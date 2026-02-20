Σε λειτουργία είναι από χθες (19/2) η πλατφόρμα του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τη λήψη πιστοποιητικού που θα «ξεκλειδώσει» τη ρύθμιση δανείων για τους οφειλέτες που εξυπηρετούν δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Με την έκδοση της βεβαίωσης, οι ενδιαφερόμενοι δανειολήπτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τα δάνειά τους σύμφωνα με την πρόταση της κυβέρνησης, που δίνει κούρεμα από 15% έως 50% στην οφειλή, σταθερό επιτόκιο για το εναπομείναν ποσό και τη δυνατότητα επιμήκυνσης για έως και πέντε χρόνια.

Το ύψος του κουρέματος και τα νέα επιτόκια χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες και εξαρτώνται από τα εισοδήματα, τις καταθέσεις και την περιουσία του δανειολήπτη. Οσο πιο ευάλωτος είναι ο οφειλέτης τόσο μεγαλύτερο κούρεμα δικαιούται και αντιστοίχως χαμηλότερο επιτόκιο. Στην ευνοϊκότερη ρύθμιση (κούρεμα 50% και επιτόκιο 2,3% πλέον εισφοράς Ν.128/1975) εντάσσονται αυτόματα και τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Η πρόσβαση στην πλατφόρμα πραγματοποιείται μέσω του gov.gr: στην κεντρική σελίδα επιλέγετε «Περιουσία και φορολογία», στη συνέχεια «Διαχείριση οφειλών» και τέλος «Βεβαίωση κατάταξης δανειοληπτών με εξυπηρετούμενες οφειλές σε ελβετικό φράγκο». Για την έκδοση της βεβαίωσης, θα πρέπει να συνδεθείτε με τους κωδικούς του Taxisnet, ενώ με την υποβολή της αίτησης παραχωρείται αυτομάτως άδεια για την άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων, καθώς και των άλλων τραπεζικών και οικονομικών δεδομένων.

Η διορία για την υποβολή αιτήσεων έχει οριστεί στις 19 Αυγούστου 2026.