Το κεκλεισμένων των θυρών παιχνίδι με τον Λεβαδειακό ήταν στα… χαρτιά το πιο δύσκολο από τα πέντε τελευταία που είχε να δώσει η ΑΕΚ στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Στην πράξη αποδείχθηκε, ή για να ακριβολογούμε οι παίκτες της το έκαναν πολύ εύκολο. Επικράτησαν με 4-0 της ομάδας έκπληξης του πρωταθλήματος και επέστρεψαν με συνοπτικές διαδικασίες στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, εκεί όπου είχε βρεθεί για λίγες ώρες ο Ολυμπιακός μετά τη Σαββατιάτικη νίκη του επί του Παναιτωλικού.

Οι «κιτρινόμαυροι» προηγήθηκαν με το «καλησπέρα και καλή βραδιά» του ματς! Το γρήγορο γκολ του Μουκουντίμόλις στο 5’ από στατική μπάλα, το 15ο φετινό με τον ίδιο τρόπο, έδιωξε το όποιο άγχος μπορεί να υπήρχε εξαιτίας της άδειας λόγω τιμωρίας Νέας Φιλαδέλφειας.

Στο πρώτο 15’ οι «κιτρινόμαυροι» θα μπορούσαν να είχαν σημειώσει και άλλα γκολ με τον Γιόβιτς, αλλά ο Σέρβος ήταν άτυχος. Οι φιλοξενούμενοι ισορρόπησαν κάπως το ματς, στο 31’ ήταν η σειρά τους να σταθούν άτυχοι, ή να έχει η ΑΕΚ την τύχη με το μέρος της, καθώς το γκολ του Πεντρόσο αποδείχθηκε οφσάιντ για μία τρίχα.

Στο δεύτερο μέρος η ΑΕΚ μπήκε όπως ακριβώς στο πρώτο. Ένα ακόμα γρήγορο γκολ (49’) από τον Γιόβιτς, αυτή τη φορά, χάρη στο κλέψιμο και την τρομερή ασίστ με κάθετη πάσα του Μάνταλου, έβαλε την ΑΕΚ ξεκάθαρα σε θέση οδηγού και μετά ξεκίνησε το πάρτι.

Ο αρχηγός της «Ένωσης» στο 59’ με μία φοβερή ενέργεια και εξαιρετικό τελείωμα, φάση για highlight ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 3-0 για να έρθει ο Μαρίν στο 68’ να βάλει το κερασάκι στην τούρτα της πολύ άνετης νίκης των «κιτρινόμαυρων», οι οποίοι έκαναν «νταμπλ» επί του Λεβαδειακού φέτος χωρίς μάλιστα να δεχθούν γκολ από την πρώτη επίθεση του πρωταθλήματος με 49 γκολ σε 22 ματς.

Η ΑΕΚ έχει πλέον τις περισσότερες νίκες στο πρωτάθλημα, 16 τον αριθμό, τις λιγότερες ήττες, 2 όπως ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, την τρίτη καλύτερη επίθεση (πίσω από Λεβαδειακό και ΠΑΟΚ) και τη δεύτερη καλύτερη άμυνα (πίσω από τον Ολυμπιακό).

Σημαντικό ρόλο στην άνετη νίκη της ΑΕΚ ενδεχομένως να έπαιξε η αλλαγή διάταξης του Λεβαδειακού που επέλεξε να παίξει με τριάδα πίσω λόγω της παρουσίας των Γιόβιτς και Βάργκα. Η αλλαγή αυτή σε συνδυασμό με το γρήγορο γκολ δεν βοήθησε τους φιλοξενούμενους και τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα όταν ο Νίκος Παπαδόπουλος το γύρισε σε τετράδα με την ομάδα του να παίρνει μέτρα και να ανοίγει τις γραμμές της στο γήπεδο, κάτι που οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς το εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο.

Πρωταγωνιστές μπορεί να βρει πολλούς κανείς χωρίς να ψάξει ιδιαίτερα. Όμως πρέπει να γίνει μία ιδιαίτερη αναφορά στον Μάνταλο, ο οποίος αν και αγωνίστηκε προς τα αριστερά, ήταν παντού. Έκλεβε μπάλες, την κυκλοφορούσε με ηρεμία, έβγαλε μία ασίστ που είναι σήμα κατατεθέν του και πέτυχε ένα γκολ που δεν χορταίνεις να το βλέπεις.

Πλέον η ΑΕΚ έχοντας ακόμα περιθώριο μέχρι το επόμενο ευρωπαϊκό της παιχνίδι το οποίο είναι στις 12 Μαρτίου, έχει μπροστά της τα ματς με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικόκαι την ΑΕΛ στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου το δύο στα δύο είναι μονόδρομος. Θα ακολουθήσουν άλλα δύο ματς με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι και την Κηφισιά εντός έδρας, όπου αν επιτευχθεί το απόλυτο η ΑΕΚ θα κόψει πρώτη το νήμα της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, ανεξαρτήτως από το τι θα κάνουν οι αντίπαλοί της Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ που έχουν και ένα παιχνίδι μεταξύ τους.

ΥΓ: Θετικό το ντεμπούτο του Μάρτιν Γκεοργκίεφ. Ο Βούλγαρος ήταν σοβαρός στα καθήκοντά του και έδειξε αρκετά κοντρολαρισμένος. Παρότι στο πρώτο μέρος δεν είχε κάποιο εξτρέμ να μαρκάρει και πάνω του έπεφτε ο Βήχος, είχε καλές τοποθετήσεις και αρκετά ανεβάσματα. Δεν είναι… Ρότα, αλλά δείχνει ότι μπορεί να του δώσει ανάσες και να δώσει λύσεις, όποτε θα χρειαστεί μέχρι το καλοκαίρι, όταν και θα έρθει ο «νέος». Εξαιρετική και η ασίστ του στον Γιόβιτς μόλις στο 7’ ασχέτως αν ο Σέρβος δεν κατάφερε να σκοράρει.