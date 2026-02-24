Ενα σημαντικό χρηματοδοτικό παράθυρο για τη δημιουργία κέντρων κράτησης και επιστροφών εκτός Ευρώπης φαίνεται να ανοίγει στις Βρυξέλλες, δίνοντας ουσιαστική ώθηση στους σχεδιασμούς χωρών, όπως η Ελλάδα. Σε μια περίοδο όπου ο Θάνος Πλεύρης έχει επιβεβαιώσει ότι η Αθήνα, σε συνεργασία με άλλες τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία, Δανία), εξετάζει τη δημιουργία ενός κέντρου μεταναστών σε αφρικανικό έδαφος, διπλωματικές πηγές αποκαλύπτουν ότι η Κομισιόν ετοιμάζεται να διαθέσει τεράστια κονδύλια για τέτοιου είδους εγχειρήματα, μέσω του ταμείου εξωτερικής δράσης Global Europe, ύψους 200 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Το πρώτο μεγάλο αγκάθι για την υλοποίηση δομών σε τρίτες χώρες (όπως η Αφρική) ήταν, ανέκαθεν, το κόστος, ενώ οι νομικές διαφωνίες θεωρούνται εύκολο να ξεπεραστούν εφόσον βρεθεί μια κοινή ευρωπαϊκή φόρμουλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ευρωπαίοι αξιωματούχοι που διαπραγματεύονται τον επόμενο προϋπολογισμό του Global Europe (για τις χρονιές 2028-2034) πέτυχαν να εντάξουν ρητή αναφορά σε «καινοτόμες λύσεις» («innovative solutions») στο προσχέδιο του κειμένου.

Αυτή η φρασεολογία αποτελεί την «ομπρέλα» κάτω από την οποία η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Κομισιόν (DG HOME) προωθεί τη δημιουργία «κόμβων επιστροφής» (return hubs) εκτός ΕΕ για όσους μετανάστες δεν πέτυχαν να πάρουν άσυλο, αλλά, ενδεχομένως, και την εξωχώρια επεξεργασία αιτήσεων ασύλου σε κέντρα εκτός ΕΕ. Σχεδιάζεται επίσης το ενδεχόμενο περαιτέρω διεύρυνσης της λίστας των «ασφαλών χωρών». Το νέο ταμείο θα προβλέπει να παρακρατούνται τα κονδύλια από τα αναπτυξιακά προγράμματα σε κράτη που αρνούνται να περιορίσουν τις μεταναστευτικές ροές ή να δεχτούν πίσω επιστροφές μεταναστών υπηκόων τους.

Η συμμαχία των «19» και οι αντιδράσεις

Ολα τα παραπάνω υποστηρίζονται από συνολικά 19 κράτη – μέλη της ΕΕ, ανάμεσά τους η Ελλάδα, οι τέσσερις προαναφερόμενοι σύμμαχοί της, η Ιταλία, η Κύπρος και η Βουλγαρία. Ωστόσο, το μπλοκ δεν είναι ενωμένο. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Γαλλία αρνήθηκε να συνυπογράψει το σχετικό αίτημα και αντιτίθεται στην κίνηση, ενώ ισχυρές ενστάσεις έχει εκφράσει και η Ισπανία. Και υπηρεσιακά, όμως, εντός Κομισιόν, επικρατεί σοβαρός διχασμός για τη νομιμότητα του όλου σχεδιασμού. Δεν αναφέρομαι στο ανθρωπιστικό μέρος, αλλά στο καθαρά «γραφειοκρατικό» και στο κατά πόσο είναι νομικά καλυμμένη η Επιτροπή να χρησιμοποιήσει αυτά τα κονδύλια για αυτόν τον σκοπό. Σε κάθε περίπτωση το μήνυμα είναι ότι η ΕΕ έχει, πλέον, κάνει ξεκάθαρη πολιτική στροφή σε μια πιο σκληρή γραμμή. Η οποία ταιριάζει απόλυτα, βέβαια, με την ελληνική πολιτική.

Προαναγγελίες Πλεύρη και για την μπούρκα

Προς επιβεβαίωση των ανωτέρω, ο Θάνος Πλεύρης δήλωσε χωρίς περιστροφές πως «η Ελλάδα ακολουθεί μία από τις σκληρότερες μεταναστευτικές πολιτικές στην Ευρώπη», στην εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που έδωσε στον ιστότοπο των «ΝΕΩΝ» (tanea.gr), στην εκπομπή «Face2Face» με την Κατερίνα Παναγοπούλου. Μεταξύ των πολλών που είπε, δήλωσε πως «ένας ασυνόδευτος ανήλικος πρόσφυγας κοστίζει κοντά στα 3.000 ευρώ τον μήνα» από τα κοινοτικά κονδύλια, που αφορούν διαμονή σε ειδικές δομές, επίτροπο, ψυχοκοινωνική στήριξη και μηχανισμούς προστασίας. Αυτά θα επανεξεταστούν διότι, είπε, υπάρχουν ενήλικοι που δηλώνουν ανήλικοι για τα παραπάνω «προνόμια». Προανήγγειλε, επίσης, περικοπές της τάξης του 20% των παροχών μέσα στις δομές, μεταξύ άλλων περικοπές στη σίτιση των αιτούντων άσυλο. Αποκάλυψε, τέλος, ότι εξετάζεται η απαγόρευση της μπούρκας στα σχολεία.

Οι γερουσιαστές πήγαν για παϊδάκια

Θα έγραψα για την επίσκεψη στην Αθήνα μιας αντιπροσωπείας αμερικανών γερουσιαστών των Ρεπουμπλικανών, που είχαν συναντήσεις με αξιωματούχους, όπως ο Σταύρος Παπασταύρου, και βέβαια με την πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Αυτό που πληροφορήθηκα, όμως, είναι ότι το πρόγραμμά τους περιείχε και ένα δείπνο ινκόγκνιτο. Οι γερουσιαστές Τζέρι Μόραν, Κίρστεν Τζίλιμπραντ, Τζον Μπαράσο, Τζον Μπούζμαν, Ντεμπ Φίσερ και Γκάρι Πίτερς βρέθηκαν προσκεκλημένοι της Γκίλφοϊλ σε φημισμένη λαϊκή ψησταριά της Καισαριανής, με σπεσιαλιτέ τα λεπτοκομμένα παϊδάκια. Η πρεσβευτής δεν βρέθηκε για πρώτη φορά εκεί – ήταν η πρώτη παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα που της σύστησε ο προκάτοχός της, ο Τζορτζ Τσούνης. Και την επέλεξε για ένα αυθεντικό τραπέζι στους αμερικανούς επισκέπτες.

Κινητικότητα

Παρεμπιπτόντως, μου μεταφέρουν ότι ο Τσούνης τις προάλλες επισκέφθηκε κρατική αμυντική βιομηχανία. Και είχε μακράς διάρκειας συνάντηση με τον διευθύνοντα σύμβουλό της και πρώην βουλευτή της γαλάζιας παράταξης. Το καταγράφω ως ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια, λόγω και της μεγάλης κινητικότητας στον χώρο της άμυνας.