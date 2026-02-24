Μέρος της μεγάλης χολιγουντιανής παραγωγής «The Riders», που γυρίζεται αυτές τις ημέρες στην Υδρα με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ είναι και ο Αρης Κοντός, ο έλληνας σωσίας του ηθοποιού, ο οποίος συμμετέχει στα γυρίσματα, συμβάλλοντας στην τεχνική προετοιμασία των σκηνών.

Ο ίδιος ωστόσο είναι φειδωλός στις αποκαλύψεις, καθώς δεσμεύεται, όπως τόνισε στα «ΝΕΑ», και δεν μπορεί να αποκαλύψει στοιχεία της παραγωγής. «Εχουμε κάνει κάποιες σκηνές, αλλά δεσμεύομαι από τη ρήτρα εμπιστευτικότητας που έχω υπογράψει και δεν μπορώ να πω περισσότερα. Και είναι λογικό, για να μη γνωστοποιηθεί η πλοκή της ταινίας», αναφέρει.

Ο ρόλος του στη διαδικασία της προετοιμασίας των γυρισμάτων, όπως εξηγεί, είναι να λειτουργεί ως stand-in: «Αυτός είναι ο τρόπος για να βγει η λήψη τέλεια. Κάνουν framing με εμένα, για να τσεκάρουν αυτά που θέλουν, και έπειτα ακολουθεί στο γύρισμα ο Μπραντ Πιτ. Με διάλεξαν, απ’ ό,τι μου είπαν, γιατί είμαι ο μόνος που του μοιάζω πολύ στην εμφάνιση. Από όσο έχω αντιληφθεί μέχρι τώρα, δεν υπάρχει κάποιος άλλος σωσίας του. Εγώ έχω κάνει, μέχρι τώρα τουλάχιστον, τις σκηνές, όπως τη χθεσινή με τη βροχή. Την ώρα που έχω εγώ γύρισμα, δεν είναι εκείνος στον χώρο».

Παρά την εγγύτητα της συνεργασίας, η καθημερινότητα στο πλατό διέπεται από αυστηρά επαγγελματικά όρια. «Δεν μπορώ να πω πάρα πολλά, διότι όλα κινούνται σε απολύτως επαγγελματικούς ρυθμούς. Ο Μπραντ Πιτ είναι πολύ ευγενής, όπως και όλοι όσοι εμπλέκονται στην παραγωγή. Δεν υπάρχει ένταση ή νεύρα. Ο καθένας έχει το πρόγραμμά του, το ακολουθεί και κάνει τη δουλειά του. Ως αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει έρθει η σύντροφός του στο πλατό» σημειώνει.

Συνέχεια στην Αθήνα

Οπως περιγράφει ο 43χρονος ηθοποιός, οι συνθήκες είναι απολύτως οργανωμένες, χωρίς περιθώριο για ιδιαίτερη συναναστροφή πέρα από το πλαίσιο της εργασίας. «Δεν αναπτύσσεται περισσότερη οικειότητα ή κάποια περαιτέρω συναναστροφή – ούτε με τους τεχνικούς, ούτε με τον σκηνοθέτη, ούτε φυσικά με τον Μπραντ Πιτ – παρά μόνο εκείνη που μπορεί να υπάρξει μέσα σε ένα καλό πλαίσιο συνεργασίας. Είναι υψηλού επιπέδου οι συνθήκες, αφού πρόκειται για μια χολιγουντιανή ταινία. Είναι δουλειά που πρέπει να τελειώσει σε συγκεκριμένο χρόνο. Ενα “γεια” έχουμε πει μόνο με τον Μπραντ Πιτ. Οταν τελειώνει το γύρισμα, ο καθένας πάει στο δωμάτιό του και συνεχίζουμε την επόμενη μέρα. Αυτό θα ισχύει έως τις 4 Μαρτίου που είναι τα γυρίσματα στην Υδρα. Μετά θα ακολουθήσουν δύο ακόμα εβδομάδες γυρισμάτων στην Αθήνα, αλλά λεπτομέρειες δεν γνωρίζουμε ακόμη» καταλήγει.