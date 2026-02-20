Παρακολουθώντας κανείς τις κυβερνητικές δηλώσεις για στελέχη του ΠΑΣΟΚ που ερευνώνται για υποθέσεις διαφθοράς, δεν μπορεί εύκολα να εξηγήσει πως είναι δυνατόν αυτές οι «πράσινες ακρίδες» να είναι τόσο ανάρπαστες που η μισή κυβέρνηση αποτελείται από τέτοιες.

Βλέπετε όμως, τα κόμματα δεν θέλουν να λένε ότι η διαφθορά δεν είναι ποτέ ένα μεμονωμένο, τυχαίο ατύχημα της ιστορίας ούτε το έργο ενός μοναχικού δράστη. Πρόκειται για ένα συστημικό πρόβλημα, έναν «χορό» που απαιτεί πάντα τις κατάλληλες συνθήκες και περισσότερους από έναν παρτενέρ. Για να ευδοκιμήσουν το πελατειακό κράτος και η θεσμική εκτροπή, χρειάζονται τον δράστη, τον πρόθυμο συνένοχο, τους μεσάζοντες και ένα ολόκληρο σύστημα παρασκηνιακής συγκάλυψης.

Στην Ελλάδα έχουμε αναγάγει την απόδοση ευθυνών σε ένα βολικό παιχνίδι εναλλαγής κομματικών ταμπελών. Αξίωμα της πολιτικής όμως, παντού και πάντα, είναι πως ο φυσικός δράστης λογοδοτεί αλλά την κύρια ευθύνη για ό,τι συμβαίνει την έχει πάντα αυτός που ασκεί την εκτελεστική εξουσία. Αυτός νομοθετεί, στελεχώνει, υπογράφει, έχει δικαίωμα ελέγχου και υποχρέωση λογοδοσίας. Η σημερινή κυβέρνηση, όπως περίπου όλες πριν από αυτή, διεκδικεί μόνο κέρδος από την εξουσία της. Η συγκεκριμένη ξεχωρίζει, βέβαια, από την επιθετικότητα της διεκδίκησης. Ας δεχτούμε όμως, έτσι, πειραματικά, τη λογική που αναπαράγουν αυτές τις μέρες στελέχη της ΝΔ. Οτι η πολιτική προέλευση είναι το στίγμα που καθορίζει τα πάντα. Τότε γεννιούνται ορισμένα αμείλικτα ερωτήματα.

Πρώτον, αν το κόμμα-μήτρα ευθύνεται διαχρονικά για τα πεπραγμένα των στελεχών του, γιατί δεν έφταιγε ποτέ η ΝΔ για τα όσα συνέβησαν τα χρόνια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ; Θέλησε ποτέ να πάρει την ηθική ευθύνη της γαλούχησης του Πάνου Καμμένου, ενός παιδιού της «γαλάζιας γενιάς», ή για τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, έναν βέρο νεοδημοκράτη και πρώην διοικητή της ΕΥΠ; Επρεπε να αποδώσουμε ευθύνες στη ΝΔ για κάποιου είδους πολιτικό «DNA» αντί να αποδώσουμε πλήρως την ευθύνη στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ;

Αν βεβαίως ισχύει το αφήγημα ότι στο παρελθόν βρίσκεται η ρίζα της πελατειακής διαφθοράς, ωραίο θα ήταν να μάθουμε πώς ακριβώς εξαγνίστηκαν οι σημερινοί υπουργοί. Μπορεί να έχουμε μπει στη ζώνη του μεταφυσικού και το Μέγαρο Μαξίμου του Κυριάκου Μητσοτάκη να είναι μια μεγάλη κολυμπήθρα που ξεπλένει προπατορικά αμαρτήματα. Αν είναι έτσι, ας μην το αφήσουν ανεκμετάλλευτο. Να κόβουν και εισιτήρια.