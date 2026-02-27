Αυτό δεν ήταν απόφαση, όχι! Αυτό ήταν ηχηρή καρπαζιά, σε μια σειρά σβέρκους, χοντρούς, λιγνούς, γυμνασμένους, αγύμναστους. Σβέρκους πολιτικών, μισο-πολιτικών, πρακτόρων, και κυρίως δικαστικών! Γι’ αυτούς τους τελευταίους θα μιλήσω, με αφορμή την ιστορική απόφαση που έλαβε ένας ακέραιος δικαστής, ο κύριος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΚΙΑΝΑΚΗΣ, έπειτα από πρόταση του επίσης ακέραιου συναδέλφου του, εισαγγελέα κυρίου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΥΛΙΔΗ – με κεφαλαία τα ονόματά τους, σε αντιδιαστολή εκείνων οι οποίοι προσπάθησαν να θάψουν το σκάνδαλο των υποκλοπών, και μαζί και εκείνους που το κατήγγειλαν. Ητοι τον πρόεδρο Ανδρουλάκη και τον δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη. Τα 126 χρόνια φυλακή που έριξαν στους τέσσερις συμμορίτες που είχαν στήσει το μηχανάκι για τις υποκλοπές με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, αποτελεί μια μνημειώδη απάντηση πρώτα στο Μέγαρο Μαξίμου εν συνόλω, στον πρόεδρο Κυριάκο τον Α’, και μια σειρά υπουργούς του, οι οποίοι έκαναν ό,τι μπορούσαν για να περάσουν στην κοινωνία την άποψη ότι το έγκλημα δεν ήταν έγκλημα, ένα ψιλοπλημμέλημα ήταν, για το οποίο δεν έφερε καμία ευθύνη η κυβέρνηση!

Κι ας αποδείχθηκε στο δικαστήριο, ότι για λογαριασμό της κυβέρνησης δούλευαν οι συμμορίτες…

Ποιοι γνώριζαν;

Ομως πέρα από την καμπάνα για τα 126 χρόνια φυλακή που έριξε το ταπεινό Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών στους τέσσερις συμμορίτες, στην απόφαση συμπεριλαμβάνεται και μια τρομερή κίνηση: το δικαστήριο διαβίβασε στον εισαγγελέα Εφετών τα πρακτικά της δίκης, προκειμένου εκείνος να προβεί σε αξιολόγηση για τη διάπραξη ποινικών ευθυνών και άλλων προσώπων. Αυτών που είχαν πλήρη εικόνα όσων συνέβαιναν με τις παρακολουθήσεις, και τα «προϊόντα» τους!

Είναι το σκέλος της απόφασης που αγγίζει ακριβώς το Μέγαρο Μαξίμου. Στην ουσία οι κύριοι ΑΣΚΙΑΝΑΚΗΣ και ΠΑΥΛΙΔΗΣ (με κεφαλαία, είπαμε, τα ονόματά τους!) λένε στον εισαγγελέα, πάρε να δεις τι έγινε, για να καταλάβεις ότι αυτοί οι τέσσερις συμμορίτες που καταδίκασε το δικαστήριό μας, δούλευαν για λογαριασμό άλλων, οι οποίοι επίσης έχουν κατονομαστεί από τους μάρτυρες. Δική σου δουλειά τώρα είναι να μελετήσεις το υλικό, να τους εντοπίσεις, και να απαγγείλεις κατηγορίες.

Θα έρθει τώρα κάποιος από τους ευφυείς αναγνώστες μου, να υποστηρίξει ότι «σιγά να μη γίνει κάτι, θα βρεθεί κάποιος εισαγγελέας, σαν εκείνον τον πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλλέα Ζήση, και θα αποφανθεί ότι δεν υπάρχει υπόθεση, δεν υπάρχουν πρόσωπα τα οποία γνώριζαν ή ενέκριναν τη δράση της συμμορίας των κατασκόπων, και ως εκ τούτου δεν έκαναν χρήση των πληροφοριών που συγκέντρωναν οι χειριστές του παράνομου λογισμικού».

Θα συμφωνήσω. Μπορεί όντως να βρεθεί κάποιος εισαγγελέας, να του έρθει και εκείνου άνωθεν, η «θεία» φώτιση, και να λειτουργήσει όπως ο περί ου ο λόγος Ζήσης. Ωραία. Ομως, θα έρθει κάποια στιγμή, που η υπόθεση αυτή θα ανασυρθεί από το αρχείο. Η χθεσινή καταδίκη είναι το διαβατήριο. Και τότε να δεις γλέντια!

Ενα καλοστημένο παραμύθι

Για να μη θεωρηθεί τώρα, ότι έχω κάποιο πρόβλημα με τον εισαγγελέα Ζήση, θα εξηγήσω την προϊστορία. Το Νοέμβριο του 2024, ενάμιση χρόνο μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών, δύο νέοι δικαστές που έχουν αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης είναι έτοιμοι να απαγγείλουν κατηγορίες κατά των τεσσάρων συμμοριτών που καταδικάστηκαν χθες, αλλά και όλου του κυκλώματος των παρακολουθήσεων, που αγγίζει και το Μέγαρο Μαξίμου. Ξαφνικά, την παραμονή της άσκησης των κατηγοριών, παρεμβαίνει η τότε εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κυρία Αδειλίνη, προφανώς με άνωθεν «θεία» φώτιση και εκείνη, και αφαιρεί από τους δύο δικαστές την υπόθεση, και την αναθέτει στον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλλέα Ζήση. Το Μέγαρο Μαξίμου «σπέρνει» εδώ κι εκεί, ότι η εξέλιξη συνιστά… αναβάθμιση της υπόθεσης και δι’ αυτού του τρόπου η κυβέρνηση αποδεικνύει ότι δεν έχει τίποτε να φοβάται από τις υποκλοπές!!!

