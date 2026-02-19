Τη βούλησή του να επισκεφθεί σύντομα την Ελλάδα εξέφρασε χθες ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της τελετής επίδοσης των διαπιστευτηρίων του νέου πρεσβευτή της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Αντώνη Αλεξανδρίδη, στον Λευκό Οίκο, επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία είχε πρόσφατα δηλώσει πως είναι σε θέση να γνωρίζει ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα έρθει στη χώρα μας. Ο αμερικανός πρόεδρος, επιπλέον, εξέφρασε τον θαυμασμό του για την Ελλάδα, ενώ ζήτησε από τον Αλεξανδρίδη να μεταφέρει στον Κυριάκο Μητσοτάκη τους θερμούς του χαιρετισμούς, υπογραμμίζοντας, ταυτόχρονα, τη σημασία της συνέχισης της στενής συνεργασίας ανάμεσα στις δύο κυβερνήσεις.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την Ελλάδα «πολύτιμο εταίρο και σύμμαχο», επισημαίνοντας ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις κρίνονται επί του παρόντος ισχυρότερες από ποτέ, ενώ τόνισε πως η φιλία Ελλάδας – ΗΠΑ είναι ισχυρή, ιστορική και βασισμένη στην κοινή δημοκρατική και πνευματική κληρονομιά. Χαρακτηρίζοντας την πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα «από τις πιο έμπιστες απεσταλμένους του» – γεγονός που, όπως τόνισε, καταδεικνύει τη σημασία που αποδίδει στη διμερή σχέση – ο πρόεδρος Τραμπ υπογράμμισε την πρόθεση της Ουάσιγκτον να ενισχύσει έτι περαιτέρω τη συνεργασία με την Αθήνα σε τομείς όπως είναι το εμπόριο, οι επενδύσεις και η ενέργεια, κάνοντας ειδική αναφορά στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί για την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής μέσα από τον Κάθετο Διάδρομο, ένα σημαντικό έργο υποδομής μέσω του οποίου «τρέχουν» οι εξαγωγές αμερικανικού LNG και το οποίο, όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, «θα αναδείξει ενεργειακά την Ελλάδα σε όλη την περιοχή».

Στην επίσημη επιστολή αποδοχής των διαπιστευτηρίων που παρέδωσε στον Αλεξανδρίδη, ο Τραμπ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη στάση που υιοθέτησε εσχάτως η Ελλάδα επιλέγοντας την αποχή κατά την υιοθέτηση του πλαισίου καθαρών μηδενικών εκπομπών από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, καθώς, όπως εξήγησε, πρόκειται για μια ρύθμιση που θα επιβαρύνει καταναλωτές, επιχειρήσεις και το παγκόσμιο εμπόριο.

Απευθυνόμενος προς τον νέο πρεσβευτή της Ελλάδας στις ΗΠΑ, ο αμερικανός πρόεδρος αξιολόγησε τη συγκυρία κατά την οποία ο ίδιος αναλαμβάνει καθήκοντα ως κρίσιμη, με την επισήμανση πως η Ελλάδα βρίσκεται σε σταθερή πορεία για την επίτευξη του στόχου του ΝΑΤΟ για αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ επιδεικνύοντας ουσιαστική ηγεσία στο πλαίσιο της Συμμαχίας. Στην ίδια επιστολή ο Τραμπ σημείωσε πως διαβλέπει τεράστιες δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των δύο εθνών στον τομέα της ναυπηγικής, στην αναβίωση των μεγάλων αμερικανικών ναυπηγείων, στη συνέχιση των συνομιλών για την κατασκευή φρεγατών στην Ελλάδα, στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και σε σημαντικές ευκαιρίες για τους δύο λαούς. Κλείνοντας την επιστολή, ο Τραμπ διαβεβαίωσε τον Αλεξανδρίδη πως η αμερικανική κυβέρνηση προσβλέπει στη στενή συνεργασία με τον ίδιο «για την προώθηση των κοινών στόχων και την περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΗΠΑ – Ελλάδας».

Ραντεβού τον Ιούλιο;

Αναφορικά, τώρα, με το πότε πιθανολογείται να επισκεφθεί ο Ντόναλντ Τραμπ την Αθήνα, δεν υπάρχει προσώρας σαφής πληροφόρηση από καμία πλευρά, ωστόσο ευνοϊκή περίοδος θεωρείται ο Ιούλιος που συμπίπτει με τη σύνοδο ΝΑΤΟ στην Αγκυρα (7-8 Ιουλίου) καθώς και με τον εορτασμό των 250 ετών (4 Ιουλίου) από τη Διακήρυξη της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Συνομιλητές του αμερικανού προέδρου, εξάλλου, έχουν μιλήσει δημόσια για την πρόθεση του ιδίου να πραγματοποιήσει μια ομιλία μελλοντικά στην ελληνική πρωτεύουσα με φόντο την Ακρόπολη. Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει και το ζήτημα του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ, το οποίο χειρίζονται οι υπουργοί Εξωτερικών Γεραπετρίτης και Ρούμπιο. Από την πλευρά του, ο αμερικανός ΥΠΕΞ έχει ήδη δηλώσει πως με τη συγκεκριμένη αφορμή σχεδιάζει να επισκεφθεί σύντομα την Αθήνα, με την άφιξή του να αναμένεται, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, έως τα τέλη Μαΐου.