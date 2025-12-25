Την Καλιφόρνια σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξαν οι αρχές, καθώς καταρρακτώδεις βροχές πλήττουν το Λος Άντζελες και τις γύρω κοινότητες, προκαλώντας φόβους για επικίνδυνες πλημμύρες την παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων.

Ένας εκτεταμένος διάδρομος βροχοπτώσεων, γνωστός ως «ατμοσφαιρικό ποτάμι», μεταφέρει ατμοποιημένο νερό από τους τροπικούς, το οποίο αναμένεται να διασχίσει την πολιτεία έως το τέλος της εβδομάδας. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ισχυρές βροχές, πυκνές χιονοπτώσεις και ανέμους μεγάλης έντασης.

«Αναμένονται ξαφνικές και γενικευμένες πλημμύρες», προειδοποίησε η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS), επισημαίνοντας ότι «ζωές» και περιουσίες «βρίσκονται σε σοβαρό κίνδυνο». Το νότιο τμήμα της πολιτείας τέθηκε στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, καθώς οι ποσότητες βροχής αντιστοιχούν σε εκείνες που συνήθως πέφτουν σε διάστημα μηνών.

Ο κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ ανακοίνωσε μέσω X ότι κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην κομητεία του Λος Άντζελες και σε άλλες πέντε, κυρίως στο νότιο τμήμα της πολιτείας. Παρά τις προειδοποιήσεις, πολλοί κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους για τις τελευταίες χριστουγεννιάτικες αγορές τους. «Αποφασίσαμε να μείνουμε σπίτι. Λάβαμε όλες αυτές τις προειδοποιήσεις και δεν μου φαίνεται πολύ ασφαλές. Δεν θέλω να οδηγήσω», δήλωσε ο Τζιμ Λιούις στο Γαλλικό Πρακτορείο, εξηγώντας γιατί ακύρωσε τα οικογενειακά του σχέδια.

Ήδη από το πρωί της Τετάρτης, πεσμένα δέντρα είχαν αποκλείσει δρόμους, ενώ χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι πάνω από 200 οικογένειες έλαβαν εντολές εσπευσμένης απομάκρυνσης, ενώ εκδόθηκαν προειδοποιήσεις για πιθανή εκκένωση σε μεγάλες περιοχές της πόλης.

Η παραθαλάσσια Σάντα Μόνικα και η λεκάνη του Λος Άντζελες θεωρούνται οι περιοχές με τον υψηλότερο κίνδυνο πλημμύρας. Εκδόθηκε επίσης προειδοποίηση για ανεμοστρόβιλο σε τρεις κοινότητες της κομητείας, η οποία αργότερα ήρθη. Έχουν ανοίξει κέντρα υποδοχής για όσους διατάχθηκαν να απομακρυνθούν, ενώ κάποια ήδη φιλοξενούν πολίτες, σύμφωνα με τη Los Angeles Times.

Ανησυχία για κατολισθήσεις και νέες ζημιές

Στα προάστια Πασίφικ Παλισέιντς και Μάλιμπου, που είχαν πληγεί από πυρκαγιές πριν από έναν χρόνο, οι αρχές έχουν σημάνει συναγερμό για πιθανές κατολισθήσεις. Οι κάτοικοι κλήθηκαν να βρίσκονται σε αυξημένη επαγρύπνηση.

Ποτάμια και ρέματα ενδέχεται να υπερχειλίσουν, ενώ οι αρχές συμβουλεύουν τους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις με αυτοκίνητο σε πληγείσες περιοχές. Υπάρχει κίνδυνος δρόμοι να πλημμυρίσουν ή να γεμίσουν συντρίμμια, καθιστώντας τις μετακινήσεις επικίνδυνες.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Los Angeles Times, πολλά οδικά δίκτυα αντιμετώπισαν σοβαρά μποτιλιαρίσματα, ενώ ορισμένοι δρόμοι έκλεισαν, επιδεινώνοντας το κυκλοφοριακό χάος.

Χιονοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι

Στην οροσειρά Σιέρα Νεβάδα αναμένονται νέες χιονοπτώσεις έως την Παρασκευή, με ύψος χιονιού που ήδη φτάνει τα τριάντα εκατοστά. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ανέμους με ριπές έως και 80 χιλιομέτρων την ώρα σε όλη την πολιτεία.

Πολλές περιοχές του Λος Άντζελες δεν έχουν ακόμη συνέλθει από τις πυρκαγιές του Ιανουαρίου, που στοίχισαν τη ζωή σε 31 ανθρώπους και κατέστρεψαν περισσότερα από 16.000 κτίρια.

Επιστήμονες επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή και η υπερθέρμανση του πλανήτη, αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας, εντείνουν τη συχνότητα και τη σφοδρότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων, καθιστώντας τα πιο φονικά και καταστροφικά.