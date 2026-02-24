Προάγγελο καλών εξελίξεων, λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στην Ουάσιγκτον για τον Κάθετο Διάδρομο φυσικού αερίου, αποτελεί η χθεσινή επιτυχής δημοπρασία για τη χρήση του τον επόμενο μήνα, Μάρτιο, μέσω της οποίας δεσμεύθηκε σχεδόν το σύνολο (98%) της προσφερόμενης χωρητικότητας του. Σύμφωνα με τον ΔΕΣΦΑ, δεσμεύθηκαν χθες 25.000.000 KWh από τις συνολικά 25.554.129 kWh που προσφέρθηκαν.

Πρόκειται για φυσικό αέριο που θα διοχετευθεί μέσω της διαδρομής Route 1, που εκκινεί από τις εγκαταστάσεις του ΔΕΣΦΑ στη Ρεβυθούσα, με τελική κατάληξη την Ουκρανία. «Η σημερινή δημοπρασία για το προϊόν δυναμικότητας Route 1 ολοκληρώθηκε με ισχυρό ενδιαφέρον, σε στενή συνεργασία του ΔΕΣΦΑ με τους Διαχειριστές (TSOs) της περιοχής (Bulgartransgaz, Transgaz, VestMoldTransgaz, GTSOU)», αναφέρει ο ΔΕΣΦΑ.

Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφενός επειδή σε προηγούμενες δημοπρασίες δεν υπήρξε ενδιαφέρον, αλλά και γιατί πραγματοποιήθηκε ενώ είναι σε εξέλιξη η επίσκεψη του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου στις ΗΠΑ, όπου θα πραγματοποιήσει σήμερα Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026 σειρά επαφών με στόχο την άρση των εμποδίων για την πλήρη ενεργοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου.

Η επιτυχία των δημοπρασιών, ενόψει μιας σειράς κρίσιμων συναντήσεων για το θέμα, που ξεκινούν σήμερα στην Ουάσιγκτον, υπογραμμίζουν τη δυναμική του Κάθετου Διαδρόμου να εδραιωθεί ως η νέα ενεργειακή ραχοκοκαλιά της Ευρώπης – μια αξιόπιστη και ανταγωνιστική εναλλακτική διαδρομή για την προμήθεια διαφοροποιημένων ποσοτήτων φυσικού αερίου από τον Νότο στον Βορρά, αναφέρουν πηγές του ΔΕΣΦΑ. Ταυτόχρονα, αναδεικνύουν τον ρόλο της Ελλάδας ως στρατηγικού ενεργειακού κόμβου για τη Νοτιοανατολική και Κεντρική – Ανατολική Ευρώπη.

Η επιτυχία του Κάθετου Διαδρόμου είναι κομβικής σημασίας και αυτό μένει να φανεί και στη Σύνοδο του Λευκού Οίκου για τη Διατλαντική Ασφάλεια Φυσικού Αερίου και την υπουργική συνάντηση για τον Κάθετο Διάδρομο των εκπροσώπων των εμπλεκομένων χωρών και εκπροσώπων της ΕΕ, σήμερα στην Ουάσιγκτον.

Συναντήσεις

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου θα συμμετάσχει σε σειρά υψηλού επιπέδου συναντήσεων που ενισχύουν τη στρατηγική ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ, εδραιώνουν τον ρόλο της χώρας μας στη νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική και συμβάλλουν στην ενεργοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου. Η επίσκεψη σε συνέχεια και των ενεργειακών συμφωνιών που υπεγράφησαν στο πλαίσιο της Διατλαντικής Διάσκεψης για την Ενέργεια αποσκοπεί στην περαιτέρω εμβάθυνση της διατλαντικής συνεργασίας στον τομέα του υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG, καθώς και στην ενίσχυση των υποδομών που θα επιτρέψουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Χθες Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026, ο Στ. Παπασταύρου συμμετείχε ως ομιλητής στην εκδήλωση «10 years of US-EU LNG Cooperation» που διοργανώσαν οι οργανισμοί LNG Allies & the USLNG Association, με τη συμμετοχή ευρωπαίων ομολόγων του και της πρεσβευτού της ΕΕ στις ΗΠΑ Jovita Neliupsiene, ενώ σήμερα Τρίτη 24 Φεβρουαρίου θα συμμετάσχει στην Υπουργική Σύνοδο που διοργανώνουν ο Λευκός Οίκος και το Εθνικό Συμβούλιο Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ με θέμα «Transatlantic Gas Security Summit» και το οποίο πραγματοποιείται στο Donald J. Trump Institute of Peace.

Στη Σύνοδο θα εκπροσωπηθούν δώδεκα ευρωπαϊκές χώρες, θα συμμετάσχουν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της ΕΕ καθώς και μεγάλες ενεργειακές εταιρείες των ΗΠΑ και της Ευρώπης, ενώ θα γίνει και ξεχωριστή συνάντηση υπουργών των χωρών του Κάθετου Διαδρόμου. Αύριο Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, ο Στ. Παπασταύρου θα έχει επίσημη διμερή συνάντηση με τον υπουργό Εσωτερικών και πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ Νταγκ Μπέργκαμ, καθώς και με τον υπουργό Ενέργειας και Αντιπρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ. Παράλληλα, θα έχει και επαφές με μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ.

Ο έλληνας υπουργός Ενέργειας σε δηλώσεις του στους «Financial Times» ανέφερε ότι η Ελλάδα στοχεύει να έχει κεντρικό ρόλο στη μετά Ρωσία αγορά φυσικού αερίου της Ευρώπης και χαρακτήρισε την ενέργεια «γέφυρα των διατλαντικών σχέσεων, σε μια εποχή γεωπολιτικών ανακατατάξεων». Μάλιστα στο δημοσίευμα των «FT» η Ελλάδα χαρακτηρίζεται ως «νότια πύλη της Ευρώπης για εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG)» με καθοριστική συμμετοχή στη μεταβατική περίοδο που ήδη έχει αρχίσει να μετρά αντίστροφα μέχρι την πλήρη απαγόρευση του ρωσικού φυσικού αερίου.