Ελλάδα vs Τουρκία για τον πατσά: Το πιάτο που ανάβει πολιτιστική «σύγκρουση»
Ελλάδα και Τουρκία βρίσκονται εκ νέου αντιμέτωπες – αυτή τη φορά όχι για πολιτικά ζητήματα, αλλά για τη γαστρονομία. Η Ελλάδα επιδιώκει την επίσημη αναγνώριση του πατσά ως στοιχείου της Εθνικής Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, μια πρωτοβουλία που έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις στη γειτονική χώρα. Είτε σερβίρεται χονδροκομμένος είτε ψιλοκομμένος, με μπόλικο μπούκοβο, ξύδι και σκορδοστούμπι, […]
Πάτρα: Κορυφώνονται οι καρναβαλικές εκδηλώσεις – Φαντασμαγορικές παρελάσεις, πάρτι και… σοκολατοπόλεμος
Κορυφώνονται σήμερα, Σάββατο και αύριο, Κυριακή, οι εκδηλώσεις του πατρινού καρναβαλιού με τις δύο μεγάλες παρελάσεις, όπου αναμένεται να κυριαρχήσουν το αστείρευτο κέφι, η ζωντάνια, οι ευρηματικές ιδέες, η δημιουργική έμπνευση, οι ανατροπές, ο ενθουσιασμός και η σατιρική διάθεση.
Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: Πώς άλλαξε την ιστορική εικόνα του Βυζαντίου
Η Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ (1926–2026) έφυγε από τη ζωή με όλες τις τιμές που της άξιζαν: το επιστημονικό της έργο αποθεώθηκε, η συμμετοχή της στην αντίσταση κατά του ναζισμού τονίστηκε δεόντως, η πανεπιστημιακή της καριέρα στη γαλλική και στη διεθνή σκηνή της ιστοριογραφίας αναδείχθηκε στις πολλαπλές της διαστάσεις, οι άνθρωποι οι οποίοι την ήξεραν […]
Γίγαντας της Magna: Ρωμαϊκό παπούτσι 48 νούμερο ενισχυμένο με καρφιά σοκάρει τους αρχαιολόγους
Αρχαιολόγοι εντόπισαν ένα ρωμαϊκό παπούτσι μήκους πάνω από 30 εκατοστά (νούμερο 47-48), που φαίνεται να ανήκε σε άτομο υψηλότερου αναστήματος, κάτι εξαιρετικά σπάνιο για την εποχή. Η επικεφαλής αρχαιολόγος, Ρέιτσελ Φρέιμ, εξήγησε την κατασκευή του παπουτσιού, που ήταν φτιαγμένο από στρώματα δέρματος και ενισχυμένο με καρφιά για μεγαλύτερη αντοχή. Η ανακάλυψη αυτή έρχεται να προσθέσει […]
Ο Μισάνθρωπος έρχεται στο Θέατρο Φιλίπ – Δείτε τις πρώτες εντυπωσιακές εικόνες
Ο Μισάνθρωπος του Μολιέρου σε σκηνοθεσία Ιόλης Ανδρεάδη έρχεται στο Θέατρο Φιλίπ. Η επετειακή παράσταση του Θεσσαλικού Θεάτρου, με την οποία γιόρτασε 50 χρόνια αδιάλειπτης καλλιτεχνικής παρουσίας και δημιουργικής προσφοράς, μετά τη μεγάλη επιτυχία που γνώρισε στο κατάμεστο «Κώστας Τσιάνος» κατακτώντας κοινό και κριτικούς με συνεχόμενες sold out βραδιές, έρχεται την άνοιξη και στην Αθήνα. […]