Ο Στέφεν Μίραν παραιτήθηκε από τη θέση του προέδρου του Συμβουλίου Οικονομικών Συμβούλων του Λευκού Οίκου, μετά την παράταση της θητείας του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve).

Η διπλή ιδιότητα του Μίραν στη Fed και στο Συμβούλιο Οικονομικών Συμβούλων είχε προκαλέσει ενστάσεις από Δημοκρατικούς γερουσιαστές, που φοβόνταν εξάρτηση του αξιωματούχου από τον Λευκό Οίκο.

Ο Μίραν είχε λάβει νομική συμβουλή ότι δεν ήταν υποχρεωτικό να παραιτηθεί από το Συμβούλιο Οικονομικών Συμβούλων καθώς η θητεία του στη Fed θεωρούνταν προσωρινή.

Ο Στίβεν Μίραν (Stephen Miran), μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve), υπέβαλε την Τρίτη την παραίτησή του από τη θέση του προέδρου του Συμβουλίου Οικονομικών Συμβούλων του Λευκού Οίκου, τηρώντας τη δέσμευση που είχε δώσει στη Γερουσία, καθώς η θητεία του στην κεντρική τράπεζα παρατείνεται.

Ο Μίραν βρισκόταν σε άδεια άνευ αποδοχών από το Συμβούλιο Οικονομικών Συμβούλων (CEA) από τότε που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) τον διόρισε πέρυσι στο Διοικητικό Συμβούλιο της Fed, για να καλύψει μια απρόσμενη κενή θέση έως τις 31 Ιανουαρίου. Η διπλή αυτή ιδιότητα είχε προκαλέσει την έντονη αντίδραση Δημοκρατικών γερουσιαστών, οι οποίοι υποστήριζαν ότι θα καθιστούσε τον νέο αξιωματούχο της Fed εξαρτημένο από τον Λευκό Οίκο.

Ο Μίραν ανέφερε ότι είχε λάβει νομική συμβουλή πως δεν ήταν απαραίτητο να παραιτηθεί από το CEA, δεδομένου ότι η θητεία του στη Fed θα ήταν προσωρινή και σύντομη.

«Υποσχέθηκα στη Γερουσία ότι, εάν παρέμενα στο Διοικητικό Συμβούλιο μετά τον Ιανουάριο, θα αποχωρούσα επισήμως από το Συμβούλιο», σημείωσε στην επιστολή παραίτησής του, προσθέτοντας πως θεωρεί σημαντικό να τηρήσει τον λόγο του όσο συνεχίζει τα καθήκοντά του στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα.

Νέα ηγεσία στη Fed και αντιδράσεις

Την Παρασκευή, ο Τραμπ ανακοίνωσε την πρόθεσή του να προτείνει τον πρώην διοικητή της Fed Κέβιν Γουόρς (Kevin Warsh) ως νέο πρόεδρο της κεντρικής τράπεζας, στη θέση του Τζέρομ Πάουελ (Jerome Powell). Αν και η υποψηφιότητα αυτή θα κάλυπτε τη θέση που κατέχει σήμερα ο Μίραν, ο νόμος του επιτρέπει να παραμείνει στο αξίωμα έως ότου η Γερουσία εγκρίνει τον διάδοχό του.

Ο Λευκός Οίκος δεν σχολίασε αν ο Πιέρ Γιάρεντ (Pierre Yared), ο οποίος εκτελεί χρέη προσωρινού προέδρου του CEA, θα αναλάβει μόνιμα τη θέση.

Η παραίτηση του Μίραν έγινε πρώτη φορά γνωστή από το Barron’s.

Η στάση Μίραν και οι έρευνες κατά στελεχών της Fed

Από την ένταξή του στη Fed τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Μίραν έχει ταχθεί υπέρ σημαντικών μειώσεων των επιτοκίων σε κάθε συνεδρίαση. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα εκφράσει την επιθυμία του για χαμηλότερα επιτόκια και έχει δηλώσει ότι η στήριξη μιας πιο χαλαρής νομισματικής πολιτικής αποτελεί προϋπόθεση για τον νέο επικεφαλής της Fed.

Ο Πάουελ, του οποίου η θητεία λήγει τον Μάιο, αποκάλυψε τον Ιανουάριο ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) ξεκίνησε ποινική έρευνα για δηλώσεις του προς τη Γερουσία σχετικά με έργα ανακαίνισης κτιρίων της Fed. Ο ίδιος χαρακτήρισε την έρευνα ως μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας της κυβέρνησης να ασκήσει πίεση στην κεντρική τράπεζα.

Το DOJ διεξάγει επίσης έρευνα εις βάρος της διοικήτριας της Fed Λίζα Κουκ (Lisa Cook) για φερόμενες ανακριβείς δηλώσεις σε αίτηση στεγαστικού δανείου. Η Κουκ αρνείται οποιαδήποτε παρανομία και έχει προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο για να αποτρέψει την απόλυσή της από τον Τραμπ.

Πολιτική αντιπαράθεση στη Γερουσία

Η πλειοψηφία της Επιτροπής Τραπεζών της Γερουσίας, συμπεριλαμβανομένων όλων των Δημοκρατικών μελών και ενός Ρεπουμπλικανού, έχει καταδικάσει την έρευνα του DOJ κατά του Πάουελ, χαρακτηρίζοντάς την πολιτική παρέμβαση. Παράλληλα, δηλώνουν ότι αντιτίθενται στην προώθηση της υποψηφιότητας του Γουόρς όσο η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από το Reuters