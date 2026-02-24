Ο Ραζβάν Λουτσέσκου επισκέφθηκε για τέταρτη φορά το AEL FC Arena στην καριέρα του ως προπονητής στην Ελλάδα, για αγώνα πρωταθλήματος, αλλά ούτε αυτή τη φορά μπόρεσε να γευτεί τη χαρά της νίκης. Η έδρα της ΑΕΛ είναι ένα από τα ελάχιστα γήπεδα στην Ελλάδα όπου δεν έχει ακόμα πανηγυρίσει «τρίποντο». Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε στο 14′ με τον Χατσίδη, όμως ο Σαγάλ ισοφάρισε στο 62′ για το τελικό 1-1. Ο ρουμάνος τεχνικός είχε ηττηθεί στη μοναδική φορά που επισκέφθηκε το AEL FC Arena ως προπονητής της Ξάνθης, ενώ στην τρίτη του επίσκεψη ως τεχνικός του ΠΑΟΚ συνέχισε την «παράδοση» των ισοπαλιών.

Η απώλεια δύο βαθμών στη μάχη τίτλου όμως έμελλε να μην είναι το μοναδικό αρνητικό του απογεύματος στον θεσσαλικό κάμπο. Ο Γίρι Παβλένκα αποχώρησε αναγκαστικά στο 42ο λεπτό, έπειτα από σύγκρουση με τον Σαγάλ σε προσπάθεια απομάκρυνσης της μπάλας. Ο τσέχος τερματοφύλακας αισθάνθηκε ενοχλήσεις στα πλευρά, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για κάκωση. Θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος, ενώ τη θέση του κάτω από τα δοκάρια πήρε ο Αντώνης Τσιφτσής. Το όνομα του Παβλένκα προστίθεται στη λίστα των απόντων, που το τελευταίο διάστημα, όχι μόνο δεν λέει να μικρύνει αλλά συνεχώς μεγαλώνει. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας συμπληρώνει τρεις εβδομάδες εκτός δράσης, ακολουθώντας ατομικό πρόγραμμα. Στόχος είναι να πάρει αγωνιστικά λεπτά στον εξ αναβολής αγώνα με την Κηφισιά (4/3) ώστε να είναι έτοιμος για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Γ. Καραϊσκάκης (8/3).

Στο ίδιο χρονικό πλαίσιο κινείται και η περίπτωση του Σουαλιό Μεϊτέ, ο οποίος συνεχίζει θεραπείες, με την επιστροφή του να παραμένει ανοιχτή για το ματς με τους Ερυθρόλευκους. Ο Δημήτρης Πέλκας, που αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, αντιμετωπίζει μυϊκό πρόβλημα και αναμένεται να επανέλθει μέσα στον Μάρτιο. Αβέβαιο παραμένει το χρονοδιάγραμμα του Κίριλ Ντεσπόντοφ, ενώ ο Λούκα Ιβανούσετς ταλαιπωρήθηκε από φλεγμονή στο δάχτυλο του ποδιού. Εκτός βρίσκεται και ο Ντέγιαν Λόβρεν, καθώς η μαγνητική έδειξε διάταση έσω πλαγίου. Και το κερασάκι στην τούρτα, η απουσία του Αντρίγια Ζίβκοβιτς από την αναμέτρηση που ακολουθεί την Πέμπτη στην Ισπανία με τη Θέλτα (στη ρεβάνς της ήττας με 1-2), λόγω καρτών.