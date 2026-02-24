Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είπε μετά το ματς του Ολυμπιακού με τον Παναιτωλικό όταν και ρωτήθηκε για την αποψινή ρεβάνς του πρωταθλητή με την Μπάγερ Λεβερκούζεν ότι ναι μεν θαύματα γίνονται, πλην όμως η λογική λέει πως η γερμανική ομάδα έχει μεγάλο αβαντάζ. «Ως ομάδα έχουμε το παράδειγμα του ματς με τη Μακάμπι, όπου έγινε μια μεγάλη ανατροπή, αλλά η Μπάγερ Λεβερκούζεν είναι μεγαλύτερη ομάδα. Ολα είναι πιθανά στο ποδόσφαιρο. Αν καταφέρουμε να βάλουμε ένα γκολ στην αρχή, τότε θα έχουμε πραγματικά πιθανότητες. Οχι πολλές όμως. Οι περισσότερες είναι υπέρ του αντιπάλου. Ωστόσο μπορούμε να το παλέψουμε» ήταν η δήλωσή του. Ο Βάσκος από την πρώτη στιγμή που είναι στην Ελλάδα ήταν πάντα απολύτως ειλικρινής. Ποτέ του δεν λέει μεγάλα λόγια.

Απόψε

Ο Ολυμπιακός, όχι για να προκριθεί, αλλά για να διεκδικήσει τη νίκη, πρέπει να κάνει όχι απλώς το καλύτερο παιχνίδι του απόψε, αλλά κάτι που πιθανότατα δεν έχει ξανακάνει ποτέ. Στη Γερμανία έχει κερδίσει κάποτε τη Βέρντερ Βρέμης κι έχει αγωνιστεί στα ίσια με ομάδες όπως η Μπορούσια Ντόρτμουντ, η Σάλκε, η Φράιμπουργκ κ.λπ. Ομως αυτά τα ματς δεν έδιναν εισιτήριο για την είσοδο στις 16 του Τσάμπιονς Λιγκ. Θέλω να πω ότι δεν έχουν πάντα όλα να κάνουν με τις ελληνικές ομάδες: παίζει και ο αντίπαλος.

Η Λεβερκούζεν ανήκει στο γκρουπ των καλών ευρωπαϊκών ομάδων που θέλουν να σώσουν τη σεζόν της διαμέσου μιας διάκρισης στο Τσάμπιονς Λιγκ: στο γερμανικό πρωτάθλημα δεν υπήρξε διεκδικήτρια. Είναι αλήθεια ότι στη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ (αλλά και στην Μπουντεσλίγκα) έχει λίγο καλύτερα αποτελέσματα εκτός έδρας από εντός έδρας. Αλλά τη Βιγιαρεάλ, που την τελευταία αγωνιστική της προηγούμενης φάσης έπρεπε να την κερδίσει για να προκριθεί, τη διέλυσε.

Οι πιθανότητες στο ποδόσφαιρο είναι απλά μαθηματικά. Οι εκπλήξεις γίνονται. Αλλά υπάρχουν και τα δεδομένα. Η Λεβερκούζεν έδωσε δύο ματς στο Γ. Καραϊσκάκης με τον Ολυμπιακό. Εχασε αυτό που ήταν καλύτερη και κέρδισε αυτό που ο Ολυμπιακός έπαιξε πιο καλά από όσο όταν την κέρδισε. Αυτό σημαίνει πως είναι ομάδα με ποιότητα, τρόπους και εμπειρία. Ο δανός προπονητής της Κάσπερ Χιούλμαν έδειξε, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο στο ματς του Γ. Καραϊσκάκης μία εβδομάδα πριν, ότι μπορεί να κερδίσει τον Ολυμπιακό κυρίως δείχνοντάς του σεβασμό. Να τον υποτιμήσει απόψε, μου μοιάζει κομμάτι δύσκολο.

Θαύματα

Ο Μεντιλίμπαρ πολύ σωστά είπε πως ο Ολυμπιακός για να έχει ελπίδες πρέπει να προηγηθεί και μάλιστα νωρίς. Εγώ πάλι λέω πως εκτός από αυτό πρέπει να μη δεχτεί και γκολ. Ολα αυτά δεν είναι καθόλου απλά: ο Ολυμπιακός στη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ δύο γκολ εκτός έδρας πέτυχε μόνο στο ματς με τον Αγιαξ και γκολ δεν δέχτηκε μόνο από την Καϊράτ, που μικρή σχέση έχει με τη Λεβερκούζεν. Για αυτό και λέω πως απόψε πρέπει να συμβούν θαύματα. Τα οποία, όταν συμβαίνουν, τα καταγράφεις δηλώνοντας και το ανάλογο δέος. Αλλά δεν μπορείς να τα προεξοφλήσεις όση πίστη και να έχεις.

