Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού έχει ξεκινήσει, με την εφαρμογή της να προγραμματίζεται για την 1η Απριλίου 2026. Οι κοινωνικοί φορείς και τα επιστημονικά ινστιτούτα έχουν ήδη ολοκληρώσει τις προτάσεις τους, οι οποίες αναμένεται να κατατεθούν στο υπουργείο Εργασίας. Στη συνέχεια, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως θα εισηγηθεί το τελικό σχέδιο στο Υπουργικό Συμβούλιο στο τέλος Μαρτίου.

Η κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο ο κατώτατος μισθός να φθάσει τα 950 ευρώ έως το 2027. Με βάση τις τρέχουσες εκτιμήσεις, η ελληνική οικονομία φαίνεται να αντέχει μια νέα αύξηση το 2026, με τις περισσότερες εισηγήσεις να συγκλίνουν σε αναπροσαρμογή γύρω στο 4%. Αυτό μεταφράζεται σε περίπου 35 ευρώ επιπλέον τον μήνα, ανεβάζοντας τον μικτό κατώτατο μισθό κοντά στα 915 ευρώ.

Πολλά κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι ο κατώτατος μισθός θα μπορούσε να φθάσει ακόμη και τα 1.000 ευρώ έως το 2027. Το έτος αυτό θα είναι και το τελευταίο κατά το οποίο η διαδικασία καθορισμού του κατώτατου θα γίνεται με την υφιστάμενη μεθοδολογία. Από το 2028, η αναπροσαρμογή του θα βασίζεται σε μαθηματικό τύπο που θα λαμβάνει υπόψη την πορεία της οικονομίας και τον πληθωρισμό.

Οι προτάσεις των φορέων και των ινστιτούτων

Το ΙΟΒΕ εισηγείται μια «συνετή» αύξηση 2,5%-3,5%, με γνώμονα τον πληθωρισμό και την αναμενόμενη βελτίωση της παραγωγικότητας. Τονίζει ότι ο κατώτατος μισθός δεν θα πρέπει να λειτουργεί ως εργαλείο γενικευμένης αύξησης αποδοχών, ώστε να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Στο ίδιο πνεύμα κινείται και η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία θεωρεί βιώσιμη μια αύξηση έως 4% από την 1η Απριλίου 2026, εφόσον συνεχιστεί η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Η ΤτΕ επισημαίνει ότι κάθε 1 ποσοστιαία μονάδα αύξησης στον κατώτατο μισθό οδηγεί σε άνοδο 0,55 της μονάδας στον μέσο μισθό, προειδοποιώντας ωστόσο ότι υπερβολικές αυξήσεις μπορεί να προκαλέσουν πληθωριστικές πιέσεις ή φαινόμενα αδήλωτης εργασίας.

Το ΚΕΠΕ προτείνει αύξηση 3,5%-5%, επισημαίνοντας ότι ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα βρίσκεται ήδη σε σχετικά υψηλό επίπεδο σε σχέση με τον διάμεσο. Αυξήσεις άνω του 4% ενδέχεται, σύμφωνα με το ΚΕΠΕ, να επιβαρύνουν το μοναδιαίο κόστος εργασίας, κυρίως για τις μικρές επιχειρήσεις.

Από τον κλάδο του τουρισμού, το ΙΝΣΕΤΕ προτείνει αύξηση 4%, που θα διαμορφώσει τον κατώτατο κοντά στα 915 ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη τις αντοχές της οικονομίας και την ανάγκη διατήρησης της ανταγωνιστικότητας σε κλάδους έντασης εργασίας.

Οι θέσεις των εργοδοτικών και εργατικών φορέων

Οι εργοδοτικοί φορείς ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ και ΣΒΕ αποδέχονται κατ’ αρχήν μια αύξηση, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις: σύνδεση με την παραγωγικότητα και τον πληθωρισμό, καθώς και εφαρμογή αντισταθμιστικών μέτρων.

Η ΓΣΕΒΕΕ ζητεί μείωση του μη μισθολογικού κόστους, κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και αποσύνδεση του κατώτατου μισθού από την τεκμαρτή φορολόγηση. Η ΕΣΕΕ αποδέχεται αύξηση γύρω στο 4% και επαναφέρει την πρόταση για επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Ο ΣΒΕ ζητεί φοροελαφρύνσεις, μείωση εισφορών και επιδότηση ενέργειας, ώστε να περιοριστεί η επιβάρυνση του κόστους παραγωγής.

Στον αντίποδα, το ΙΝΕ ΓΣΕΕ ζητά κατώτατο μισθό στα 1.052 ευρώ, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια αύξηση θα ενίσχυε ουσιαστικά την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων.

