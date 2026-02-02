Οι τιμές του χρυσού και του ασημιού υποχώρησαν σημαντικά τη Δευτέρα, συνεχίζοντας την δραματική πτώση της προηγούμενης εβδομάδας, μετά την ανακοίνωση του Προέδρου Donald Trump για τον Κέβιν Γουόρς ως τον επόμενο πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Η υποψηφιότητα Γουόρς ενίσχυσε τη συζήτηση για την μελλοντική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής των ΗΠΑ και το πολιτικό βάρος που μπορεί να ασκηθεί στην Fed, προκαλώντας αναθεώρηση θέσεων στις αγορές πολύτιμων μετάλλων.

Η τιμή του χρυσού στο spot σημείωσε πτώση έως 10%, ενώ η τιμή του ασημιού κατρακύλησε έως και 16%, μετά την πτώση της Παρασκευής που ήταν η μεγαλύτερη ενδοημερήσια μείωση στην ιστορία του ασημιού.

Οι τιμές του χρυσού και του ασημιού συνέχισαν τη δραματική πτώση της προηγούμενης εβδομάδας τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις επιπτώσεις της ανακοίνωσης του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τον διορισμό του Κέβιν Γουόρς ως νέου επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed).

Η υποψηφιότητα του Γουόρς αναζωπύρωσε τη συζήτηση για την πορεία της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής και για πιθανές πολιτικές παρεμβάσεις στη Fed, οδηγώντας σε άμεση αναθεώρηση των θέσεων σε πολύτιμα μέταλλα.

Η τιμή spot του χρυσού υποχώρησε έως και 10% στις πρωινές συναλλαγές, ενώ το ασήμι κατρακύλησε έως και 16%, μετά από τη βουτιά της Παρασκευής, η οποία ήταν η μεγαλύτερη ημερήσια πτώση στην ιστορία του λευκού μετάλλου.

Ο ρυθμός της διόρθωσης ανέδειξε την υπερβολική έκθεση των επενδυτών μετά από μήνες συνεχών κερδών, καθώς πολλοί κυνηγούσαν την άνοδο υπό την επίδραση γεωπολιτικών εντάσεων και προσδοκιών για πιο χαλαρή νομισματική πολιτική των ΗΠΑ.

«Οι υπερβολικά μονόπλευρες θέσεις κάποια στιγμή ξεδιπλώνονται. Ο φόβος να μείνει κανείς εκτός αγοράς δεν βασίζεται στα οικονομικά θεμελιώδη», δήλωσε ο Μάρκους Ντιούσναπ, επικεφαλής στρατηγικής σταθερού εισοδήματος στην Informa Global Markets.

«Η πραγματικότητα φαίνεται να πρόλαβε τις αγορές μετάλλων, ύστερα από μια παραβολική άνοδο», πρόσθεσε.

Η αρχική αφορμή δόθηκε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, όταν η ανακοίνωση της υποψηφιότητας Γουόρς ενίσχυσε το δολάριο και ανάγκασε τους επενδυτές να επαναξιολογήσουν τις προοπτικές των επιτοκίων.

«Η απότομη πτώση της Παρασκευής ακολούθησε την ανακοίνωση ότι ο πρόεδρος Τραμπ προτίθεται να προτείνει τον Κέβιν Γουόρς για τη θέση του επικεφαλής της Fed, εξέλιξη που ενδυνάμωσε το δολάριο και ενίσχυσε τις προσδοκίες για πιο επιθετική νομισματική πολιτική», ανέφεραν οι αναλυτές της ING, Εύα Μάνθεϊ και Γουόρεν Πάτερσον.

«Αν και μια διόρθωση ήταν αναμενόμενη μετά τη ραγδαία άνοδο, η έκταση της πτώσης ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη», σημειώνεται στην ίδια ανάλυση.

Γιατί η Fed επηρεάζει τον χρυσό

Χρυσός και ασήμι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις προσδοκίες για τα αμερικανικά επιτόκια, καθώς υψηλότερα επιτόκια αυξάνουν το κόστος ευκαιρίας της κατοχής μη αποδοτικών περιουσιακών στοιχείων, ενώ ένα ισχυρότερο δολάριο καθιστά τα μέταλλα ακριβότερα για διεθνείς αγοραστές.

