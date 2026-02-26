Νέος τρόπος απονομής των επικουρικών συντάξεων για όσους έχουν διαδοχική ασφάλιση – δηλαδή χρόνο σε περισσότερα από ένα επικουρικά ταμεία – προωθείται από το υπουργείο Εργασίας, μέσω νομοθετικής διάταξης.

H αλλαγή που εισάγει η νέα ρύθμιση είναι ότι η επικουρική σύνταξη, όταν υπάρχει διαδοχικός χρόνος επικουρικής ασφάλισης, θα απονέμεται από το τελευταίο Ταμείο στο οποίο υπαγόταν ο ασφαλισμένος πριν από τη συνταξιοδότηση. Με απλά λόγια, το τελευταίο επικουρικό ταμείο θα είναι πλέον υπεύθυνο να «τρέξει» την αίτηση και να εκδώσει την απόφαση, ανεξάρτητα από το πού ο ασφαλισμένος έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα ένσημα.

H βασική επιδίωξη είναι να πάψει η διαδοχική ασφάλιση να λειτουργεί ως «εμπόδιο» στην απονομή της επικουρικής σύνταξης. Το τελευταίο Ταμείο αναλαμβάνει την ευθύνη και ο ασφαλιστικός χρόνος αντιμετωπίζεται ενιαία, ώστε η διαδικασία να γίνεται πιο γρήγορη, πιο ξεκάθαρη και πιο λειτουργική, χωρίς την πολυπλοκότητα που επί χρόνια δημιουργούσε μεγάλες καθυστερήσεις.

Μέχρι σήμερα, το ισχύον καθεστώς λειτουργούσε με διαφορετική λογική: αρμόδιος φορέας για την απονομή θεωρούνταν εκείνος στον οποίο ο ασφαλισμένος είχε τον μεγαλύτερο χρόνο ασφάλισης και στον οποίο πληρούσε τις προϋποθέσεις. Η διαδικασία αυτή όμως αποδεικνυόταν ιδιαίτερα χρονοβόρα, καθώς για να προσδιοριστεί ποιος φορέας «κρατά» τον περισσότερο χρόνο απαιτούνταν εσωτερική αλληλογραφία μεταξύ των υπηρεσιών επικουρικής ασφάλισης, ανταλλαγή στοιχείων και διασταυρώσεις.

Στην πράξη, πριν ξεκινήσει καν η ουσιαστική επεξεργασία της αίτησης, χανόταν πολύτιμος χρόνος μόνο για να αποφασιστεί σε ποιο τμήμα θα χρεωθεί ο φάκελος.

Οι καθυστερήσεις

Αυτός ο μηχανισμός είχε ως αποτέλεσμα οι επικουρικές συντάξεις με διαδοχική ασφάλιση να καθυστερούν σημαντικά περισσότερο από τις «απλές» επικουρικές, όπου ο χρόνος ασφάλισης έχει διανυθεί σε ένα μόνο Ταμείο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται, σε αρκετές περιπτώσεις οι καθυστερήσεις φτάνουν ακόμη και τα τέσσερα χρόνια, ενώ ο μέσος χρόνος αναμονής για περιπτώσεις με δύο επικουρικά ταμεία αγγίζει περίπου τα δύο χρόνια. Το πρόβλημα αποτυπώνεται και στον αριθμό των αιτήσεων που παραμένουν σε εκκρεμότητα. Υπολογίζεται ότι περίπου 43.000 αιτήσεις επικουρικής σύνταξης βρίσκονται σήμερα σε αναμονή, με τις 33.000 από αυτές να καθυστερούν για πολλούς μήνες ή ακόμη και χρόνια. Σημαντικό μέρος των καθυστερήσεων σχετίζεται με το γεγονός ότι υπάρχει χρόνος διαδοχικής ασφάλισης που δεν έχει συνυπολογιστεί εγκαίρως, ενώ οι υποθέσεις αυτές απαιτούν περισσότερη διαχείριση και ελέγχους, επιβαρύνοντας τις υπηρεσίες.

Ενιαίος χρόνος

Με τη νέα διάταξη, τα στάδια της εσωτερικής αλληλογραφίας καταργούνται. Η αίτηση θα παραμένει στο τελευταίο Ταμείο και η απονομή θα γίνεται από εκεί, χωρίς να χρειάζεται να αναζητηθεί ποιος φορέας έχει τον μεγαλύτερο χρόνο. Παράλληλα, ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης σε επικουρικά ταμεία θα αντιμετωπίζεται ως ενιαίος μέσα στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ, γεγονός που αναμένεται να απλοποιήσει σημαντικά τη διαδικασία.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι στον πάγο θα παραμείνουν και φέτος οι επικουρικές συντάξεις οι οποίες καταβάλλονται με περικοπές αλλά και με μεγάλη καθυστέρηση (που φτάνει και τα τρία χρόνια) στους συνταξιούχους. H μη καταβολή αυξήσεων στις επικουρικές (από το 2010) σε 1,3 εκατ. συνταξιούχους οφείλεται στη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος που έχει επιβληθεί από το 2016 (νόμος Κατρούγκαλου) και η οποία απαγορεύει να δοθούν αυξήσεις παρά μόνον όταν ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης (ΕΤΕΑΕΠ) του ΕΦΚΑ εμφανίζει πλεόνασμα.