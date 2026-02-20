Η Amazon.com εκθρόνισε επίσημα τη Walmart από την πρώτη θέση ως η μεγαλύτερη εταιρεία παγκοσμίως σε έσοδα. Πρόκειται για ορόσημο που επιβεβαιώνει το τεράστιο μέγεθος που έχει φτάσει ο γίγαντας του ηλεκτρονικού εμπορίου και του cloud-computing από το 1994, όταν ξεκίνησε με πωλήσεις βιβλίων από το γκαράζ του Τζεφ Μπέζος στο Σιάτλ.

Η Walmart, η οποία ήταν η μεγαλύτερη εταιρεία σε έσοδα για περισσότερο από μία δεκαετία, ανακοίνωσε χθες πωλήσεις ύψους 713,2 δισ. δολαρίων για το 12μηνο που έληξε στις 31 Ιανουαρίου. Η Amazon νωρίτερα αυτόν τον μήνα ανακοίνωσε πωλήσεις 717 δισ. δολαρίων για το 2025. Ο Μπέζος είχε μελετήσει προσεκτικά τις κινήσεις από τον ιδρυτή της Walmart, Σαμ Γουόλτον, υιοθετώντας πολλές από τις επιχειρηματικές του στρατηγικές όσο έχτιζε τη δική του εταιρεία.

Την τελευταία δεκαετία τα έσοδα της Amazon έχουν αυξηθεί με ρυθμό δεκαπλάσιο από αυτόν της Walmart. Αυτό έγινε λόγω της μεγάλης μετατόπισης των καταναλωτικών δαπανών από τα φυσικά στα ηλεκτρονικά καταστήματα και την ταχέως αναπτυσσόμενη επιχείρηση cloud-computing, την Amazon Web Services. Η Amazon είναι ο μεγαλύτερος διαδικτυακός λιανοπωλητής, με τον ιστότοπό της και την εφαρμογή της για κινητά να προσελκύουν 2,7 δισεκατομμύρια επισκέψεις κάθε μήνα. Η Walmart είναι ο μεγαλύτερος φυσικός λιανοπωλητής στον κόσμο, με περισσότερα από 10.000 καταστήματα και εμπορικά κέντρα παγκοσμίως. Και οι δύο εταιρείες παράγουν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους στις ΗΠΑ.

Εκρηκτική αύξηση του εμπορικού ελλείμματος των ΗΠΑ

Το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ διευρύνθηκε τον Δεκέμβριο, εν μέσω αύξησης των εισαγωγών, παρά τους δασμούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ εξαπέλυσε πέρυσι ένα μπαράζ δασμών κατά των εμπορικών εταίρων με στόχο, μεταξύ άλλων, την αντιμετώπιση των εμπορικών ανισορροπιών και την προστασία των αμερικανικών βιομηχανιών.

Αλλά οι τιμωρητικοί δασμοί δεν έχουν αποφέρει αναγέννηση της μεταποίησης, με την απασχόληση στα εργοστάσια να μειώνεται κατά 83.000 θέσεις εργασίας από τον Ιανουάριο του 2025 έως τον Ιανουάριο του 2026. Το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 32,6%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο πενταμήνου των 70,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Γραφείο Οικονομικής Ανάλυσης και Απογραφής του υπουργείου Εμπορίου.

Παρατάσεις – ανάσα από το Ανάπτυξης

Εως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 παρατείνεται η ισχύς κρίσιμων ρυθμίσεων που αφορούν τόσο τη χρηματοδότηση των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, όσο και την παραχώρηση χρήσης αγροτικών ακινήτων από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η νέα νομοθετική παρέμβαση έρχεται να δώσει ανάσα ρευστότητας στον πρωτογενή τομέα και να διασφαλίσει τη συνέχιση της καλλιεργητικής δραστηριότητας σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων. Επίσης, διατηρείται η δυνατότητα παραχώρησης αδιάθετων αγροτικών ακινήτων σε νέους και επαγγελματίες αγρότες, με απόφαση του οικείου περιφερειάρχη, ενισχύοντας την είσοδο και παραμονή παραγωγών στον πρωτογενή τομέα.

Γεμάτα τα κρατικά ταμεία

Αυξήθηκαν τα ταμειακά διαθέσιμα της Γενικής Κυβέρνησης φθάνοντας τα 39,576 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025, έναντι 36,281 δισ. στα οποία ανέρχονταν στις 31 Δεκεμβρίου του 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΔΔΗΧ. Παρά τη νέα πρόωρη αποπληρωμή ακριβών διακρατικών δανείων του πρώτου Μνημονίου, το «μαξιλάρι ασφαλείας» των διαθεσίμων παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα (της τάξεως των 40 δισ. ευρώ), αυξημένα κατά 3,295 δισ. εν σχέσει με έναν χρόνο πριν, διευκολύνοντας τα σχέδια του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να προβεί σε νέες πρόωρες αποπληρωμές δανείων του πρώτου Μνημονίου φέτος και κατά τα επόμενα έτη, ώστε το εν λόγω δάνειο να αποπληρωθεί πλήρως έως το 2031, αντί του αρχικού πλάνου για το 2041.

Πάνω τα καταλύματα, κάτω η εστίαση

Σε αντίθετη κατεύθυνση κινήθηκε πέρυσι ο τζίρος των επιχειρήσεων που παρέχουν καταλύματα και των επιχειρήσεων των υπηρεσιών εστίασης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο τζίρος των επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των καταλυμάτων σημείωσε αύξηση 3,3%, φτάνοντας στα 11,766 δισ. ευρώ, έναντι των 11,388 δισ. ευρώ το 2024. Αντίθετα, ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων των υπηρεσιών εστίασης ανήλθε σε 10,735 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 3,4% σε σχέση με το 2024, όταν είχε ανέλθει στα 11,117 δισ. ευρώ.

Airbus: έσοδα €73,4 δισ. το 2025

Ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα παρουσίασε για το 2025 η Airbus. Παραδόθηκαν 793 επιβατικά αεροσκάφη, τα έσοδα έφτασαν τα 73,4 δισεκατομμύρια ευρώ και τα κέρδη ανά μετοχή έφτασαν τα 6,61 ευρώ. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές πριν από χρηματοδότηση πελατών ανήλθαν σε 4,6 δισεκατομμύρια και έγινε πρόταση μερίσματος 3,20 ευρώ ανά μετοχή.

Για το 2026 η εταιρεία σκοπεύει να παραδώσει 870 επιβατικά αεροσκάφη. Ο διευθύνων σύμβουλος της Airbus SE, Γκιγιόμ Φορί, χαρακτήρισε το 2025 χρονιά-ορόσημο, που χαρακτηρίστηκε από ισχυρή ζήτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας σε όλους τους τομείς της δραστηριότητάς της. «Η παγκόσμια ζήτηση για εμπορικά αεροσκάφη ενισχύει την αυξανόμενη παραγωγή μας, την οποία διαχειριζόμαστε αντιμετωπίζοντάς ελλείψεις κινητήρων από την Pratt & Whitney. Tα ανταγωνιστικά χαρτοφυλάκιά μας επιτρέπουν να αξιοποιούμε τη δυναμική μας στον τομέα της άμυνας» ανέφερε.