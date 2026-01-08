Μια έντονη διαμάχη ξεκίνησε στην Καλιφόρνια γύρω από ένα σχέδιο επιβολής φόρου σε δισεκατομμυριούχους, με τους ηγέτες της τεχνολογίας να είναι διχασμένοι για το αν θα πληρώσουν ή θα εγκαταλείψουν την πολιτεία.

Το προτεινόμενο μέτρο, που θα μπορούσε να τεθεί σε ψηφοφορία τον Νοέμβριο, προβλέπει ότι οποιοσδήποτε κάτοικος της Καλιφόρνια με περιουσία άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων θα υποχρεούται σε εφάπαξ φόρο 5% επί των περιουσιακών του στοιχείων. Σκοπός του φόρου είναι η χρηματοδότηση προγραμμάτων εκπαίδευσης, βοήθειας για τη διατροφή και υγειονομικής περίθαλψης στην πολιτεία.

Ήδη, αρκετά στελέχη της Silicon Valley έχουν απειλήσει ότι θα εγκαταλείψουν την Καλιφόρνια και θα μεταφέρουν τις επιχειρήσεις τους σε άλλες πολιτείες. Ωστόσο, ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, με περιουσία που αγγίζει τα 159 δισεκατομμύρια δολάρια, δήλωσε στο Bloomberg Television ότι είναι «απόλυτα εντάξει με τον φόρο».

«Επιλέξαμε να ζούμε στη Silicon Valley», είπε ο Χουάνγκ. «Και όποιους φόρους θέλουν να εφαρμόσουν, ας τους εφαρμόσουν».

Αυτή η στάση τον διαφοροποιεί από τον συνιδρυτή της Google, Λάρι Πέιτζ, τον συνιδρυτή της Palantir, Πίτερ Τιλ, και τον ειδικό στην AI και τα κρυπτονομίσματα του Ντόναλντ Τραμπ, τον επενδυτή Ντέιβιντ Σακς, οι οποίοι πρόσφατα ανακοίνωσαν ότι εγκαταλείπουν την Καλιφόρνια για πολιτείες με χαμηλότερους φόρους, όπως η Φλόριντα και το Τέξας.

Το σχέδιο φόρου προωθείται από το εργατικό συνδικάτο Service Employees International Union – United Healthcare Workers West (SEIU-UHW). Εφόσον εγκριθεί, ο φόρος θα εφαρμόζεται αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου, με τους δισεκατομμυριούχους να έχουν πέντε χρόνια για την καταβολή του.

Με βάση την τρέχουσα περιουσία τους, ο Χουάνγκ θα κληθεί να πληρώσει περίπου 7 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ οι Πέιτζ και Τιλ θα καταβάλουν εφάπαξ ποσά περίπου 13 δισεκατομμυρίων και 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων αντίστοιχα.

«Το γεγονός παραμένει ότι το τρέχον σύστημα είναι αδικαιολόγητα άνισο», δήλωσε η Σουζάν Τζιμένεζ, επικεφαλής προσωπικού του SEIU-UHW. «Οι εργαζόμενοι πληρώνουν υψηλότερους πραγματικούς φορολογικούς συντελεστές από τους πλουσιότερους Αμερικανούς… Ζητώντας από αυτούς που έχουν ωφεληθεί περισσότερο από την οικονομία να συνεισφέρουν περισσότερο – ειδικά για τη σταθεροποίηση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης που βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο – είναι ένα λογικό βήμα».

Το σχέδιο βρίσκεται ακόμα στα αρχικά στάδια. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Καλιφόρνια, απαιτούνται 874.641 υπογραφές για να μπει το μέτρο στο ψηφοδέλτιο, ενώ θα χρειαστεί και η υπογραφή του κυβερνήτη, Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος έχει εκφράσει αντίθεση στον φόρο πλούτου.

«Δεν μπορείς να απομονωθείς από τις άλλες 49 πολιτείες», δήλωσε ο Νιούσομ αναφορικά με τους φόρους πλούτου. «Βρισκόμαστε σε ανταγωνιστικό περιβάλλον».

Αντίθετα, ο Ρο Κάννα, βουλευτής της Καλιφόρνια που εκπροσωπεί τη Silicon Valley, υποστηρίζει τον φόρο, θεωρώντας ότι οι τεχνολογικοί δισεκατομμυριούχοι θα παραμείνουν στην πολιτεία, γιατί εκεί συγκεντρώνεται η μεγαλύτερη βιομηχανία, η καινοτομία και το ταλέντο. «Ο φόρος στους δισεκατομμυριούχους είναι καλός για την αμερικανική καινοτομία», είπε, τονίζοντας ότι θα διαχέει τον πλούτο σε άλλους τομείς.

Η Καλιφόρνια έχει ήδη βιώσει «αποχωρήσεις δισεκατομμυριούχων». Ο Έλον Μασκ εγκατέλειψε την πολιτεία για το Τέξας το 2020, αποφεύγοντας φόρους και μεταφέροντας εκεί αρκετές εταιρείες του. Ο Μασκ ανέφερε ότι η μεταφορά της SpaceX στο Τέξας ήταν απόρροια και ενός νόμου της Καλιφόρνια που στόχευε στην προστασία των τρανς παιδιών στα σχολεία.

Άλλοι δισεκατομμυριούχοι της τεχνολογίας, όπως οι Τζο Λόνσντεϊλ της Palantir και ο Λάρι Έλισον της Oracle, έχουν μεταφέρει τις επιχειρήσεις ή την κατοικία τους σε πολιτείες χωρίς φόρο εισοδήματος, όπως το Τέξας. Ο Ντέιβιντ Σακς ανακοίνωσε την αλλαγή στην Καλιφόρνια στις 31 Δεκεμβρίου, δημοσιεύοντας εικόνα με τη σημαία του Τέξας στο X, ενώ πρόσθεσε ότι το Μαιάμι και το Όστιν θα αντικαταστήσουν τη Νέα Υόρκη και το Σαν Φρανσίσκο ως χρηματοοικονομικά και τεχνολογικά κέντρα αντίστοιχα.

Μερικοί επενδυτές προειδοποιούν ότι ο φόρος μπορεί να αποβεί αρνητικός για την πολιτεία. Ο Τσιάμαθ Παλιχαπιτίγια δήλωσε ότι χωρίς δισεκατομμυριούχους, το έλλειμμα της Καλιφόρνια θα μεγαλώσει, ενώ ο Βινόντ Κοσλά προειδοποίησε ότι η πολιτεία θα χάσει τους πιο σημαντικούς φορολογούμενούς της.

Παρά τις αντιδράσεις, η Τζιμένεζ ανέφερε ότι πολιτείες όπως η Μασαχουσέτη και η Ουάσινγκτον έχουν συλλέξει δισεκατομμύρια μέσω φόρων πλούτου, χωρίς να επηρεαστεί η αύξηση των χαρτοφυλακίων των υψηλών εισοδημάτων. Η στάση του Χουάνγκ φαίνεται να δίνει ελπίδα στο συνδικάτο ότι και άλλοι δισεκατομμυριούχοι μπορεί να ακολουθήσουν το παράδειγμά του.