Το κάνουν σημαία τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης αλλά σε λίγο καιρό, αποδεικνύεται ότι όλο αυτό ήταν ένα καλοστημένο παραμύθι. Μην τα πολυλογώ, για τον κ. Ζήση, δεν υπήρχε υπόθεση, δεν υπήρχαν κυβερνητικές ευθύνες, δεν… δεν…

Κάτι πλημμεληματάκια διέκρινε, και ήταν αυτά που οδήγησαν την υπόθεση στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, αλλά χθες αποδείχθηκε ότι οι στεναγμοί ανακούφισης που είχαν προκαλέσει στο Μέγαρο Μαξίμου οι χειρισμοί του κυρίου Ζήση ήταν τόσο πρόσκαιροι. Τώρα, αν περάσει κανείς από την Ηρώδου Αττικού, ακούει μόνο βογγητά…

Ερευνα και για το… «σκονάκι»

Ενα άλλο σκέλος από την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου αφορά την ντροπιαστική για τη Βουλή αποκάλυψη του πρώην διαχειριστή της εταιρείας των συμμοριτών, Σταμάτη Τρίμπαλη. Οτι ο τύπος αυτός, πριν εμφανιστεί στη Βουλή για να καταθέσει ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές, είχε πάρει σε… «σκονάκι» τις ερωτήσεις τριών βουλευτών της ΝουΔου, προκειμένου να κάνει φροντιστήριο, και να εμφανιστεί ενώπιον της Εξεταστικής έτοιμος!

Οι δικαστές διαβιβάζουν στον εισαγγελέα και τα συγκεκριμένα πρακτικά για έρευνα σχετικά με τα όσα κατέθεσε ο Σταμάτης Τρίμπαλης. Αρα και εδώ, δεν θα είναι καθόλου παράξενο να κληθούν οι τρεις βουλευτές της ΝουΔου, που απηύθυναν στον Τρίμπαλη τις στημένες ερωτήσεις, να δώσουν εξηγήσεις. Υπάρχει αδίκημα; Δεν το ξέρω. Αλλά το ΠΑΣΟΚ, εξ αυτού του λόγου, θα ζητήσει επαναλειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Γενικώς, θα γίνει το έλα να δεις, τις επόμενες ημέρες…

Αναπάντητα ερωτήματα

Φυσικά υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα. Πολύ σοβαρά. Για παράδειγμα, ως πότε η κυβέρνηση, το Μέγαρο Μαξίμου, θα διατάζει την ΕΥΠ να αρνείται παράνομα να ενημερώσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη για ποιον ακριβώς λόγο τον παρακολουθούσαν, και τι έγινε το υλικό που συγκέντρωσαν από την παρακολούθηση του; Θα πρέπει να εξηγήσουν με καθαρό τρόπο, γιατί διατάζουν την ΕΥΠ να μην υλοποιεί τη σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Κυρίως όμως θα πρέπει να εξηγήσουν, γιατί όλα αυτά. Γιατί να παρακολουθούνται υπουργοί, ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, κρατικά στελέχη.

Νομίζω ότι σήμερα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης επίκαιρης ερώτησης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ προς τον Πρωθυπουργό, είναι μια καλή ευκαιρία για τον πρόεδρο Κυριάκο τον Α’ να δώσει τις απαιτούμενες απαντήσεις. Αν θέλει να διασώσει κάτι από το Κράτος Δικαίου το οποίο έχει δεχθεί απανωτά χτυπήματα επί των ημερών του…

Νεύρα στο Μαξίμου

Και δεν του φτάνουν όλα τα άλλα, και εν προκειμένω και οι υποκλοπές του προέδρου Κυριάκου του Α’, έχει να αντιμετωπίσει και τον πρόεδρο Αντώνη (Σαμαρά). Που έκανε τη γνωστή δήλωση για την εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας που απορρέουν από τη σύμβαση με την αμερικανική εταιρεία εξορύξεων Chevron, και του ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι του προέδρου Κυριάκου του Α’. Θυμωμένος όπως ήταν, με το που ξεκίνησε η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου είπε μερικές χοντράδες, που απάδουν σε πρώην πρωθυπουργό της χώρας, ο οποίος διαχειρίστηκε τις τύχες της για ένα διάστημα. Τι είπε;

«Ας μην ταράζονται κάποιοι “επαγγελματίες ανησυχούντες” και ας μην αναζητούν τάχα παγίδες στις ρήτρες των συμφωνιών που τίθενται για να θωρακίσουν το Δημόσιο απέναντι σε τυχόν απαιτήσεις αποζημιώσεων απ’ τις εταιρείες».

Μάλιστα. Και μετά έκανε λόγο σε όσους «ζουν ακόμη με μία ηττοπαθή μανία καταδίωξης», προσθέτοντας το ακόμη βαρύτερο ότι «μόνο η Τουρκία και, δυστυχώς, οι ίδιοι αντιδρούν στην εθνική πορεία της χώρας μας»!

Ντροπές, αχρείαστες… Δεν μιλάνε έτσι έστω κι αν πρόκειται για τον χειρότερο αντίπαλό σου…