Η προσπάθεια της ιταλικής κυβέρνησης να ενισχύσει τη δημόσια ασφάλεια μέσω ενός νέου «decreto sicurezza» (διάταγμα ασφαλείας), που αυστηροποιεί το πλαίσιο για την κατοχή, μεταφορά και πώληση μαχαιριών και αιχμηρών αντικειμένων, έχει ανοίξει μια έντονη πολιτική και κοινωνική αντιπαράθεση. Το μέτρο παρουσιάζεται ως αναγκαία απάντηση στην αυξανόμενη ανησυχία για περιστατικά βίας σε αστικά κέντρα, ωστόσο σε πολλές περιοχές της χώρας αντιμετωπίζεται ως απειλή όχι μόνο για έναν παραγωγικό κλάδο αλλά και για ένα κομμάτι της ίδιας της ιταλικής πολιτιστικής ταυτότητας.

Το ισχύον νομικό πλαίσιο στην Ιταλία διαχωρίζει ήδη την κατοχή από τη μεταφορά αιχμηρών αντικειμένων. Η κατοχή μαχαιριών εντός κατοικίας είναι απολύτως νόμιμη, ενώ η μεταφορά τους σε δημόσιους χώρους επιτρέπεται μόνο εφόσον υπάρχει «δικαιολογημένος λόγος», όπως επαγγελματική χρήση, αγροτική εργασία, κυνήγι ή αλιεία. Η αξιολόγηση της αιτιολόγησης ανήκει στην κρίση των αστυνομικών αρχών, κάτι που ήδη δημιουργεί γκρίζες ζώνες.

Σύμφωνα με τις προτάσεις που βρίσκονται υπό επεξεργασία, εξετάζονται όρια στο μήκος των λεπίδων, αυστηρότεροι έλεγχοι κατά τη μεταφορά, ενδεχόμενη καταγραφή πωλήσεων και βαρύτερες ποινές για όσους εντοπίζονται να φέρουν μαχαίρι χωρίς επαρκή αιτιολογία. Στόχος είναι να περιοριστεί η οπλοφορία στους δρόμους και να αποτραπούν συμπλοκές, ιδιαίτερα μεταξύ νεαρών.

Σε μεγάλες πόλεις όπως το Μιλάνο, η Ρώμη και το Τορίνο έχουν καταγραφεί περιστατικά επιθέσεων με μαχαίρια σε πλατείες, σταθμούς μεταφορών και χώρους νυχτερινής διασκέδασης. Η συζήτηση για τη λεγόμενη «νεανική βία» έχει ενταθεί, δημιουργώντας πολιτική πίεση για άμεσες παρεμβάσεις.

Ωστόσο, η αντίδραση υπήρξε άμεση και έντονη από περιοχές όπου το μαχαίρι δεν αποτελεί σύμβολο εγκληματικότητας αλλά τέχνης, τεχνογνωσίας και οικονομικής επιβίωσης. Πόλεις όπως η Frosolone στο Molise, η Maniago στο Friuli-Venezia Giulia – γνωστή διεθνώς ως «πόλη των μαχαιριών» –, η Premana στη Λομβαρδία, η Scarperia στην Τοσκάνη και η Pattada στη Σαρδηνία έχουν ταυτίσει την ιστορία τους με την κατασκευή λεπίδων εδώ και αιώνες.

Σε αυτές τις κοινότητες λειτουργούν οικογενειακά εργαστήρια που μεταφέρουν τεχνικές από γενιά σε γενιά, παράγοντας εργαλεία αγροτικής χρήσης, κουζινομάχαιρα υψηλής ποιότητας, κυνηγετικά εργαλεία και συλλεκτικά αντικείμενα που εξάγονται σε όλον τον κόσμο. Για τις τοπικές οικονομίες, η βιοτεχνία της λεπίδας αποτελεί βασικό πυλώνα απασχόλησης και εξαγωγικής δραστηριότητας.

Οι δήμαρχοι και οι επαγγελματικές ενώσεις εκφράζουν τον φόβο ότι το νέο πλαίσιο δεν διαχωρίζει επαρκώς τα εργαλεία καθημερινής χρήσης και την παραδοσιακή παραγωγή από τα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται σε εγκληματικές πράξεις.

Οι δήμοι που επηρεάζονται ζητούν τροποποιήσεις πριν από την οριστική ψήφιση του διατάγματος. Στόχος τους είναι να διασφαλιστεί ότι η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας δεν θα οδηγήσει σε αποδυνάμωση μιας βιοτεχνικής παράδοσης που αποτελεί μέρος της ιταλικής εθνικής ταυτότητας.

Η κυβέρνηση επιμένει ότι η πρόθεση δεν είναι η τιμωρία των τεχνιτών αλλά η αποτροπή της οπλοφορίας στους δημόσιους χώρους.