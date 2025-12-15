Το FBI ανακοίνωσε ότι απέτρεψε μια εκτεταμένη βομβιστική επίθεση με πολλαπλούς στόχους, ανάμεσά τους πράκτορες και οχήματα της μεταναστευτικής υπηρεσίας στο Λος Άντζελες και την κομητεία Όραντζ της Καλιφόρνιας, σύμφωνα με δήλωση της υπουργού Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι.

Η Μπόντι ανέφερε πως το «Μέτωπο Απελευθέρωσης του Νησιού της Χελώνας», μια ακροαριστερή, φιλοπαλαιστινιακή και αντικυβερνητική ομάδα, σχεδίαζε να εξαπολύσει σειρά βομβιστικών επιθέσεων στην Καλιφόρνια, ξεκινώντας από την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Η οργάνωση φέρεται να είχε στοχοποιήσει κυβερνητικές υπηρεσίες και εταιρείες.

Τέσσερις άτομα κατηγορούνται για συνωμοσία και κατοχή μη καταγεγραμμένης καταστροφικής συσκευής, σύμφωνα με έγγραφα που κατατέθηκαν στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Κεντρικής Περιφέρειας της Καλιφόρνιας. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι οι ύποπτοι σχεδίαζαν να τοποθετήσουν εκρηκτικούς μηχανισμούς σε πέντε διαφορετικά σημεία, στοχεύοντας δύο αμερικανικές εταιρείες τα μεσάνυχτα της Πρωτοχρονιάς.

Οι κατηγορούμενοι είναι οι Όντρεϊ Αϊλίν Κάρολ, Ζάκαρι Άαρον Πέιτζ, Ντάντε Γκάφιλντ και Τίνα Λάι. Σύμφωνα με ένορκη κατάθεση, η Κάρολ είχε δείξει τον Νοέμβριο ένα οκτασέλιδο χειρόγραφο με τίτλο «Επιχείρηση Ήλιος του Μεσονυκτίου» σε εμπιστευτική πηγή, όπου περιγραφόταν λεπτομερώς το σχέδιο των επιθέσεων.

Η ίδια και ο Πέιτζ φέρονται να στρατολόγησαν τους δύο άλλους κατηγορουμένους για την υλοποίηση του σχεδίου, προμηθευόμενοι υλικά για την κατασκευή βομβών και μεταβαίνοντας στην έρημο Μοχάβι στις 12 Δεκεμβρίου, προκειμένου να δοκιμάσουν εκρηκτικές συσκευές.

Οι πράκτορες του FBI παρενέβησαν εγκαίρως, προτού κατασκευαστεί λειτουργικός εκρηκτικός μηχανισμός, αποτρέποντας έτσι μια ενδεχομένως πολύνεκρη επίθεση στην Καλιφόρνια.