόγο του Θεού είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την πνευματική ανάπτυξη. Οπως χαρακτηριστικά ανέφερε, αν οι ιερείς βασίζονται αποκλειστικά σε τεχνολογικά μέσα για τη σύνταξη των κηρυγμάτων τους, ο νους «ατροφεί» και η επικοινωνία με τους πιστούς χάνει την αυθεντικότητα και τη ζωντάνια της.

Στην αίθουσα συνεδριάσεων της Επισκοπής της Ρώμης, ο Πάπας Λέων XIV συνάντησε δεκάδες ιερείς και μοναχούς για να συζητήσουν θέματα πνευματικής καθοδήγησης και ποιμαντικής δράσης. Το θέμα που μονοπώλησε τη συζήτηση ήταν η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη σύνταξη κηρυγμάτων. Με σταθερή φωνή και έντονη σοβαρότητα, ο ποντίφικας προειδοποίησε ότι η «εύκολη λύση» να αναθέτουν στα ψηφιακά συστήματα τη συγγραφή των ομιλιών τους δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη δική τους πνευματική εργασία.

«Αν δεν εκπαιδεύετε τον νου σας και δεν ασκείστε προσωπικά στην πνευματική ανάλυση, ο νους ατροφεί» είπε ο Λέων XIV, προσθέτοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη «ποτέ δεν θα μπορέσει να κηρύξει την πίστη».

Ορισμένοι ιερείς που συμμετείχαν στη συνάντηση εξέφρασαν την ανησυχία τους για την πίεση χρόνου που βιώνουν καθημερινά. Ο πατήρ Αντρέα, εφημέριος σε ενορία της Ρώμης, περιέγραψε πώς τα ψηφιακά εργαλεία μπορεί να φαίνονται δελεαστικά: «Κάποιες φορές, με τόσες υποχρεώσεις, η ιδέα να χρησιμοποιήσεις ένα πρόγραμμα που γράφει για εσένα το κήρυγμα μοιάζει σαν σωτήρια λύση. Αλλά νιώθω ότι κάτι χάνεται όταν δεν το γράφω ο ίδιος».

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στους νεότερους ιερείς που έχουν συνηθίσει στην τεχνολογία. Η αδελφή Μαρία, μοναχή και καθηγήτρια Θεολογίας, τόνισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση πληροφοριών, αλλά δεν μπορεί να νιώσει τις ανάγκες των πιστών.

Επιπλέον, ο Πάπας υπογράμμισε ότι η ζωντανή παρουσία και η αυθεντικότητα είναι στοιχεία που η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να αναπαραγάγει και γι’ αυτό η ανάθεση της σύνταξης κηρυγμάτων σε μηχανές συνιστά πνευματικό κίνδυνο.

«Η αληθινή χριστιανική ζωή δεν μπορεί να αντικατασταθεί από αλγορίθμους, αλλά απαιτεί μια ενεργή και ζωντανή σχέση με τον Θεό, που εκφράζεται μέσω του λόγου, της προσευχής και της αυθεντικής παρουσίας μέσα στην κοινότητα των πιστών» επεσήμανε ο ποντίφικας.