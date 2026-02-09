Όσοι έχουν εργαστεί στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ είναι περιζήτητοι για να αναλάβουν ρόλους στις κεντρικές τράπεζες των χωρών τους. Πρόκειται για στελέχη που πέρασαν από τη FED και τώρα αναλαμβάνουν ή είχαν αναλάβει σημαντικούς ρόλους σε κεντρικές τράπεζες της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Ελβετίας και της Τουρκίας, δείχνουν στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Τα πιο πρόσφατα παραδείγματα πρώην εργαζομένων στη FED που πήραν μεταγραφή στη χώρα τους ήταν η ανάληψη καθηκόντων από το νέο αναπληρωτή διοικητή στην κεντρική τράπεζα της Τουρκίας, τον Γκαζί Ισάκ Καρά, λίγες εβδομάδες μετά την πρόσληψη ως επικεφαλής οικονομολόγου του Μουράτ Τασκί. Επίσης αίσθηση είχε κάνει η πρόσληψη του Ντέιβιντ Λοπέζ Σαλίδο ως γενικού διευθυντή στην Κεντρική Τράπεζα της Ισπανίας τον Οκτώβριο. Ανάλογα είναι τα παραδείγματα και από Ελβετία και Ιταλία.

Όλοι αυτοί οι αξιωματούχοι λίγο πριν αναλάβουν ανώτερες θέσεις στις κεντρικές τράπεζες της χώρας τους εργάστηκαν στο δίκτυο των αποθεματικών τραπεζών της FED, είτε σε περιφερειακό επίπεδο είτε στα κεντρικά της γραφεία στην Ουάσιγκτον, σημειώνεται.

Βαρύ βιογραφικό από τις ΗΠΑ

Για τις κεντρικές τράπεζες όλου του κόσμου και ιδιαίτερα στην Ευρώπη, εδώ και καιρό είναι περιζήτητα στελέχη με θητεία σε κορυφαίους αμερικανικούς θεσμούς και ιδρύματα, δείχνουν τα στοιχεία. Το διδακτορικό του επικεφαλής οικονομολόγου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Φίλιπ Λέιν, είχε ενισχύσει σημαντικά την υποψηφιότητά του στην ΕΚΤ, αναφέρεται. Ο πρώην αντιπρόεδρος της ΕΚΤ, Λουκάς Παπαδήμος, είχε θητεύσει στην αρχή της καριέρας του στην FED της Βοστώνης. Ο Αθανάσιος Ορφανίδης έφυγε από την FED στην Ουάσιγκτον το 2007 για να αναλάβει καθήκοντα ως διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Ο Εμανουέλ Μέντς, πρώην επικεφαλής ερευνών στην κεντρική τράπεζα της Γερμανίας, την Bundesbank, είχε ενταχθεί σε αυτή μετά από θητεία του στη FED της Νέας Υόρκης.

Στην Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) το νυν μέλος της ειδικής επιτροπής χάραξης χρηματοοικονομικής πολιτικής, Ράνταλ Κρόσνερ, είναι επίσης πρώην στέλεχος της FED. Ο πρώην πρόεδρος της FED, Μπεν Μπερνάνκι, και ο Κέβιν Γουόρς, ο τρέχων υποψήφιος του Τραμπ για να αναλάβει την προεδρία της FED, έχουν συντάξει χωριστά μελέτες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της κεντρικής τράπεζας του Ηνωμένου Βασιλείου, αναφέρει ακόμη το Bloomberg.

Όπως και άλλα ιδρύματα, έτσι και η Τράπεζα της Αγγλίας στέλνει συχνά προσωπικό στη FED ως αποσπάσεις. Τέτοιο παράδειγμα αποτελεί ο πρώην επικεφαλής οικονομολόγος Σπένσερ Ντέιλ. Άλλο παράδειγμα είναι ο νυν διοικητής της BoE, Άντριου Μπέιλι, ο οποίος εργάστηκε στην FED της Νέας Υόρκης το 1987.

Το παράδειγμα της Τουρκίας

Η κυβέρνηση της Τουρκίας προσέλαβε το 2023 τον Φατίχ Καραχάν, οικονομολόγο στην FED της Νέας Υόρκης, ως υπεύθυνο χάραξης πολιτικής προτού αυτός διαδεχθεί ως επικεφαλής τη Χαφιζέ Γκαγιέ Ερκάν. Η τελευταία είχε απομακρυνθεί από τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στις αρχές του 2024.

Ο Τασκί πέρασε σχεδόν 17 χρόνια στην FED του Κλίβελαντ πριν από μια σύντομη θητεία στην JPMorgan στη Νέα Υόρκη, ενώ ο Καρά δραστηριοποιούνταν στον τομέα παρακολούθησης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στη FED στην Ουάσινγκτον. Οι διορισμοί αυτοί αντικατοπτρίζουν την προσπάθεια του υπουργού Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ – πρώην στρατηγικού συμβούλου στην Merrill Lynch- να παρουσιάσει στον Ερντογάν υποψηφίους για την κεντρική τράπεζα με ισχυρό οικονομικό υπόβαθρο και εμπειρία.