Η Τουρκία κινείται συνεχώς για να εξασφαλίσει πρόσβαση σε κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι και τη Σομαλία. Στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής, τώρα η τουρκική ενεργειακή εταιρεία TPAO υπέγραψε συμφωνία με τη Shell για την εξερεύνηση του κοιτάσματος Khan Tervel που βρίσκεται στα ανοικτά των ακτών της Βουλγαρίας.

Η συγκεκριμένη τοποθεσία προσφέρει ισχυρές συνέργειες για την TPAO και ευθυγραμμίζεται με το ενδιαφέρον της Τουρκίας να εξασφαλίσει τους δικούς της ενεργειακούς πόρους στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, αναφέρει σε ανάλυσή του ο ιστότοπος Maritime Executive. Το αρχικό στάδιο της συνεργασίας περιλαμβάνει τη διεξαγωγή τρισδιάστατης σεισμικής έρευνας του πεδίου, που καλύπτει περίπου 3.800 τετραγωνικά χιλιόμετρα βυθού, αναφέρουν οι πληροφορίες.

Οι συνεργαζόμενες εταιρείες έχουν συνάψει πενταετή μίσθωση στο πεδίο με στόχο να πραγματοποιήσουν σεισμικές εργασίες και ελπίζουν να προχωρήσουν σε διερευνητικές γεωτρήσεις σύντομα, όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές. Η Shell εξασφάλισε άδεια για την εξερεύνηση του πεδίου Khan Tervel τον Δεκέμβριο του 2024 και πλέον επιδιώκει να κάνει το επόμενο βήμα στις δραστηριότητές της εκεί.

Ο στόλος

Η TPAO προβάλλει ως πλεονέκτημα το ότι φέρνει στο τραπέζι της συνεργασίας δικό της στόλο από γεωτρύπανα και σκάφη σεισμικής έρευνας. Η τουρκική πετρελαϊκή εταιρεία προβάλλει επίσης τη συνολική σχετική εμπειρία της καθώς αναπτύσσει το γειτονικό κοίτασμα Sakarya, στην άλλη πλευρά της βουλγαροτουρκικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης (ΑΟΖ).

«Ενώ εγκαθιδρύουμε αυτή τη συνεργασία σε έναν τομέα εκτός των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας μας στη Μαύρη Θάλασσα, η εμπειρία που έχουμε αποκτήσει στη θάλασσα, ο ισχυρός στόλος σκαφών μας και το εκπαιδευμένο προσωπικό μας έχουν γίνει ένας από τους κύριους πυλώνες αυτής της συνεργασίας», δήλωσε σχετικά ο υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, σύμφωνα με τη Maritime Executive.

Ολες αυτές είναι σημαντικές κινήσεις στα πλαίσια της μακροπρόθεσμης γενικότερης στρατηγικής της Αγκυρας να επιδιώκει ενεργά συνεργασίες με δυτικές πετρελαϊκές εταιρείες για να επεκτείνει την παρουσία της στο εξωτερικό. Δεν είναι τυχαίο ότι η Τουρκία πρόκειται να ξεκινήσει εργασίες γεώτρησης στα ανοικτά των κεντρικών ακτών της Σομαλίας, σε ύδατα που μάλιστα θεωρείται ότι έχουν αυξημένη επικινδυνότητα. Για τον λόγο αυτό επιστρατεύει τις ένοπλες δυνάμεις της. Η TPAO θα έχει τουρκική ναυτική συνοδεία για το γεωτρύπανό της καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης στη Σομαλία.