Αν και ο Γουόρς έχει εκφράσει στήριξη σε ορισμένες θέσεις του Τραμπ για τη Fed, όπως οι μειώσεις επιτοκίων, οι αγορές δεν τον θεωρούν υπέρμαχο επιθετικής χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής.

«Ο Γουόρς δεν ανήκει στην κατηγορία εκείνων που υποστηρίζουν δραστικές μειώσεις επιτοκίων, όπως θα επιθυμούσε ο Τραμπ», ανέφερε ο Ντιούσναπ, προσθέτοντας ότι θεωρείται ασφαλέστερη επιλογή για τη διατήρηση της ανεξαρτησίας της Fed σε σχέση με άλλους υποψηφίους.

Ταχεία αναθεώρηση θέσεων

Η επιφυλακτικότητα των επενδυτών είναι εμφανής και στα funds που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETFs και futures), με τις ανοδικές θέσεις σε ασήμι να μειώνονται για έβδομη συνεχόμενη συνεδρίαση, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2025.

Τα στοιχεία από τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης δείχνουν επίσης έντονη μείωση των ανοδικών στοιχημάτων (long positions), σηματοδοτώντας γενικότερη αποχώρηση από τον κλάδο.

«Τα δεδομένα της CFTC υποδεικνύουν μείωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στα πολύτιμα μέταλλα», σημείωσε η ING, προσθέτοντας ότι οι καθαρές ανοδικές θέσεις σε χρυσό και ασήμι υποχώρησαν στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Φεβρουάριο του 2024.

Άνοδος περιθωρίων και μεταβλητότητα

Η πίεση στις αγορές εντείνεται και από τεχνικούς παράγοντες, καθώς η CME Group σχεδιάζει αύξηση των περιθωρίων ασφάλισης (margin requirements) στα συμβόλαια χρυσού και ασημιού μετά τις ιστορικές διακυμάνσεις της περασμένης εβδομάδας.

Αυτό αναγκάζει τους επενδυτές να αυξήσουν τις εγγυήσεις ή να περιορίσουν τη μόχλευση, γεγονός που μπορεί να επιταχύνει τις πωλήσεις.

«Όταν μια αγορά έχει κινηθεί υπερβολικά πέρα από τα θεμελιώδη μεγέθη, αρκεί μια μικρή αφορμή για να ανοίξει η πόρτα εξόδου», εξηγεί ο Ντιούσναπ, προσθέτοντας ότι η υπερσυγκέντρωση θέσεων δημιουργεί στενή ρευστότητα (short squeeze risk).

Προσοχή στραμμένη στην Ασία

Η προσοχή στρέφεται πλέον προς την Ασία, όπου οι Κινέζοι επενδυτές παραδοσιακά στηρίζουν τις αγορές στις πτώσεις. Ωστόσο, με τη μεταβλητότητα στα ύψη, η συμμετοχή τους αναμένεται πιο συγκρατημένη.

«Με την αυξημένη αστάθεια και την προσέγγιση του κινεζικού νέου έτους, οι επενδυτές πιθανότατα θα μειώσουν τις θέσεις τους και θα περιορίσουν τον κίνδυνο», αναφέρουν οι αναλυτές της ING.

«Η κατεύθυνση των τιμών βραχυπρόθεσμα θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο οι Κινέζοι επενδυτές θα εκμεταλλευτούν την πτώση για αγορές», πρόσθεσαν.

Εύθραυστες προοπτικές

Η αγορά των πολύτιμων μετάλλων παραμένει υπό την επιρροή μακροοικονομικών παραγόντων, χωρίς σαφή ένδειξη για το πότε θα σταθεροποιηθεί. Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τα οικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ για ενδείξεις σχετικά με τα πραγματικά επιτόκια και την πορεία του δολαρίου, που θα καθορίσουν και τις κινήσεις της Fed.

«Η μεταβλητότητα στα πολύτιμα μέταλλα αναμένεται να παραμείνει υψηλή το επόμενο διάστημα», καταλήγει η ανάλυση της ING, υπογραμμίζοντας ότι οι προσδοκίες για τα επιτόκια, η πορεία του δολαρίου και η μακροοικονομική αβεβαιότητα θα συνεχίσουν να καθορίζουν το επενδυτικό κλίμα.

Με πληροφορίες από euronews