Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 24 τραυματίστηκαν σε τραγικό περιστατικό ανοιχτά της Χίου, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Η Ύπατη Αρμοστεία παρέχει υποστήριξη στους επιζώντες στο νοσοκομείο, προσφέροντας υπηρεσίες διερμηνείας και νομικής αρωγής όπου απαιτείται.

Από το 2015 έως το 2025, 3.148 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους ή αγνοούνται στη θάλασσα του Αιγαίου, γεγονότα που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Υπηρεσίας.

Υπογραμμίζεται η ανάγκη για διαρκή προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και για πλήρη διαφάνεια και διερεύνηση των περιστατικών σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες εξέφρασε βαθιά θλίψη για το τραγικό ναυάγιο ανοιχτά της Χίου, όπου τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 24 άλλοι, ανάμεσά τους παιδιά, γυναίκες και άνδρες, τραυματίστηκαν. Η υπηρεσία υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεχή προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.

Εκπρόσωποι της Ύπατης Αρμοστείας βρίσκονται στο νοσοκομείο της Χίου, προσφέροντας υποστήριξη στους επιζώντες, με πρόσβαση σε υπηρεσίες διερμηνείας και νομικής αρωγής όπου αυτό απαιτείται. Παρότι οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, η υπηρεσία ζητά πλήρη διαφάνεια και εις βάθος διερεύνηση των γεγονότων που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

«Από το 2015 έως το 2025, 3.148 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους ή αγνοούνται στη θάλασσα του Αιγαίου, περιστατικά που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί», αναφέρει η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ σε ανακοίνωσή της.

Η οργάνωση επισημαίνει ότι τα κράτη οφείλουν να εντείνουν τις προσπάθειες για την επίλυση συγκρούσεων και την αντιμετώπιση των αιτιών που ωθούν ανθρώπους σε επικίνδυνα ταξίδια. Παράλληλα, ζητά ενίσχυση της στήριξης προς τις χώρες πρώτου ασύλου και τη δημιουργία ασφαλών, νόμιμων οδών μετανάστευσης.

Όπως καταλήγει η ανακοίνωση, «Η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελεί νομική και ανθρωπιστική υποχρέωση που απαιτεί τη συνεργασία όλων».