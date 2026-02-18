Δεν είναι κάτι το τυχαίο οι δυσκολίες που συναντά ο Ολυμπιακός στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ούτε βέβαια αποτελεί σύμπτωση το γεγονός πως βρίσκει δίχτυα με σχετική άνεση στην Ευρώπη και αυτό φάνηκε σε αρκετά εφετινά παιχνίδια στο Τσάμπιονς Λιγκ, με αποκορύφωμα βέβαια τα τρία γκολ στο εντός έδρας ματς κόντρα στη Ρεάλ.

Αρα, η πίστα του Τσάμπιονς Λιγκ θεωρείται περισσότερο βατή σε σύγκριση με αυτή της Σούπερ Λίγκας; Ασφαλώς και όχι. Ατοπο να γίνονται συγκρίσεις. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Για όλα, ωστόσο, υπάρχει εξήγηση. Ισως και κοινή συνισταμένη. Για παράδειγμα, στα δύο τελευταία παιχνίδια του στο εγχώριο πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός έμεινε στο μηδέν. Δεν πανηγύρισε ούτε κόντρα στον Παναθηναϊκό, ούτε όμως απέναντι στον Λεβαδειακό.

Αμφότερες οι… πράσινες ομάδες, φρόντισαν να κλείσουν τους διαδρόμους. Παρά το όσα ειπώθηκαν για καταπληκτική απόδοση του Τριφυλλιού στο «Γ. Καραϊσκάκης», ο Μπενίτεθ χρησιμοποίησε τρεις κεντρικούς μπακ, έσφιξε πίσω τη ζώνη και κοίταξε βασικά τα μετόπισθεν. Και μετά το γκολ του Ταμπόρδα, έδωσε όλο το… γήπεδο στους Ερυθρόλευκους και αυτό δεν μοιάζει πολύ εύκολο για ένα σύνολο που θέλει να δημιουργήσει και βέβαια να τρέξει. Κάτι αντίστοιχο έγινε και το περασμένο Σάββατο στη Λιβαδειά. Εκεί, η τοπ επίθεση του Λεβαδειακού δεν ήταν όπως σε άλλα ματς. Γιατί μάλλον υπολόγισαν αρκετά οι γηπεδούχοι τον Ολυμπιακό, ενώ όταν έμεινε η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου με παίκτη λιγότερο, ήμασταν «στο ίδιο έργο θεατές». Με παίκτες πίσω από την μπάλα και με ώρες ώρες υπεροχή δίχως ουσία για τους Ερυθρόλευκους.

Αυτονόητο είναι πως πρέπει να βρει λύσεις ο Μεντιλίμπαρ. Οι μαχητές να καταθέσουν ιδέες στο χορτάρι. Αλλά ενόψει του αποψινού ραντεβού με τη Λεβερκούζεν, ποιος λέει πως θα δούμε μια τέτοιου είδους παρτίδα; Οι Γερμανοί και στο πρόσφατο παιχνίδι τους στο Νέο Φάληρο δεν κλείστηκαν, βγήκαν μπροστά και ο Τζολάκης κατέγραψε μια από τις πλέον εντυπωσιακές εμφανίσεις της έως τώρα καριέρας του.

Ο Ολυμπιακός βρήκε τους χώρους που ζητά μια ομάδα που «θέλει να παίξει ποδόσφαιρο». Είναι απλά η ιστορία του 2-0 στο ματς της league phase, με την κόντρα επίθεση να ξεδιπλώνεται με τρόπο υποδειγματικό στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και να σκοράρει ο Ταρέμι. Αυτό ζητεί και απόψε ο Ολυμπιακός. Ισως μάλιστα και ένα γκολ νωρίς, όπως και τότε με τη Λεβερκούζεν όταν σημάδεψε σωστά ο Κοστίνια. Θα έρθουν όλα όπως θα τα ήθελε;

Ποιος ξέρει. Το βέβαιο είναι πως έχει τον τρόπο ο Ολυμπιακός να στέκεται στην Ευρώπη. Γιατί υπάρχει γνώση των αντιξοοτήτων αλλά και το πώς να τις ξεπερνά και να επιβάλλει τον δικό του νόμο.