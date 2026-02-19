Στην αμερικανική πρωτεύουσα βρίσκεται ήδη από χθες ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, προκειμένου να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην εναρκτήρια συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης που διεξάγεται σήμερα, συμμετέχοντας με το καθεστώς του παρατηρητή. Η προετοιμασία για τη συμμετοχή του αρμόδιου για την Οικονομική Διπλωματία υφυπουργού Εξωτερικών στη συγκεκριμένη διαδικασία, που έως χθες είχε αρκετά αδιευκρίνιστα σημεία ως προς την ατζέντα των θεμάτων που θα συζητηθούν και τον τρόπο που αυτό θα γίνει στην πράξη, ήταν ενδελεχής. Οι κατευθυντήριες γραμμές προς τον εκπρόσωπο της Ελλάδας αφορούσαν κυρίως το να είναι η χώρα παρούσα, μεταφέροντας στην Αθήνα τις κρίσιμες συζητήσεις που θα γίνουν κεκλεισμένων των θυρών για το μέλλον της Γάζας, καθώς και τις ζυμώσεις που θα λάβουν χώρα στο περιθώριο της διαδικασίας μεταξύ των συμμετεχόντων.

Με τη διπλωματική «λύση», εξάλλου, της αποδοχής της πρόσκλησης Τραμπ με το καθεστώς του παρατηρητή, η Αθήνα κέρδισε το δικαίωμα να είναι μεν παρούσα στις σχετικές διαβουλεύσεις, χωρίς ωστόσο να δεσμεύεται να υπογράψει το καταστατικό του οργάνου, το οποίο προβλέπει αρμοδιότητες που εκτείνονται πέρα από την εντολή που έλαβε από τον ΟΗΕ (μέσω του ψηφίσματος 2803) για την υλοποίηση της δεύτερης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου που αφορά αποκλειστικά τη Γάζα και για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Η Ελλάδα ήταν μεταξύ των χωρών που υπερψήφισαν το σχετικό ψήφισμα 2803, ως μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, οπότε δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να βάλει την υπογραφή της στο συγκεκριμένο καταστατικό που, με τα όσα προβλέπει, ξεπερνά τα όρια της εντολής που έχει λάβει από τον ΟΗΕ, αφού περιλαμβάνει την πρόθεση επίλυσης συγκρούσεων παγκοσμίως και αναγνωρίζει τον Τραμπ ως ισόβιο επικεφαλής ακόμα και όταν δεν θα είναι πρόεδρος των ΗΠΑ.

Πληροφορίες

Για την ελληνική πλευρά, πάντως, αξιολογείται ως εξαιρετικά σημαντικό το να αντλήσει πληροφορίες από τη σημερινή συνεδρίαση που θα ρίξουν φως στις κινήσεις που σχεδιάζονται για την επόμενη μέρα στη Γάζα, καθώς είναι εκπεφρασμένη η πρόθεση της χώρας, στο ανώτατο δυνατό επίπεδο, να είναι παρούσα στην περιοχή συμμετέχοντας και στην ανθρωπιστική βοήθεια και στην ανοικοδόμηση αλλά και στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης που θα αναπτυχθεί προσεχώς επί του εδάφους.

Οπως άλλωστε έχει προϊδεάσει η Αθήνα μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου, η οποιαδήποτε συμμετοχή στην ειρηνευτική δύναμη θα γίνει μόνο υπό την προϋπόθεση της σαφούς εντολής η οποία θα κινείται εντός του πλαισίου που έθεσε ρητά το ψήφισμα 2803 του ΣΑ του ΟΗΕ. Για τη σημερινή συμμετοχή της Ελλάδας (που δεν περιλαμβάνει δικαίωμα λόγου ή ψήφου), το υπουργείο Εξωτερικών είχε το τελευταίο διάστημα συνεχείς επαφές τόσο με την ΕΕ και την Κομισιόν όσο και με την αμερικανική πλευρά, ενώ αδιαμφισβήτητος θεωρείται ο απόλυτος συντονισμός με τη Λευκωσία.