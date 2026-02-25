«Κλειδώνει» στα τέλη Μαρτίου η νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό, η οποία θα εφαρμοστεί από την 1η Απριλίου και θα φέρει αυξήσεις στις μηνιαίες αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα αλλά και σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, ενώ παράλληλα θα συμπαρασύρει προς τα πάνω μια σειρά από επιδόματα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη χθεσινή συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής ανέφερε ότι η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού θα αποφασιστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο στα τέλη Μαρτίου, σημειώνοντας ότι ήδη δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι και ειδικά αυτοί οι οποίοι έχουν περισσότερα παιδιά και ειδικότερα οι νέοι είδαν τα πρώτα αποτελέσματα των σημαντικών μειώσεων στους φορολογικούς συντελεστές.Το ύψος της φετινής αύξησης του κατώτατου μισθού εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα 50 ευρώ (μεικτά), ώστε ο κατώτατος να διαμορφωθεί στα 930 ευρώ (από 880 ευρώ σήμερα) και με βεβαιότητα να ξεπεράσει τα 950 ευρώ το 2027. Την ίδια ώρα, από 2,5% (σχεδόν 20 ευρώ) έως και 5% (38,72 ευρώ) τοποθετεί η πλειονότητα των κοινωνικών εταίρων το ποσοστό της αύξησης στον κατώτατο μισθό, ο οποίος θα ισχύσει από την 1η Απριλίου, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Οι προτάσεις

Επιστημονικοί και επιχειρηματικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαβούλευση για την αύξηση του κατώτατου μισθού έχουν υποβάλει τις προτάσεις τους:

Το ΙΟΒΕ εισηγείται αύξηση της τάξης των 2,5%-3,5%, βασισμένη στον πληθωρισμό και στην αναμενόμενη άνοδο της παραγωγικότητας.

Η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά πως υπάρχει περιθώριο για αύξηση έως 4%, προκειμένου να ενισχυθεί η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.

Το ΚΕΠΕ κάνει λόγο για περιθώριο αναπροσαρμογής από 3,5% έως 5%, επισημαίνοντας ωστόσο ότι μεγαλύτερη αύξηση ενδέχεται να επιβαρύνει δυσανάλογα τις μικρές επιχειρήσεις.

Το ΙΝΣΕΤΕ προτείνει αύξηση 4%, σταθμίζοντας την ανάγκη διατήρησης της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων.

Ο ΣΕΒ ζητεί λελογισμένη αύξηση που να συνοδεύεται από φοροελαφρύνσεις και μείωση των εισφορών.

Η ΓΣΕΒΕΕ θέτει ως προϋπόθεση η αύξηση να συνοδεύεται από μείωση μη μισθολογικού κόστους και φοροαπαλλαγές.

Η ΕΣΕΕ προτείνει αύξηση κατώτατου μισθού που θα αντιστοιχεί στο άθροισμα του πληθωρισμού με την πραγματική παραγωγικότητα της εργασίας (πέριξ του 4%).

Η ΓΣΕΕ δεν προτείνει ποσοστιαία αύξηση, αλλά επαναφέρει το αίτημα για κατώτατο μισθό αξιοπρεπούς διαβίωσης, τον οποίο εκτιμά στα 1.052 ευρώ μεικτά για το 2026 (60% του διάμεσου μισθού).

Μειώσεις φόρων

Με την ενίσχυση των εισοδημάτων να βρίσκεται στις κυβερνητικές προτεραιότητες, ο Κωστής Χατζηδάκης παρουσιάζοντας χθες τους κεντρικούς στόχους για το 2026 ανέφερε ότι μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού έρχονται νέες μειώσεις φόρων για πολίτες και επιχειρήσεις στη ΔΕΘ, ενώ στο πλαίσιο αντιμετώπισης της ακρίβειας εκτιμάται ότι θα συμβάλλουν η Νέα Εθνική Αρχή για την Προστασία του Καταναλωτή και η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα καταναλωτή με σύγκριση εθνικών και διεθνών τιμών βασικών αγαθών.

Για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος που πιέζει τα νοικοκυριά ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ανέφερε ότι ξεκινά το πρόγραμμα προσιτής κατοικίας σε 4 ανενεργά στρατόπεδα και τα πρώτα 10 δημόσια ακίνητα (Κοινωνική Αντιπαροχή), 815 κατοικίες, θα παραδοθούν στο πλαίσιο του οικιστικού προγράμματος των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ έρχονται πρόγραμμα ανακαίνισης παλαιών κατοικιών με ειδική μέριμνα για ορεινές και νησιωτικές περιοχές και πρόγραμμα ανακαίνισης δημοτικών και κρατικών κτιρίων για μίσθωση σε δημοσίους υπαλλήλους.