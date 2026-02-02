Το ευρώ ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 14% έναντι του δολαρίου το τελευταίο δωδεκάμηνο, φτάνοντας στα 1,185 δολάρια στις 30 Ιανουαρίου 2026, με το υψηλότερο σημείο του στα 1,20 δολάρια στις 27 Ιανουαρίου 2026.

Η άνοδος του ευρώ αποτελεί σημαντικό θέμα στην επερχόμενη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τη νομισματική πολιτική, που έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου.

Το δολάριο δέχεται πιέσεις από την πολιτική των ΗΠΑ υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν ανησυχεί για την υποχώρηση της ισοτιμίας του νομίσματος, καθώς αυτή προάγει την ανταγωνιστικότητα των αμερικανικών προϊόντων στο εξωτερικό.

Το ενιαίο νόμισμα έχει ενισχυθεί από τα 1,037 δολάρια που ήταν στις 4 Φεβρουαρίου του 2025 στα 1,185 δολάρια στις 30 Ιανουαρίου 2026, έχοντας ξεπεράσει στις 27 Ιανουαρίου του 2026 ακόμη και τα 1,20 δολάρια. Αυτό ήταν το υψηλότερο επίπεδο που είχε καταγράψει το ενιαίο νόμισμα από το 2021 και μετά.

Επίσης το αμερικανικό νόμισμα έχει δεχτεί πιέσεις και λόγω των φόβων που έχουν δημιουργηθεί στην αγορά για την ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, με τον Τραμπ να κάνει συνεχείς επιθέσεις κατά του τρέχοντος προέδρου της, του Τζερόμ Πάουελ, η θητεία του οποίου λήγει τον ερχόμενο Μάιο. Με το Λευκό Οίκο να ανακοινώνει ως προτεινόμενο διάδοχο του Πάουελ το πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της FED, Κέβιν Γουόρς, μένει να φανεί τώρα πως θα δεχτεί η αγορά τις εξελίξεις.

Τρίτος παράγοντας που έχει οδηγήσει το αμερικανικό δολάριο σε υποχώρηση έναντι καλαθιού άλλων ισχυρών νομισμάτων όπως είναι το ευρώ, η βρετανική στερλίνα, το ελβετικό φράγκο, η κορώνα Σουηδίας και το γεν Ιαπωνίας είναι η διαρκής απειλή για νέους δασμούς από τον Τραμπ. Οι φόβοι αυτοί είχαν μεγαλώσει ειδικά μετά την κόντρα των Βρυξελλών και της Ουάσιγκτον για τις προσπάθειες των ΗΠΑ να αποκτήσουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας.

Οι προκλήσεις για την ΕΚΤ

Από το ράλι του ενιαίου νομίσματος ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη μπορεί να υποχωρήσει κάτω από το στόχο του 2% που θέτει η ΕΚΤ. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα στη χάραξη νομισματικής πολιτικής για την πρόεδρο της ευρωτράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ και τα υπόλοιπα μέλη του Εκτελεστικού και Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ.

Την Πέμπτη η ΕΚΤ αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια δανεισμού σε ευρώ, αλλά η ενίσχυση του ενιαίου νομίσματος και οι εξελίξεις στη FED αναμένεται ότι θα είναι από τα βασικά θέματα στην ατζέντα των συζητήσεων.

Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη

Ο δείκτης τιμών στη ζώνη του ευρώ έχει ήδη μειωθεί λίγο κάτω από το όριο του 2% με βάση τα στοιχεία του Δεκεμβρίου και αναμένεται περαιτέρω επιβράδυνση. Οι οικονομολόγοι προβλέπουν πληθωρισμό 1,7% σε ετήσια βάση για τον Ιανουάριο, με τα σχετικά στοιχεία να αναμένεται να δημοσιευτούν την Τετάρτη. Αν και η ΕΚΤ προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί στον στόχο της μεσοπρόθεσμα χωρίς περαιτέρω μεταβολές στα επιτόκια, μια περαιτέρω ενίσχυση του ευρώ θα μπορούσε να ανοίξει ξανά τη συζήτηση για πρόσθετες μειώσεις στο κόστος δανεισμού, δείχνουν στοιχεία του Bloomberg.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, επεσήμανε ότι το ευρώ είναι «ένας από τους παράγοντες που θα καθοδηγήσουν τη νομισματική πολιτική» της ΕΚΤ, ενώ ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Αυστρίας, Μάρτιν Κόχερ, δήλωσε ότι το ενιαίο νόμισμα παρακολουθείται στενά για τυχόν νέα άνοδο.