Είναι πρωτοφανές. Μια ομοσπονδία, εν προκειμένω η αγγλική, εκπροσωπείται από έξι ομάδες στη φάση των 16 του Τσάμπιονς Λιγκ. Οι πέντε απ’ αυτές πλασαρίστηκαν στην πρώτη οκτάδα της βαθμολογίας της league phase εξασφαλίζοντας την απευθείας μετάβασή τους στη σημερινή κλήρωση.

Η Πρέμιερ Λιγκ κάνει επίδειξη ισχύος στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση η οποία συνέπεσε με την ετήσια έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα η UEFA για τα οικονομικά πεπραγμένα των κλαμπ της Γηραιάς Ηπείρου.

Ενα από τα στοιχεία που εντυπωσίασαν αφορά την αύξηση των εσόδων των αγγλικών ομάδων από τα τηλεοπτικά δικαιώματα τη δεκαετία 2014-2024. Επωφελήθηκαν από αύξηση 1,5 δισ. ευρώ που ήταν σχεδόν όση και η αύξηση για όλες τις άλλες ομάδες της Ευρώπης (1,6 δισ. ευρώ). Σαν να λέει η Πρέμιερ Λιγκ, μόνη μου και όλοι σας. Τα συνολικά έσοδα των συλλόγων της Πρέμιερ Λιγκ αυξήθηκαν κατά 3,5 δισ. ευρώ έναντι 5,9 δισ. για τα υπόλοιπα 76 κλαμπ των άλλων τεσσάρων μεγαλύτερων πρωταθλημάτων.

Στην κατάταξη με τις πλουσιότερες ομάδες βάσει εσόδων που δημοσίευσε πρόσφατα η Deloitte, οι εννέα από τις 20 κορυφαίες στην κατάταξη είναι αγγλικές, ενώ πέντε από τις έξι που συμμετέχουν στο φετινό Τσάμπιονς Λιγκ βρίσκονται στο top 10. Μόνο η Νιούκαστλ βρίσκεται στη 17η θέση.

Η σύνδεση της οικονομικής ισχύος με την αγωνιστική θεωρείται δεδομένη. Σ’ αυτό το σημείο κρύβεται ωστόσο μια παραδοξότητα: η τελική επικράτηση. Ενώ οι αγγλικές ομάδες επιτίθενται μαζικά και κατακτούν νίκες στις πρώτες φάσεις της διοργάνωσης, στη συνέχεια οπισθοχωρούν ατάκτως.

Στην τελευταία δεκαετία κατά την οποία εμφανίζεται και η εντυπωσιακή οικονομική τους ενίσχυση, έχουν κατακτήσει το τρόπαιο μόλις τρεις φορές, δύο λιγότερες απ’ ό,τι το έχει σηκώσει η Ρεάλ Μαδρίτης. Πέρυσι η εκπρόσωπος της «farmer league» όπως αποκαλούν υποτιμητικά στο Νησί το γαλλικό πρωτάθλημα, Παρί Σεν Ζερμέν, νίκησε τρεις κορυφαίες αγγλικές ομάδες σε νοκάουτ πριν κατακτήσει το τρόπαιο, ενώ φέτος η αδύναμη Μπόντο/Γκλιμτ επικράτησε της Μάντσεστερ Σίτι.

Το χρήμα βοηθά, αλλά δεν κάνει θαύματα. Στις συνταγές των επιτυχημένων ομάδων κρύβονται πολλά μυστικά, λεπτομέρειες που δεν πάει ο νους. Και όπως έχει πει κάποτε ο Ρονάλντο στον Αντσελότι, αν ποτίζεις πολύ το φυτό στο τέλος θα χαλάσει.