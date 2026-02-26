Από το ξεκίνημα της σεζόν και κυρίως από τότε που διαμορφώθηκε οριστικά το ρόστερ της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς έχει κάποιες σταθερές. Ο Στρακόσα είναι ο βασικός τερματοφύλακας, ο Ρότα δεν το κουνάει από το δεξί άκρο της άμυνας, Μουκουντί και Ρέλβας είναι το δίδυμο στα στόπερ, ο Πινέδα με τον Μαρίν στον άξονα και στην κορυφή της επίθεσης ο Γιόβιτς. Είτε μόνος του είτε με παρτενέρ, ο σέρβος φορ ξεκινά πάντα όταν είναι διαθέσιμος. Ουσιαστικά οι θέσεις που μένουν ανοιχτές είναι οι τρεις πίσω από τον επιθετικό, που μπορεί να επηρεάσουν και τον σχηματισμό ανάλογα με το τι θα επιλέξει ο Νίκολιτς αλλά και εκείνη του αριστερού μπακ.

Και σε αυτή τη θέση ωστόσο φαίνεται πλέον ένα ξεκάθαρο προβάδισμα για τον Σταύρο Πήλιο μέσα στο 2026 έναντι του Τζέιμς Πενράις. Ο σκωτσέζος μπακ ήρθε το περασμένο καλοκαίρι για να γίνει βασικός, για ένα μεγάλο διάστημα μοιράστηκε τον χρόνο με τον έλληνα άσο, αλλά είναι φανερό πια πως έχει περάσει σε δεύτερο ρόλο. Σε αυτή τη φάση της σεζόν τουλάχιστον καθώς με το Conference League να μπαίνει ξανά στη ζωή της ΑΕΚ προσεχώς, θα χρειαστεί να πάρει ανάσες ο Πήλιος. Είναι ενδεικτικό της κατάστασης πάντως στα οκτώ ματς που έχει δώσει ο Δικέφαλος στο νέο έτος, ότι ο Πήλιος έχει ξεκινήσει στα έξι.

Εμεινε στον πάγκο στον αποκλεισμό της Ενωσης από τον ΟΦΗ στο Κύπελλο ενώ στο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό ο Πενράις ξεκίνησε βασικός, αλλά αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο υπό τον φόβο να πάρει δεύτερη κίτρινη και να αποβληθεί. Σε όλο αυτό το διάστημα δηλαδή ο Πενράις έχει 90 λεπτά με τον ΟΦΗ, 45 λεπτά στις Σέρρες και δώδεκα στην Τούμπα που μπήκε αλλαγή προς το τέλος. Στο σύνολο δεν έχουν μεγάλες διαφορές οι δύο ποδοσφαιριστές όσον αφορά τις συμμετοχές. Στις 29 είναι ο Πήλιος, στις 27 ο Πενράις. Ολο αυτό προφανώς κάτι δείχνει και ενόψει του καλοκαιριού όπου αν δεν αλλάξουν συγκλονιστικά τα πράγματα η ΑΕΚ θα κινηθεί και πάλι για ένα αριστερό μπακ.

Ενδιαφέρον στις ρεβάνς

Στο μεταξύ, απόψε η ΑΕΚ θα έχει στραμμένο το βλέμμα της στις ρεβάνς των πλέι οφ του Conference League καθώς θα μάθει τους δύο υποψήφιους αντιπάλους της για τις «16» της διοργάνωσης. Στις 19:45 η Τσέλιε υποδέχεται την Ντρίτα έχοντας νικήσει με 3-2 στο πρώτο παιχνίδι και είναι το φαβορί για την πρόκριση. Στις 22:00 η Αλκμααρ θα φιλοξενήσει τη Νόα, η οποία είχε πάρει τη νίκη με 1-0 στο πρώτο ματς, αλλά οι Ολλανδοί θα επιχειρήσουν να κάνουν την ανατροπή.

Οι νικητές από αυτά τα δύο ζευγάρια θα μπουν στην αυριανή (27/2, 15:00) κλήρωση και μία από τις δύο ομάδες θα είναι η αντίπαλος της Ενωσης στις 12 και 19 Μαρτίου. Η άλλη θα παίξει με τη Σπάρτα Πράγας. Τσέλιε και Νόα, που έχουν προβάδισμα μετά τα πρώτα ματς, είναι γνώριμες και δεν ξυπνούν ευχάριστες μνήμες στους Κιτρινόμαυρους καθώς η πρώτη τούς είχε νικήσει στην πρεμιέρα της League Phase με 3-1 και η δεύτερη τους είχε αποκλείσει πέρυσι στα προκριματικά του καλοκαιριού. Από την αυριανή κλήρωση θα προκύψει επίσης ολόκληρο το μονοπάτι μέχρι τον τελικό της Λειψίας τον Μάιο, οπότε κάθε ομάδα θα γνωρίζει τι θα την περιμένει στη συνέχεια.