Πίστη

Το καλό είναι ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού μοιάζουν να έχουν πίστη. Οι δηλώσεις όλων μετά το ματς με τη γερμανική ομάδα στο Γ. Καραϊσκάκης είχαν ένα κοινό σημείο: από τον Παναγιώτη Ρέτσο μέχρι τον Ζέλσον και από τον Χρήστο Μουζακίτη μέχρι τον Τσικίνιο, όλοι δήλωσαν πως θα παλέψουν για την ανατροπή.

Η νοοτροπία είναι αυτή που πρέπει, αλλά ειλικρινά δεν ξέρω αν αρκεί. Ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί ένα αψεγάδιαστο ματς από την άμυνά του, θα χρειαστεί τον Ελ Κααμπί στη φόρμα που ήταν πριν από τη συμμετοχή στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής (και το Ραμαζάνι…), θα χρειαστεί την καλύτερη εμφάνιση του Ποντένσε και του Ζέλσον που είναι ξεκούραστοι γιατί δεν αγωνίστηκαν στο ματς με τον Παναιτωλικό. Φυσικά θα χρειαστεί κι ένα ακόμα τεράστιο παιχνίδι του τερματοφύλακά του Κωνσταντή Τζολάκη. Ο οποίος έχει κι ένα μεγάλο προσωπικό κίνητρο: θέλει να αγωνιστεί κάποια μέρα στη Γερμανία. Από όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα προτιμά το γερμανικό από όσο δύναμαι να γνωρίζω.

Εχασαν

Η Λεβερκούζεν ηττήθηκε στο τελευταίο ματς στην Μπουντεσλίγκα το Σάββατο από την Ουνιόν Βερολίνου εκτός έδρας. Η ήττα αυτή σημαίνει ότι απλά ο Ολυμπιακός την κούρασε πολύ στο Γ. Καραϊσκάκης. Μπορεί όμως και να σημαίνει ότι έχει πολύ το μυαλό της στο Τσάμπιονς Λιγκ. Δεν είναι τυχαίο πως πολλές από τις ομάδες που αγωνίστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στην περίφημη ενδιάμεση φάση της διοργάνωσης δεν τα πήγαν καλά στο πρωτάθλημα. Στη Γερμανία, εκτός από τη Λεβερκούζεν δεν κέρδισε και η Μπορούσια Ντόρτμουντ, που έφερε ισοπαλία με τη Λειψία. Στην Ισπανία ηττήθηκε η Ρεάλ Μαδρίτης από την Οσασούνα πληρώνοντας την κόπωση του ματς με την Μπενφίκα. Στην Αγγλία η Νιούκαστλ πάλεψε, αλλά έχασε από την ξεκούραστη Μάντσεστερ Σίτι. Στην Ιταλία, η Γιουβέντους που είχε δεχτεί πέντε γκολ από τη Γαλατά έχασε και από την Κόμο. Αλλά και οι θριαμβευτές την περασμένη Τρίτη Τούρκοι έχασαν από την Κόνιασπορ για το τουρκικό πρωτάθλημα. Το Τσάμπιονς Λιγκ έχει τρομερό κόστος.

Τσέφεριν

Διαιτητής του παιχνιδιού που θα δούμε στις 22.00 από το Μega θα είναι ο πολυσυζητημένος Αγγλος Μάικλ Ολιβερ. Εχει ήδη διευθύνει ματς του Ολυμπιακού στο Τσάμπιονς Λιγκ φέτος: αυτό με αντίπαλο τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Γ Καραϊσκάκης, που έγινε στο πλαίσιο της League Phase και το οποίο η Βασίλισσα κέρδισε με 4-3 – Νοέμβριος ήταν. Στο VAR θα βρίσκονται ο Ιταλός Αντριου Ντι Μπέλο και ο Πολωνός Τόμας Κβιατκόφσκι: αυτό είναι καλό νέο γιατί οι δύο μπορεί να συνετίσουν τον Ολιβερ έτσι κι αρχίσει να κάνει τρέλες. Βέβαια η καλύτερη είδηση είναι ότι δεν θα βρίσκεται στο γήπεδο ο πρόεδρος της UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν που είχε βρεθεί στο Γ. Καραϊσκάκης και στην Τούμπα την περασμένη εβδομάδα. Ο πρόεδρος είδε δυο ματς κι έχασαν και οι δύο ελληνικές ομάδες. Δεν πήγε στο ΟΑΚΑ να δει τον ΠΑΟ κι αυτός παραλίγο να κάνει νίκη με την Πλζεν. Την επόμενη φορά ας έρθει Παρασκευή. Πάλι θα φάει τα ψαράκια του και θα περάσει υπέροχα. Αλλά δεν θα πάει να δει ματς σε γήπεδο. Και θα γλιτώσει κάποια ομάδα…