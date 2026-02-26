Η υγεία είναι πανάκριβη σε όλη την Ευρώπη. Σχεδόν το 30% των Βέλγων δηλώνουν ότι κάποια στιγμή αναβάλλουν ή παραλείπουν πλήρως ιατρικές υπηρεσίες, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Ethias. Η πλειονότητα αυτών επικαλείται οικονομικούς λόγους ως κύριο εμπόδιο στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, γεγονός που εγείρει ανησυχίες για τη δημόσια υγεία και την κοινωνική ισότητα.

Η έρευνα καταγράφει ότι το 71% όσων αναβάλλουν ή παραλείπουν ιατρικές επισκέψεις το κάνουν εξαιτίας του κόστους. Το φαινόμενο αφορά επίσης τις οικογένειες: το 14% των γονέων παραδέχονται ότι κάποια στιγμή ανέβαλαν ιατρικές υπηρεσίες για τα παιδιά τους, ενώ από αυτούς σχεδόν το 60% έχει παραλείψει ορισμένες παροχές λόγω περιορισμένων οικονομικών πόρων.

Η ανάλυση των δεδομένων δείχνει ότι τα άτομα με χαμηλότερα εισοδήματα και εκείνοι που ζουν σε περιοχές με υψηλότερο κόστος ζωής πλήττονται περισσότερο από την ανάγκη αναβολής των υπηρεσιών υγείας. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η καθυστέρηση της διάγνωσης και της θεραπείας μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές, αυξάνοντας τόσο το ατομικό κόστος όσο και το κόστος για το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Σύμφωνα με την έρευνα, τα πιο συχνά αναβαλλόμενα ιατρικά ραντεβού αφορούν οδοντιατρικές εξετάσεις, οφθαλμολογικούς ελέγχους και δευτεροβάθμιες ιατρικές παρεμβάσεις. Παράλληλα, οι προληπτικοί έλεγχοι και τα εμβολιαστικά προγράμματα επηρεάζονται επίσης, γεγονός που ενδέχεται να έχει συνέπειες σε επίπεδο δημόσιας υγείας.

Συγκρίνοντας τα δεδομένα με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, το ποσοστό των Βέλγων που αναβάλλουν υπηρεσίες υγείας για οικονομικούς λόγους παραμένει υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, υποδεικνύοντας την ανάγκη για στοχευμένα μέτρα στήριξης.

Σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης μεγάλα ποσοστά πολιτών αναφέρουν ότι αναβάλλουν ή παραλείπουν ιατρικές υπηρεσίες εξαιτίας κόστους: Στην Ιταλία και την Ισπανία περίπου 20%-25% των πολιτών δηλώνουν ότι κάποια στιγμή ανέβαλαν ραντεβού ή θεραπείες.

Στη Γερμανία και τη Γαλλία το ποσοστό είναι χαμηλότερο, γύρω στο 10%-15%, λόγω καλύτερης κάλυψης από το δημόσιο σύστημα Υγείας, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα σε συγκεκριμένες ομάδες χαμηλού εισοδήματος.

Στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Πολωνία και η Ρουμανία, τα ποσοστά μπορεί να φτάνουν το 30%-40%, καθώς το κόστος ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας είναι συχνά υψηλό και η κάλυψη από δημόσιο σύστημα περιορισμένη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου δεν υπάρχει καθολική δημόσια ασφάλιση, σχεδόν 33%-40% των πολιτών αναφέρουν ότι αναβάλλουν θεραπείες ή επισκέψεις σε γιατρό λόγω οικονομικών δυσκολιών.

Η κατάσταση στο Βέλγιο αντικατοπτρίζει ένα ευρύτερο φαινόμενο στην Ευρώπη και τον κόσμο: η οικονομική πίεση μπορεί να επηρεάσει την υγεία ακόμα και σε χώρες με ισχυρά συστήματα Υγείας.