Η στήλη είχε εντοπίσει εγκαίρως ότι ο Νίκος Δένδιας αναπτύσσει κομματική δραστηριότητα στις κοπές πίτας της ΝΔ σε όλη την επικράτεια, όπου στέλνει πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα. Μην πάει ο νους σας σε αντάρτικα, όμως. Ο Δένδιας δεν θέλει να φανεί ότι αμφισβητεί ούτε στο ελάχιστο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Φροντίζει να διατηρεί ακέραιο τον σεβασμό στην ιεραρχία, κρατώντας τα προσχήματα και την εσωκομματική ειρήνη. Ομως, αυτά που λέει στις ομιλίες του ηχούν σαν ρυθμικά, σχεδόν εκκωφαντικά καμπανάκια στους διαδρόμους της Πειραιώς. Ακόμη πιο ευθείες και σαφείς ήταν οι αναφορές του στην κοπή της πίτας της ΝΔ Αιτωλοακαρνανίας, στο Αγρίνιο, όπου εξέφρασε ανοιχτά την «αγωνία» του για τα δημοσκοπικά ευρήματα και τον κίνδυνο η παράταξη να εθιστεί σε ποσοστά που αρχίζουν από το δυάρι. «Η ΝΔ έχει καταγράψει στην πορεία της ιστορικές νίκες ως παράταξη» είπε, τονίζοντας «έχω λοιπόν αγωνία μεγάλη βλέποντας τις δημοσκοπικές επιδόσεις του κόμματος – όχι της παράταξης – να έχουν πολλές φορές μπροστά κάτι δυάρια, άντε να αγκομαχούμε και να θριαμβολογούμε όταν μπαίνει μπροστά ένα τρία. Δεν είναι αυτό που μας αξίζει».

Παρέμβαση στο συνέδριο(;)

Αν κρίνω από την αναφορά που έκανε αμέσως μετά στο επικείμενο συνέδριο της ΝΔ, συμπεραίνω πως ο Δένδιας θα έχει να πει διάφορα εκεί, ενώπιον κομματικού ακροατηρίου. Το συνέδριο, είπε, «είναι ο καλύτερος χώρος και ο καλύτερος τρόπος για να συζητήσουμε πώς η κομματική έκφραση της παράταξης, η ΝΔ, θα επανέλθει στο εύρος της παράταξης». Επανερχόμενος στην προειδοποίηση ότι αν η ΝΔ απολέσει τον λαϊκό της χαρακτήρα, τότε παύει να έχει λόγο ύπαρξης. Αυτό το τελευταίο το κρατώ. Διότι ακόμη πιο αιχμηρά το είχε πει στη Ροδόπη: «Εμείς δεν είμαστε η παράταξη του κεφαλαίου. Εμείς είμαστε η παράταξη των απλών ανθρώπων. Είμαστε η παράταξη του μέσου Ελληνα. Είμαστε η παράταξη του οικογενειάρχη, είμαστε η παράταξη αυτού που βγάζει το μεροκάματο, αυτού που παλεύει γι’ αυτό. Είμαστε η συνέχεια του λαϊκού κόμματος… Αυτό είναι το DNA μας».

Μια προειδοποίηση μέσω SAFE

Εν τω μεταξύ, δεν πέρασε απαρατήρητο το καμπανάκι που χτύπησε για τα δημοσιονομικά των χωρών που συμμετέχουν στο SAFE η Κομισιόν διά στόματος Βάλντις Ντομπρόβσκις. Το οποίο θυμίζει… υπερβολικά τις επισημάνσεις που είχε κάνει ο Δένδιας για το δημοσιονομικό αποτύπωμα του προγράμματος αμυντικού δανεισμού, όταν ήταν ακόμη υπό συζήτηση η ελληνική συμμετοχή. Ο επίτροπος το έθεσε κομψά, όμως το μήνυμα ήταν σαφές: τα λεφτά για τα εξοπλιστικά δεν είναι δωρεάν και μετράνε κανονικά στο ταμείο. Οπως δήλωσε ο Ντομπρόβσκις όσοι (όπως η Αθήνα) έχουν προνοήσει να ενεργοποιήσουν την εθνική ρήτρα διαφυγής, παίρνουν μια βαθιά «ανάσα» ευελιξίας έως 1,5% του ΑΕΠ μέχρι το τέλος του 2028. Ομως η περίοδος της χαλαρότητας έχει ημερομηνία λήξης και η Κομισιόν θα παρακολουθεί κανονικά τους ισολογισμούς. Η περίοδος χάριτος πρέπει να αξιοποιηθεί για να «μαζευτούν» οι προϋπολογισμοί και να προσαρμοστούν στα νέα, μόνιμα αυξημένα επίπεδα αμυντικών δαπανών, ξεκαθάρισε.

Λογισμικό κατά ανεπιθύμητων

Κοιτάζοντας στις αναρτήσεις της Προεδρίας της Κυβέρνησης στη Διαύγεια διαπίστωσα ότι οι αρμόδιοι του Μεγάρου Μαξίμου ενέκριναν δαπάνη ύψους 5.828 ευρώ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για «υπηρεσίες ανανέωσης υφιστάμενων αδειών χρήσης του λογισμικού κατά των ανεπιθύμητων μηνυμάτων». Βλέπετε, οι εποχές είναι πονηρές και, όπως δίδαξε γλαφυρά η υπόθεση του Predator (και εμπράκτως στη μισή κυβέρνηση που επλήγη) ένα «ανεπιθύμητο μήνυμα» μπορεί να κρύβει πολλές παγίδες. Οπότε, δεν μπορώ να πω κάτι, σωστή η προμήθεια γιατί ένα καλό λογισμικό που να μπλοκάρει τα spam κατέστη απαραίτητο.

Πιέσεις για συμπόρευση

Επανήλθε ο Δημήτρης Νατσιός για τη Μαρία Καρυστιανού και τα σενάρια που τη φέρνουν κοντά με τη Νίκη. Ο Νατσιός είπε ξανά (Open) ότι δεν αποδέχεται τον ετεροπροσδιορισμό γιατί το κόμμα του έχει διατυπωμένες θέσεις εδώ και χρόνια. Αλλά δεν έκλεισε την πόρτα. Δήλωσε ότι θα περιμένει να δει αν και πώς θα παρουσιαστεί οποιαδήποτε νέα πολιτική κίνηση και ποιες θέσεις θα έχει «για όλα τα θέματα», προτού τοποθετηθεί. Ο λόγος που τα σημειώνω αυτά είναι γιατί πηγή της στήλης στον Βορρά, με καλή πληροφόρηση από τον χώρο της «Δεξιάς του Κυρίου», με διαβεβαιώνει ότι ο Νατσιός δέχεται πιέσεις από συγκεκριμένους χώρους (εκκλησιαστικούς ας πούμε) για να ανοίξει δίαυλο συνεργασίας με την Καρυστιανού. Οι δυνάμεις που έβαλαν τη Νίκη στη Βουλή θεωρούν ότι δεν πρέπει στις επόμενες εκλογές να κατέβουν αυτοί οι δύο χώρια γιατί αυτό θα διασπάσει τους ψηφοφόρους του.