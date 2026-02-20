Μια σκηνή από έναν καβγά που κρατάει όσο μια μπουνιά, ένα φιλί, είτε πρόκειται για φιλί συμφιλίωσης, αποχαιρετισμού, απαγορευμένο ή τυχαίο. Σκηνές που μπορεί να κρατήσουν έως ένα λεπτό αποτελούν τη νέα τάση του Χόλιγουντ για τηλεοπτικές σειρές (είναι άραγε δόκιμος ο όρος;). Η φράση μάλιστα που τις συνοδεύει εξηγεί ότι πρόκειται για κάτι «που θα το έβλεπες μεθυσμένος στις δύο τα ξημερώματα». Αυτά τα μικρής διάρκειας φιλμάκια αποκτούν όλο και μεγαλύτερη αποδοχή, όπως μαρτυρά η καμπύλη προόδου. Δηλαδή, τα σίριαλ μιας σκηνής, γυρισμένα για κάθετη οθόνη – καθώς συνήθως παρακολουθούνται σε κινητά -, αυξάνονται κατά 8.000% χρόνο με τον χρόνο.

Πέρυσι, το πρώην στέλεχος του καναλιού Showtime, Τζάνα Γουάινογκρεϊντ, ανακοίνωσε την ίδρυση της MicroCo, ενός στούντιο αφιερωμένου αποκλειστικά σε σειρές αυτού του είδους (πώς αλλιώς θα μπορούσε να τις ονομάσει κανείς;), για κάθετες οθόνες, δηλαδή για κινητά. Δήλωσε επίσης ότι έμεινε έκπληκτη από τον αριθμό των μεγάλων ονομάτων που την προσέγγισαν. Δύο μήνες νωρίτερα, ο πρώην επικεφαλής της Miramax, Μπιλ Μπλοκ, είχε ιδρύσει την GammaTime, η οποία υπόσχεται πρωτότυπα «μικροδράματα» από τον δημιουργό του «CSI» Αντονι Ζούικερ.

«Σχεδόν κάθε στούντιο του Χόλιγουντ που μπορεί κανείς να φανταστεί είτε έχει ήδη εμπλακεί είτε πειραματίζεται με το συγκεκριμένο είδος. Για τους ηθοποιούς στις ΗΠΑ, το 90% των αγγελιών στη μεγάλη πλατφόρμα casting Actor’s Access αφορά πλέον σειρές για κάθετη οθόνη», επισημαίνει η σύμβουλος του κλάδου Τζεν Κούπερ.

Οι «κάθετες σειρές» ονομάζονται έτσι επειδή γυρίζονται σε μορφή 9:16, γεγονός που τις καθιστά ιδανικές για προβολή σε smartphone. Συνήθως γυρίζονται γρήγορα, μέσα σε περίπου μία εβδομάδα, από μικρές ομάδες παραγωγής και ηθοποιούς που αναμένεται να δώσουν τις ερμηνείες τους σε λίγες μόνο λήψεις. Και καθώς ο σκοπός τους είναι να σε κρατούν μπροστά στην οθόνη (ιδανικά μέχρι να αρχίσεις να πληρώνεις για αυτές), έχουν την τάση να κινούνται με απίστευτα γρήγορο ρυθμό.

Το κοινό

Και για να μιλήσουμε με όρους θεάματος, όπου όλα συνδέονται με οικονομικούς όρους, πρέπει να αναφερθούμε στην παρατήρηση της Τζεν Κούπερ, η οποία τόνισε ότι οι σειρές αυτές έχουν κατακτήσει το clickbait (παγίδες κλικ) που σε κάνουν να περάσεις το paywall. Αλλη μία ενδιαφέρουσα παρατήρησή της είναι ότι «ο λόγος που τα μικρά αυτά φιλμ πήραν τέτοιες διαστάσεις είναι ότι εξυπηρετούν ένα τεράστιο κοινό: γυναίκες που διαβάζουν ρομαντικά μυθιστορήματα. Συναντά επίσης τους ανθρώπους εκεί που βρίσκονται – δηλαδή στο κινητό τους. Οι άνθρωποι δίνουν περισσότερη προσοχή σε ό,τι μπορεί να προβληθεί στην οθόνη του κινητού τους και δεν είναι ταυτόχρονα στο WhatsApp».