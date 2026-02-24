Συμπληρώνονται ήδη πέντε παρουσιάσεις της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα – μετά το «Παλλάς», ακολούθησαν αυτές στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στα Γιάννενα και στη Λάρισα. Και αυτές δεν τελειώνουν άμεσα, όσο και αν υπάρχουν αρκετοί που αναρωτιούνται τι παραπάνω προσφέρουν οι υπόλοιπες. Επόμενοι σταθμοί, στις 13 περιφέρειες της χώρας, είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, η Αλεξανδρούπολη, η Κοζάνη, η Λαμία, η Καλαμάτα, η Κρήτη, η Λέσβος, η Ρόδος και η Κέρκυρα. Επισήμως στόχος είναι να ανοίξει τον διάλογο με τους πολίτες όχι μόνο για όσα έγιναν από το 2015 έως και σήμερα, αλλά και για την επόμενη μέρα. Ανεπισήμως, γίνεται και σκάουτινγκ στελεχών.

Όχι την άνοιξη

Αυτό το χρονοδιάγραμμα παρουσιάσεων δείχνει πως ο Μάιος, όσο κι αν τον επιθυμούν τα πολιτικά στελέχη που βρίσκονται στο περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού, δεν είναι ο μήνας που ο Τσίπρας θα ανακοινώσει τη δημιουργία του κόμματός του. Η παρουσίαση της Ιδρυτικής Διακήρυξης, που επί της ουσίας θα είναι η επίσημη πρώτη του νέου σχηματισμού, δεν προγραμματίζεται τουλάχιστον μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού, ενώ δεν αποκλείεται να πάει και παραπέρα. Τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα – μια αλλαγή στον εκλογικό σχεδιασμό από πλευράς Μαξίμου ή συγκεκριμένες εξελίξεις στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ που θα άλλαζαν το τοπίο μπορεί και να έφερναν άλλες αποφάσεις.

Δεν τους έχει

Η σχέση του Τσίπρα με το εκλογικό ακροατήριο του ΠΑΣΟΚ είναι, σε κάθε περίπτωση, σημαντική για τη μετέπειτα πορεία του – καθόλου τυχαία, καταβάλλεται διαρκής προσπάθεια να συνδεθεί περισσότερο μαζί του, ακόμα και με την παρουσία πασοκογενών στα πάνελ. Η αιτία αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις: στην τελευταία (Marc), στην πιθανότητα ψήφου στο κόμμα Τσίπρα, μόλις το 5,3% των ερωτωμένων που δηλώνουν πως θα ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ φαίνεται να εξετάζουν το ενδεχόμενο – το ποσοστό είναι το μικρότερο απ’ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δείγμα και των αισθημάτων της πράσινης βάσης απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό, που δεν έχουν αλλάξει από τότε που εκείνος ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Όχι, ευχαριστούμε

Το ΠΑΣΟΚ αναμένεται να απευθύνει και επίσημα πρόσκληση στις ηγεσίες του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς να συμμετάσχουν στα τραπέζια διαλόγου του συνεδρίου για τη συνταγματική αναθεώρηση. Εκείνοι όμως τι θα απαντήσουν; Οποιος πρόσεξε τα λόγια του Σωκράτη Φάμελλου σε πρόσφατη συνέντευξή του («Καρφί») κατάλαβε πως μάλλον η διάθεση δεν είναι εκεί: «Σε προγραμματικά τραπέζια και συζητήσεις διαλόγου συμμετέχουμε συνεχώς, όπως στη Λέσβο. Και θα συμμετέχουμε σε προγραμματικό διάλογο με πρόσκληση οποιουδήποτε προοδευτικού κόμματος, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει στον χώρο και στον χρόνο ενός Συνεδρίου. Το μήνυμα πρέπει να είναι σαφές, άλλο διεύρυνση, άλλο συμπαράταξη». Συμπέρασμα (όχι για το συνέδριο, αλλά για μετά): η συμπαράταξη έχει όρους.

Απορία

Πόσοι πολίτες θα συγκεντρωθούν φέτος στις πλατείες για τα Τέμπη;