Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας βρίσκεται ήδη στην Ουάσιγκτον. Ο υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί εκεί με τον αμερικανό ομόλογό του αύριο. Ο υπουργός Ανάπτυξης υπογράφει σήμερα σε αμερικανικό έδαφος συμφωνία στον τομέα της ναυπηγικής βιομηχανίας. Αυτές οι μέρες είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων Ελλάδας και ΗΠΑ, την οποία επιδιώκει συστηματικά η Αθήνα, παρά την κρίση που περνάει η συμμαχία της Δύσης λόγω των εντάσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ενωσης και της Αμερικής τον τελευταίο έναν χρόνο.

Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας θα έχει την ευκαιρία να εργαστεί για έναν από τους βασικούς στόχους της εξωτερικής πολιτικής της χώρας μας, την εμβάθυνση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο, σε μια περίοδο που η ευρύτερη περιοχή μας αποκτά ειδικό βάρος εξαιτίας των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Η Αθήνα μπορεί και πρέπει να πείσει τους συνομιλητές της ότι συνεχίζει να αποτελεί πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας σ’ αυτή την ταραγμένη εποχή.

Η κυβέρνηση ποντάρει επίσης πολλά και στην ενεργειακή διπλωματία, προσδοκώντας να αναδείξει τόσο τον ρόλο της Ελλάδας ως αναδυόμενου ενεργειακού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη όσο και τη στρατηγική σημασία του Κάθετου Διαδρόμου για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

Οι κινήσεις της χώρας μας στη γεωπολιτική σκακιέρα δεν είναι εύκολες. Απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και λεπτούς χειρισμούς. Είναι όμως αναγκαίο να γίνουν προκειμένου η Ελλάδα να αξιολογείται από τις ΗΠΑ ως ένας χρήσιμος – και άρα απαραίτητος – σύμμαχος τώρα που η διεθνής πραγματικότητα καθίσταται όλο και πιο απρόβλεπτη.